Acer Nitro 5 2020 - Diện mạo mới, cấu hình mới, giá dễ tiếp cận

Thông thường, “phân khúc phổ thông” và “laptop chơi game” thường không đi đôi với nhau. Phân khúc phổ thông đồng nghĩa với cấu hình thấp và hiệu năng kém. Nhưng điều này không đúng với Acer nitro 5 2020. Laptop mới của hãng được thiết kế với nhiều cải thiện so với thế hệ tước, nhưng cũng vẫn đảm bảo yếu tố “dễ sở hữu”, tiếp cận được nhiều game thủ.

Cấu hình cơ bản của Acer Nitro 5 2020 đủ để chiến hầu hết các tựa game hiện có, trong đó đáng chú ý nhất là có cả phiên bản sử dụng VGA Nvidia RTX 2060 (hiện chưa có mặt tại thị trường Việt Nam), vốn chỉ dành cho các laptop game tầm trung trở lên trong những năm trước.

Bên cạnh việc nâng cấp cấu hình, các tùy chọn màn hình của Acer Nitro 5 2020 cũng được cải tiến, với các mức 120Hz hoặc 144Hz so với 60Hz của chính Nitro 5 phiên bản 2019. Với việc sử dụng vi xử lý Intel thế hệ 10, sản phẩm cũng có kết nối Wi-Fi 6 và Killer Ethernet E2600 đem lại tốc độ kết nối cao và ổn định khi chơi game online.

Thiết kế

Vẻ ngoài của Nitro 5 2020 cho thấy sản phẩm vừa thuộc vào phân khúc phổ thông nhưng cũng vừa có các điểm nhấn thú vị. Chất liệu chủ đạo của vỏ máy là nhựa và kim loại, với các đường nét đặc trưng của dải sản phẩm Nitro nói chung, và tông màu sắc riêng của Nitro 5.

Trong khi nắp máy không có nhiều khác biệt so với phiên bản 2019, cạnh đáy của Nitro 5 2020 có sự thay đổi. Vẫn là phong cách siêu xe hầm hố, với dải nhựa đỏ hình chữ X, kèm theo 2 khu vực tỏa nhiệt có kiểu dáng như ống bô, Nitro 5 mới vẫn có nét quyến rũ.

Tuy nhiên, đường viền màn hình của máy không mỏng như các sản phẩm cao cấp hơn, và bản thân tấm nền IPS cũng chỉ đáp ứng đủ nhu cầu chiến game, và làm đồ họa ở mức chấp nhận được mà thôi. Để cải thiện khả năng tái tạo màu sắc, bạn cần phải cân màu một chút. Dù sao, với tốc độ quét màn hình cao hơn 60Hz, game thủ là những người hài lòng nhất.

Trải nghiệm

Các tựa game được đem ra thử nghiệm như Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry: New Dawn và Rise of the Tomb Raider đều cho ra kết quả tốt, với tốc độ khung hình đạt trên 60FPS (độ phân giải Full HD), và Valorant thì có kết quả là 180FPS.

Không chỉ có trải nghiệm game tốt, sản phẩm còn có kết nối mạng ổn định và băng thông rộng, nhờ vào sự kết hợp của bộ đôi Killer Ethernet E2600 và Wi-Fi 6.

Ổ cứng cũng là một ưu điểm khác của Nitro 5 2020. Phiên bản được thử nghiệm có ổ cứng NVMe 512GB tốc độ cao, đảm bảo vừa đủ cho các nhu cầu chiến game online. Đối với các game offline dung lượng lớn, Nitro 5 2020 cũng có khe cắm ổ cứng SATA để người dùng mở rộng thông qua HDD hoặc SSD 2,5 inch với dung lượng lớn hơn.

Màn hình của máy đem lại trải nghiệm game tốt, có thể sử dụng được cả ngoài trời. Đặc biệt, màn hình không bị hở sáng nhiều ở các góc, chỉ phát hiện được khi trình chiếu các khung cảnh cực tối.

Bàn phím và bàn di chuột

Bàn phím là một trong những thay đổi lớn nhất trên Nitro 5 2020. Dù thuộc nhóm sản phẩm phổ thông, nhưng máy vẫn có bàn phím RGB 4 vùng, có thể được tinh chỉnh trong phần mềm Nitro Sense. Đây là tính năng không có trên Nitro 5 và cả Nitro 7 phiên bản 2019. Các nút đặc biệt như W, A, S, D, nút điều hướng và nút Nitro Sense được trang bị viền trắng khá sang trọng. Đó là về vẻ ngoài, còn với trải nghiệm soạn thảo và chơi game, bàn phím của Nitro 5 2020 về cơ bản không khác nhiều so với trước đây. Game thủ vẫn có được cảm giác gõ tốt, hành trình phím vừa đủ để có thể ra bộ kỹ năng chính xác.

Bàn di chuột trên Nitro 5 2020 vẫn lớn, với một dải màu đỏ chạy quanh viền. Không có gì phải phàn nàn về bàn di chuột này, nhưng trải nghiệm tổng thể cũng không quá ấn tượng. Dù sao thì các game thủ vẫn phải cần đến sự hỗ tợ của chuột và bàn phím ngoài khi cần chiến game.

Tản nhiệt

Acer tích hợp CoolBoost trên Nitro 5 2020 để tăng cường hiệu quả tản nhiệt cho máy. Pin của sản phẩm có 4-cell với mức dung lượng 3.320mAh.

Nitro 5 2020 có hệ thống tản nhiệt được làm mới so với năm ngoái. CoolBoost có thể đảm bảo hệ thống luôn hoạt động mát mẻ để không bị tuột xung nhịp khi chiến game. Có nhiều khe thông gió hơn trên Nitro 5 2020, làm cho sản phẩm đối lưu được tốt hơn.

Quạt của Nitro 5 2020 khi hoạt động hết công suất cũng khá to, nhưng đó là điều cần thiết để giữ cho hiệu năng luôn ở mức ổn định.

Thời gian sử dụng của máy khi không cắm sạc rơi vào khoảng 3 giờ đồng hồ (không chơi game). Dĩ nhiên, pin luôn là một vấn đề nan giải với bất kì laptop chơi game nào. Dù sao thì 3 giờ đồng hồ cũng đủ để bạn xem trọn vẹn một bộ phim.

Cổng kết nối đa dạng

Nitro 5 2020 được trang bị khá nhiều cổng kết nối đa dạng. Có 3 cổng USB được bố trí ở cả 2 cạnh, cổng Ethernet, và cổng xuất hình HDMI giúp bạn phối hợp với nhiều linh kiện khác nhau dễ dàng hơn. Đáng lưu ý là cổng nguồn của laptop được chuyển ra sau, và đầu dây nguồn là dạng thẳng chứ không phải kiểu góc vuông. Do đó, game thủ cần phải cẩn thận khi sử dụng máy sát tường.

Kết luận

Về tổng thể, Acer Nitro 5 2020 là một sản phẩm sẽ làm game thủ hài lòng. Đây là một laptop game có mức giá dễ chịu và hoạt động ổn định, hiệu quả với nhiều nhu cầu khác nhau, đặc biệt là chơi game. Ngoài ra, thiết kế của máy hiện đại, tuy không phải thuộc nhóm tốt nhất, nhưng có điểm nhấn riêng và ra dáng dấp dành cho game thủ. Nếu bạn cần tìm một chiếc laptop game có cấu hình vừa đủ cho các tựa game phổ biến nhất hiện nay với màn hình 120Hz hoặc 144Hz thì Acer Nitro 5 2020 là lựa chọn phù hợp.