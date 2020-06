ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming – Cho những bộ máy game nhỏ gọn

Kết quả thử nghiệm thực tế

Battlefield V – 1080p: 115 FPS

Battlefield V – 1440p: 81 FPS

Battlefield V – 2160p: 45 FPS

Shadow of the Tomb Raider – 1080p: 95 FPS

Shadow of the Tomb Raider – 1440p: 63 FPS

Shadow of the Tomb Raider – 2160p: 30 FPS

The Witcher 3 – 1080p: 101 FPS

The Witcher 3 – 1440p: 64 FPS

The Witcher 3 – 2160p: 36 FPS