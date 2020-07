AMD Ryzen hoàn thành thử thách tiết kiệm năng lượng 25x20

AMD cho biết con số thực sự của thử thách 25x20 là 31,7 lần tiết kiệm điện năng hơn so với các vi xử lý năm 2014 – AMD Kaveri FX-7600P với mức TDP 35W. Vi xử lý được đem ra so sánh là Ryzen 7 4800H, có TDP 45W.

Ông khổng lồ trong ngành bán dẫn cho biết rằng các vi xử lý của mình giảm thời gian tính toán trung bình của một tác vụ xuống 80% ở thời điểm hiện tại khi so với năm 2014, và đồng thời giảm được 84% lượng điện năng tiêu thụ. Nói cách khác, AMD Ryzen 7 4800H hoàn thành một tác vụ tính toán với thời gian chỉ bằng 1/5 so với vi xử lý Kaveri của năm 2014 mà chỉ sử dụng 1/6 điện năng. Một doanh nghiệp mua sắm 50.000 laptop có vi xử lý Kaveri trong năm 2014 sẽ tiết kiệm được 4 triệu KWH (kilo watt giờ) điện nếu thay các sản phẩm đó bằng những laptop sử dụng 4800H. Đó là lý do mà thử thách 25x20 được sinh ra.

Một minh chứng khác với kết quả còn cao hơn nữa là khi so sánh các vi xử lý có TDP 25W – APU Kabini với đại diện Athlon 5350. Khi so sánh với FX-8800P, FX-9830P, Ryzen 7 2700U, Ryzen 7 2800H, Ryzen 7 3750H và Ryzen 7 4800H về mặt tiêu thụ năng lượng, sự khác biệt là cực kì lớn.

Lý do mà AMD có thể đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng cao trong thử thách 25x20 là nhờ sự chuyển đổi trong quy trình sản xuất. Qua đó, sức mạnh của các vi xử lý được cải thiện đáng kể nhờ vào tăng cường lượng nhân, luồng và các thuật toán đi kèm như Precision Boost 2, Extended Frequency Range... Kết quả là các mẫu laptop Ryzen 7 4800H mới đang được đánh giá cực kì cao bởi người dùng cuối với 8 nhân, 16 luồng. Hi vọng rằng từ mục tiêu 25x20 lần thứ nhất, AMD sẽ tiếp tục đặt ra các thử thách thân thiện với môi trường hơn nữa trong tương lai.