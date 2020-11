AMD Radeon RX 6800 – Chiến game tốt ở độ phân giải 4K

Trong khi các màn hình và TV 4K đã ra mắt được khá lâu, thì các hệ thống máy tính tầm trung có thể đem lại trải nghiệm mượt mà ở độ phân giải này vẫn chưa xuất hiện nhiều. Với sự ra đời của AMD Radeon RX 6800, cuộc cạnh tranh thị phần game 4K chỉ mới bắt đầu.

Với mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có khả năng chiến được game ở độ phân giải 4K, AMD Radeon RX 6800 hứa hẹn sẽ đem lại một cuộc đua thú vị trong thời gian tới.

Nếu bạn đang cần nâng cấp máy tính hoặc tậu một hệ thống mới, các lựa chọn VGA của năm 2020 là không thể bỏ qua, ở cả đội xanh lẫn đội đỏ. Cần lưu ý, các VGA mới khá ngốn điện, vì vậy trong trường hợp chỉ sở hữu các hệ thống có nguồn (PSU) 750W, thì bạn chỉ nên tậu Radeon RX 6800 thay vì RX 6800 XT.

Hệ thống thử nghiệm: Vi xử lý: AMD Ryzen 9 5900

Bo mạch chủ: Gigabyte Aorus Master X570

VGA: AMD Radeon RX 6800

RAM: XPG 32GB (8GB x 4) với bus 3.600MHz

Nguồn: Aerocool P7 Platinum 750W

Nhiệt độ

Khi thử nghiệm các bài benchmark truyền thống, nhiệt độ trung bình của VGA rơi vào khoảng 73 độ, khá mát so với sức mạnh mà Radeon RX 6800 đem lại. Cần nói là VGA của AMD có tích hợp cổng USB-C, với sự đánh đổi của 1 cổng DisplayPort. Bạn có thể sạc được điện thoại với cổng USB-C (công suất 27W) nếu cần. Ngoài ra, sản phẩm cũng giữ lại cổng kết nối nguồn 8pin (2 cổng) truyền thống, thay vì chuyển sang các cổng 12pin như Nvidia. Qua đó, người dùng hoàn toàn có thể tận dụng lại hệ thống cũ.

Hiệu năng của AMD Radeon RX 6800 thực sự là một cú nhảy vượt bậc so với chính bản thân các đàn anh của mình. Ở phần thử nghiệm game với độ phân giải 4K, sản phẩm lần lượt đạt các điểm số như bên dưới:

GodFall: 54 FPS

Dirt 5: 69 FPS

Assassin’s Creed: Odyssey: 59 FPS

Death Stranding: 93 FPS

Deus X: Mankind Divided: 62 FPS

Shadow of the Tomb Raider: 70 FPS

Watch Dogs: Legion: 43 FPS

The Witcher 3: 79 FPS

Có thể thấy, ở phần thử nghiệm 4ó thể thấy, ở phần thử nghiệm 4K, AMD RX 6800 đem lại trải nghiệm game mượt mà ở hầu hết các tựa game mới nhất hiện nay, và còn có thể nhỉnh hơn một chút so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bản thân RX 6800 được trang bị 16GB, nên người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các thiết lập nhiều màn hình, cũng như trải nghiệm game ở độ phân giải cao và làm các tác vụ khác ở màn hình phụ một cách thoải mái.

Mức điện năng tiêu thụ của Radeon RX 6800 là một vấn đề nhỏ cho những hệ thống không có nguồn lớn. Như đã nói, bạn cần phải sở hữu nguồn tối thiểu 750W để vận hành VGA ở mức xung nhịp mặc định. Theo thử nghiệm, sản phẩm ăn khoảng gần 250W điện khi chơi game (chưa hoạt động 100% công suất). Vì vậy, cần phải sử dụng các nguồn có hiệu suất cao để đảm bảo không bị sụt nguồn dẫn đến giảm hiệu năng, trải nghiệm game.

AMD Radeon RX 6800 dành cho ai?

Nvidia gây ấn tượng mạnh với RTX 3070 và 3080, nhưng với AMD Radeon RX 6800, game thủ có thêm lựa chọn hấp dẫn, trong đó hiệu năng nhỉnh hơn tương đối so với 3070, và với mức giá gần như tương đương. Có thể thấy, những sản phẩm RDNA2 trong tương lai sẽ rất hứa hẹn sau màn chào sân này.

Thông số kỹ thuật hiện tại của sản phẩm giúp cho AMD Radeon RX 6800 có thể chơi được tốt hầu hết các tựa game ở độ phân giải 4K, có mức dung lượng RAM gấp đôi so với RTX 3070.

Cuối cùng, Radeon RX 6800 là một lựa chọn cực kì tốt nếu so về tỉ lệ giá thành/hiệu năng, và gần như không có đối thủ trong phân khúc VGA khoảng 20 triệu đồng.