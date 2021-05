Asus ra mắt ZenBook Duo 14 cho nhà sáng tạo nội dung và game thủ

ASUS Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm mới nhất của dòng laptop 2 màn hình độc đáo: ASUS ZenBook Duo 14 UX482 – Laptop 14 inch 2 màn hình mỏng nhẹ nhất thế giới dành cho nhà sáng tạo nội dung và game thủ eSports.

Mẫu laptop 2 màn hình này mới nhất được nâng cấp đột phá với màn hình ScreePad Plus kích thước 12.6 inch có cơ chế tự động nghiêng khi mở máy, cải thiện khả năng hiển thị, tản nhiệt tối ưu hơn và liền lạc với màn hình chính 14 inch trong những tác vụ đa nhiệm cũng như công việc đòi hỏi tính sáng tạo.

Ngoài ra, ZenBook Duo 14 UX482 cũng cực kì mạnh mẽ với vi xử lí Intel Core thế hệ 11, mạnh hơn 40% so với đối thủ nhờ công nghệ AIPT độc quyền của ASUS nhờ thiết lập mức TDP ở 28W thay vì 15W. Vi xử lí mạnh mẽ này sẽ kết hợp cùng bộ nhớ LPDDR4x, lưu trữ SSD chuẩn PCIe và đồ họa NVIDIA MX450 nhằm đem lại sức mạnh giúp giải quyết nhu cầu giải trí cơ bản như xem phim hay chơi các tựa game thể thao điện tử Dota 2, Liên Minh Huyền Thoại, PUBG ở thiết lập cấu hình vừa phải nhưng vẫn đảm bảo tốc độ khung hình/giây cao (trên 60).

Sản phẩm sẽ được bán chính thức từ ngày 17/5 tại các đại lý trên toàn quốc với mức giá từ 33,99 triệu đồng.

Làm việc đa nhiệm nhờ bộ đôi màn hình sáng rõ

ZenBook Duo 14 UX482 vẫn giữ thiết kế 2 màn hình độc đáo như người tiền nhiệm của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, ASUS là hãng duy nhất đem đến giải pháp laptop 2 màn hình thực thụ trên một chiếc laptop đến tay người sử dụng. Màn hình chính kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD với viền màn hình NanoEdge 4mm mỏng ở cả 4 cạnh cho tỉ lệ hiển thị màn hình trên thân máy đạt 93%. Để đem đến chất lượng hiển thị tốt nhất cho người sử dụng, ASUS cũng đã trang bị tấm nền loại tốt nhất có độ phủ màu 99% dải màu sRGB với chứng nhận từ PANTONE, ngoài ra, màn hình này cũng có độ sáng 400 nit cực cao và giảm thiểu được tối đa lượng ánh sáng xanh gây hại mắt.

ScreenPad Plus vẫn được giữ nguyên kích thước 12.6 inches nhưng giờ đây đã được cải thiện mạnh mẽ từ phần cứng đến phần mềm. Với cơ chế bản lề tự động nâng 7 độ để đạt góc nghiêng tối ưu khi sử dụng kết hợp với độ sáng 400 nit tương đương với màn hình chính, người dùng sẽ có trải nghiệm làm việc liền lạc giữa 2 màn hình mà không phải lo về sự khác biệt trong hiển thị. Bộ phần mềm tích hợp SreenXpert cũng đã được nâng cấp thành lên phiên bản 2.0 với nhiều tính năng mới giúp đơn giản hóa những thao tác trong sử dụng như chuyển đổi ứng dụng giữa 2 màn hình hoặc sắp xếp không gian để tối ưu hóa năng suất làm việc. ASUS cũng cung cấp thêm 2 tính năng đặc biệt cho ScreenPad Plus đó chính là khả năng biến màn hình thứ 2 này thành bàn di chuột kích thước lớn và kết hợp với hãng phần mềm Adobe để cung cấp một giao diện làm việc chuyên nghiệp trong những ứng dụng Photoshop, Lightroom, Premiere Pro và After Effects.

Và để hỗ trợ cho khả năng làm việc đa nhiệm chuyên nghiệp cũng như tối đa hóa khả năng sáng tạo, ASUS cũng hỗ trợ cảm ứng độ nhạy cao trên cả 2 màn hình nhờ vào bút cảm ứng ASUS Pen thế hệ mới với 4096 mức cảm ứng lực.

Đa nhiệm mượt mà với hiệu năng mạnh hơn 40%

ZenBook Duo 14 UX482 đem đến cho người sử dụng tùy chọn lên đến Core i7-1165G7 tốc độ 4.7GHz và điều đặc biệt nhất là tất cả vi xử lí trên chiếc máy này đều mạnh hơn 40% so với đối thủ nhờ vào công nghệ AIPT độc quyền của ASUS đã thiết lập mức TDP ở 28W thay vì 15W như thông thường. Hiệu năng đáng kinh ngạc của vi xử lí này kết hợp với bộ nhớ RAM LPDDR4x lên tới 16GB và lưu trữ SSD PCIe cực nhanh giúp tăng tốc mọi qui trình và tối ưu hóa năng suất làm việc, đặc biệt là trong những tác vụ đa nhiệm. ASUS còn đem đến tùy chọn đồ họa NVIDIA MX450 rời giúp người dùng tăng tốc các tác vụ chỉnh sửa ảnh và video.

Người dùng cũng hoàn toàn yên tâm về khả năng tản nhiệt của ZenBook Duo 14 UX482 nhờ vào hệ thống tản nhiệt AAS+ tương tự như trên những mẫu máy laptop gaming danh tiếng của ASUS. Hệ thống 2 quạt làm mát hiệu suất cao với 59 cánh, ống dẫn nhiệt kích thước lớn 10mm và góc nâng 7 độ của ScreenPad Plus giúp tăng 49% lưu lượng của luồng khí làm mát giúp vi xử lí Intel Core thế hệ thứ 11 trên chiếc máy này luôn giữ được mức TDP 28W.

Di động và linh động trong nhiều môi trường làm việc

Để dễ dàng kết nối với thiết bị ngoại vi, bộ đôi cổng Thunderbolt 4 mới nhất hỗ trợ sạc pin bằng chuẩn Power Delivery, xuất hình ảnh và cung cấp băng thông tốc độ cao 40GBps sẽ làm hài lòng người sử dụng. Mặc dù sở hữu cổng kết nối toàn năng như vậy nhưng ASUS cũng không quên bổ sung thêm những cổng thông dụng như HDMI, USB Type A cũng như đầu đọc thẻ MicroSD trên ASUS ZenBook Duo 14 UX482.

Và điều thú vị nhất với ASUS ZenBook Duo 14 UX482 là người dùng có thể làm việc nặng hay chơi game cực kì cơ động, kết hợp cùng khả năng kết nối tuyệt vời của chiếc máy này bên mình mọi lúc mọi nơi nhờ vào thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. ZenBook Duo 14 UX482 được mệnh danh là laptop 14 inches 2 màn hình mỏng nhẹ nhất thế giới nhờ vào trọng lượng 1,6Kg và độ mỏng 16,9mm.