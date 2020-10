Trailer điện của League of Legends: Wild Rift được tiết lộ

Cùng với việc League of Legends: Wild Rift chuyển sang giai đoạn thử nghiệm mở trong khu vực, Riot Games đã phát hành một đoạn giới thiệu ấn tượng cho trò chơi di động được chờ đợi này.

Đoạn trailer giới thiệu nhiều vị tướng trong League of Legends: Wild Rift khi họ đối đầu nhau trong giai điệu bản phối lại "You Really Got Me" của The Kinks.

Trailer - League of Legends: Wild Rift https://youtu.be/TFzkbos0oeo

Người chơi tại các khu vực hiện có quyền truy cập vào bản beta, cho phép tải xuống và tham gia cuộc chiến mà không cần phê duyệt. Trò chơi sẽ có sẵn trong iOS và Android ở các khu vực vào cuối năm 2020 và vào 2021.

League of Legends: Wild Rift cung cấp cho người chơi trải nghiệm tương tự như trên máy tính với một số thay đổi nhỏ để giúp trò chơi hoạt động tốt trên thiết bị di động. Chúng bao gồm những thay đổi đối với công cụ di chuyển và lối chơi. Điều này giúp thời gian mỗi ván thấp hơn đáng kể so với trải nghiệm của người chơi trên bản PC