Road To Istanbul: Vượt Knockout - Nhận Siêu Sao để săn mùa thẻ 20TOTY của FIFA Online 4

Vào rạng sáng nay, vòng Knockout cúp C1 Châu Âu đã diễn ra 2 cặp đấu đầu tiên giữa Dortmund vs PSG và Atletico Madrid vs Liverpool . Và để hòa chung giải đấu hấp dẫn nhất Châu Âu, FIFA Online 4 đã giới thiệu sự kiện hoàn toàn miễn phí Road to Istanbul với hàng loạt cơ hội rinh về những thẻ vật phẩm TOP game, đặc biệt là thẻ 20TOTY và 20TOTY Nominated.

TOTY (Team of the Year) là mùa thẻ của những siêu sao góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm do UEFA bình chọn, sở hữu bộ chỉ số thuộc hàng TOP game, với nhiều cái tên máu mặt trong giới túc cầu như: Van Dijk , Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne....

Tất nhiên những fan hâm mộ FIFA Online 4 luôn muốn sở hữu các cầu thủ Team of the Year này. Và thông qua sự kiện Road to Istanbul, người chơi vừa theo dõi cổ vũ cho đội bóng yêu thích vừa có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Tương tự như sự kiện đá thắng nhận quà khác, game thủ cần phải giành chiến thắng ở các chế độ chơi khác nhau như xếp hạng hoặc đá giải. Qua đó người chơi sẽ sở hữu các lượt lật thẻ và số điểm tương ứng để tham gia dự đoán tỷ số, qua đó mang về những vật phẩm hấp dẫn như: 20TOTY, 20TOTY Nominated , 90+ (có OTW) (+3~+5), 400,000,000 BP….

Một phần rất thú vị và hấp dẫn mà chắc chắn các fan bóng đá không thể bỏ qua đó là dự đoán kết quả các trận đấu, với tỷ lệ khác nhau cho từng trận đấu, đây sẽ là cơ hội để bạn có thể gia tăng số điểm có được từ Lật thẻ săn sao một cách nhanh chóng.

Từ số điểm tích lũy được ở các sự kiện trên, người chơi có thể dùng nó để tiếp tục đổi lấy những thẻ vật phẩm với hàng loạt cơ hội mở ra những Cristiano Ronaldo 20TOTY, Van Dijk 20TOTY, Messi 20TOTY….