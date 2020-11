State Of Survival chính thức ra mắt, gamer cần sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tồn

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, State Of Survival là game mobile chiến lược sinh tồn có đề tài hậu tận thế do KingsGroup sản xuất, trò chơi từng đứng top 1 tại 18 quốc gia trên thế giới ngay khi ra mắt vào tháng 6.2019, sau đó có mặt trong danh sách top 10 tại gần 100 quốc gia/vùng lãnh thổ. Mới đây, State Of Survival đã được nhà phát hành Funtap đưa về thị trường Việt Nam và chính thức ra mắt game thủ với nhiều sự kiện hấp dẫn.

Cơ chế chiến đấu trong State of Survival cũng tương đối đơn giản khi người chơi sẽ chiến đấu với nhiều loại vũ khí từ súng ống, cung tên, bom mìn,… và tùy từng loại zombie, game thủ sẽ cần lựa chọn vũ khí hợp lý để tối đa lượng sát thương gây ra. Tựa game này cũng cho phép người chơi tương tác với nhau khá nhiều như vay mượn tài nguyên, mượn Hero, phối hợp công/thủ,… Đặc biệt một số hoạt động PvE – PvP trong game vẫn có thể cầm tướng ra trận để PK với người chơi khác, thậm chí là liên server.

Với lối chơi chiến lược (SLG) kinh điển, trong State of Survival, nhiệm vụ chính của người chơi là chiến đấu và xây dựng, đây là 2 nhiệm vụ có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau: Người chơi cần có đủ binh lực, các Tướng (Hero) được nâng cấp đầy đủ thì mới có thể đi chiến đấu mở rộng lãnh thổ, từ đó có thêm những vùng đất trống phục vụ cho việc xây dựng công trình, củng cố quy mô cơ sở hạ tầng.

Khi đạt tới cấp độ nhất định, nhiều tính năng hấp dẫn khác sẽ được mở ra để tăng cường trải nghiệm cho người chơi. Đặc biệt, một số tính năng cho phép người chơi có thể tương tác lẫn nhau theo xu hướng trợ giúp/hỗ trợ, thậm chí chiến đấu với nhau. Nhìn chung, từ giai đoạn đầu game cho tới những giai đoạn sau này, State Of Survival luôn giữ được một bản sắc gameplay độc đáo và khiến cho người chơi phải tìm cách thích ứng với những thử thách sinh tồn khác nhau.