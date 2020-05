AMD Ryzen 3 3300X – Lựa chọn mới cho các dàn máy game phổ thông

Với 4 nhân 8 luồng và mức xung nhịp mặc định 3,8GHz, kèm theo hậu tố X dành cho nhóm vi xử lý ép xung, Ryzen 3 3300X hứa hẹn sẽ là một cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian tới, góp phần đẩy doanh số của AMD lên cao hơn nữa.

Tổng quan

Ryzen 3 3300X có kiến trúc nhân Zen 2 xuất hiện trên các vi xử lý Ryzen 3000 series trung và cao cấp trước đây của AMD, tương thích với socket AM4. Với mức giá 3,19 triệu đồng, game thủ có thể kết hợp với bo mạch chủ thuộc dòng B450 để cân đối ngân sách (khoảng 2 triệu đồng), VGA Radeon 5500XT bản 4GB RAM, 16GB RAM và ổ cứng SSD (SATA 3 hoặc NVMe M.2) là đã có được một bộ máy chiến game xấp xỉ 10 triệu đồng ổn định.

Hệ thống kể trên có thể chiến được hầu hết các tựa game thể thao điện tử hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2, PUBG... ở tốc độ khung hình 60FPS. Đồng thời, các tựa game AAA cũng có thể được trải nghiệm ở độ phân giải FullHD với thiết lập đồ họa trung bình hoặc khá (tùy game).

3300X và 3100 là 2 sản phẩm hoàn thiện nhánh CPU thuộc kiến trúc Zen 2 của AMD, phủ đầy các phân khúc giá. Cặp đôi này sẽ là bước đệm cho AMD chuyển lên các sản phẩm thuộc dòng cao hơn, cụ thể là series 4000 sắp ra mắt.

Để không “đụng hàng” với các vi xử lý APU 2400G và 2200G đang có mặt trên thị trường, 3300X và 3100 không có đồ họa tích hợp. Vì vậy, game thủ buộc phải trang bị VGA rời cho hệ thống. Dĩ nhiên, 2400G và 2200G hướng đến đối tượng văn phòng hơn là game nặng, nên việc cần phải sử dụng VGA rời cho các mã 3300X và 3100 là cần thiết.

Hệ thống thử nghiệm Bo mạch chủ: ASUS Prime B450M-A

Vi xử lý: 3300X 4 nhân 8 luồng

VGA rời: Radeon 5600XT 6GB

RAM: Kingston HyperX Fury 16GB tốc độ 3200MHz

Ổ cứng: SSD WD NVMe Black 1TB

Tản nhiệt: Stock fan của AMD

Thử nghiệm

Các phần mềm thử nghiệm được sử dụng gồm có Cinebench R15, 7-Zip, Handbrake, và một số game phổ biến hiện nay.

Cinebench R15 kiểm tra khả năng hoạt động đa nhân của vi xử lý ở cường độ hoạt động 100% trong thời gian ngắn. Trong bài thử nghiệm này, AMD Ryzen 3 3300X tỏ ra vượt trội so với Intel Core i3-9100 ở cả hiệu năng đơn nhân và đa nhân, đạt 192 điểm (đơn nhân) và 1005 điểm (đa nhân) so với 172 và 616 ở sản phẩm đối thủ. Như đã nói, hiệu năng của Ryzen 3 3300X còn xấp xỉ Intel Core i7-7700K, và trong bài thử nghiệm này, chúng ta có kết quả rõ ràng, với i7-7700K đạt lần lượt 190 và 992 ở từng phần benchmark. Nhìn chung, Ryzen 3 3300X mạnh hơn Core i3-9100 ở phần render thuật toán khoảng 40%.

Handbrake cho thấy sự mạnh mẽ của các vi xử lý trong phần render video, và đây lại là một chiến thắng nữa của Ryzen 3 3300X so với Core i3-9100, và thua Core i7-7700K một chút. Cụ thể, vi xử lý đạt 10,9 phút ở phần nén video 4K dài 12 phút xuống độ phân giải 1080p. Core i3-9100 và Core i7-7700K có thời gian hoàn thành lần lượt là 15,5 phút và 10,4 phút.

Đối với bài thử nghiệm nén file 7-Zip, AMD Ryzen 3 3300X vẫn chứng tỏ được thế mạnh của mình, với số điểm gấp rưỡi so với Core i3-9100 và hơn khoảng 2-3% so với Core i7-7700K. Trong phần nén 32MB file từ điển, vi xử lý đạt 28.480 điểm, so với 16.690 và 26.822 ở 2 đối thủ trực tiếp.

Thử nghiệm với một số tựa game phổ biến hiện nay, Ryzen 3 3300X cho ra kết quả tương đối khả quan. Cụ thể, hệ thống được thử nghiệm đạt tốc độ FPS trung bình 90 ở Rise of the Tomb Raider (đồ họa High), 80 FPS ở Far Cry 5 (thiết lập Ultra), 110 FPS ở Warhammer: Vermintide II (thiết lập Extreme).

Kết luận

AMD Ryzen 3 3300X hoạt động tốt ở hầu hết các tựa game và tác vụ hiện nay, và tương đối tương đồng với cả các vi xử lý Ryzen 5 cao cấp hơn của hãng. Tuy nhiên, sự khác biệt sẽ thể hiện rõ rệt khi người dùng có nhu cầu ép xung. Trong đó, Ryzen 3 3300X tỏ ra khá đuối so với các đàn anh của mình. Dù sao, đây sẽ là một trong những vi xử lý hấp dẫn đối với người dùng muốn sở hữu các dàn máy game dưới 10 triệu đồng trong thời gian tới. Thiết nghĩ, hệ thống này có thể giúp bạn chiến game và làm việc tốt thêm khoảng 3 đến 4 năm nữa.