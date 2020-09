Gần đây, người hâm mộ đang kêu gọi Ubisoft mang Scott Pilgrim vs the World: The Game trở lại kể từ khi bản beat-em-up ban đầu ra mắt cách đây đã 10 năm. Với sự hỗ trợ từ ban nhạc Anamanaguchi cũng như người sáng tạo loạt phim Bryan Lee O'Malley, Ubisoft đã thông báo rằng trò chơi sẽ trở lại vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong sự kiện Ubisoft Forward lần thứ hai, một trong những thông báo bất ngờ mà công ty đưa ra là tiết lộ về Scott Pilgrim vs The World: The Game. Trò chơi không chỉ trở lại với thế hệ console và PC mà nó sẽ là phiên bản hoàn chỉnh. Điều này bao gồm tất cả các DLC đã phát hành trước đó bao gồm các gói bổ trợ Knives Chau và Wallace Wells.

Đương nhiên, thông báo này đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Bryan Lee O'Malley đã đăng lên trang Twitter để ăn mừng cũng như gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã không ngừng ủng hộ và mong chờ trò chơi trở lại.