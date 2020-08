Asus ROG Zephyrus M15 – Sự kết hợp của Ultrabook và Laptop game

Asus đã ra mắt một số laptop game ấn tượng trong năm 2020, và ROG Zephyrus M15 không phải là ngoại lệ. Phiên bản 2020 được nâng cấp so với Zephyrus M 2019, với các vi xử lý Intel i7 thế hệ 10, Nvidia GTX 1660Ti hoặc RTX 2060 và RTX 2070 Max-Q, 512GB đến 1TB ổ cứng NVMe (2 khe M.2), cùng mức giá hấp dẫn.

Ngoài ra, với màn hình có tốc độ quét 240Hz, sản phẩm hứa hẹn sẽ đem lại các trải nghiệm game tốt nhất cho game thủ. Thời lượng dùng pin lâu khi sử dụng laptop cho các nhu cầu làm việc, giải trí hằng ngày đem lại sự đa năng, và cũng loại bỏ ý nghĩ “laptop game thì pin phải yếu” trong tâm trí game thủ nói riêng và người dùng nói chung. Với ROG Zephyrus M15, bạn có một chiếc laptop mạnh nhưng cũng đầy cơ động.

Thiết kế

Zephyrus M15 là một chiếc laptop đẹp. Sản phẩm không đi theo xu hướng hầm hố như đại đa số các laptop game khác trên thị trường, mà theo đuổi phong cách lịch lãm, sang trọng và sành điệu. Không cần phải là một game thủ, nhưng nêu cần một chiếc laptop mạnh để thực hiện các nhu cầu công việc như biên tập hình ảnh, dựng video hay làm nhạc, Zephyrus M15 sẽ không làm cho bạn bị “tách biệt khỏi cộng đồng” khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng.

Máy có trọng lượng 1,9kg, với độ mỏng 18,9mm, gần như là mỏng và nhẹ nhất trong nhóm sản phẩm laptop game trung cao cấp. Cần nhớ rằng, cấu hình của máy rất mạnh, nên việc thu gọn kích thước và trọng lượng không phải là việc dễ dàng, vì cần phải có hệ thống tản nhiệt và lưu thông khí hiệu quả để giữ thiết bị luôn trong tình trạng mát mẻ khi hoạt động ở cường độ cao trong thời gian dài.

Màn hình của Zephyrus M15 có kích thước 15,6 inch, độ phân giải FullHD với tốc độ quét màn hình 240Hz, và tốc độ phản hồi 3ms, lý tưởng cho các trải nghiệm chơi game cao cấp. Viền màn hình mỏng cũng khá bắt mắt người dùng.

Bàn phím và bàn di chuột

Asus ROG Zephyrus M15 2020 không có nhiều thay đổi về bàn phím và bàn di chuột, vốn được đánh giá cao ở các phiên bản trước đó. Trải nghiệm soạn thảo tổng thể trên Zephyrus M15 tốt, hành trình đủ dài. Bàn phím được tích hợp đèn RGB cho từng phím riêng, có thể được điều chỉnh thông qua phần mềm Asus Armoury Crate.

Bàn di chuột của máy không có gì phải phàn nàn, nhạy và phản hồi nhanh trong các thao tác đa điểm. Vị trí đặt bàn di chuột hơi lệch giữa so với bàn phím có thể sẽ làm cho người dùng mới nâng cấp từ laptop game phổ thông lên không được thuận tay (do có thêm bàn phím số bên phải), nhưng nhìn chung khá dễ làm quen.

Số lượng cổng kết nối của ROG Zephyrus M15 vừa đủ, với 1 cổng USB 3.2 Type-A, 1 cổng HDMI và 1 cổng Ethernet ở cạnh trái, 2 cổng USB 3.1 và 1 cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 3, DisplayPort và Power Delivery 3.0 ở cạnh phải. Máy hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 mới nhất, đảm bảo tương thích với các thiết bị mạng trong tương lai. Thiếu sót của Zephyrus M15 chính là webcam, nhằm đánh đổi lại độ mỏng đáng kể ở viền màn hình. Dù sao, nếu thực sự cần một webcam đúng nghĩa, các webcam tích hợp chưa bao giờ được đánh giá cao về chất lượng.

Cấu hình mạnh mẽ

Phiên bản Asus Zephyrus M15 được thử nghiệm có vi xử lý Intel Core i7-10750H, 16GB RAM (hàn vào bo mạch chủ) và 1 khe RAM mở rộng, Nvidia GTX 1660Ti, và ổ cứng NVMe 512GB cùng 1 khe NVMe thứ 2. Hai phiên bản Zephyrus M15 cao cấp hơn sở hữu GeForce RTX 2060 và RTX 2070 Max-Q, và tùy chọn màn hình 4K.

Thử nghiệm benchmark thuật toán

Cinebench R20 cho ra các điểm số khá hứa hẹn của Intel Core i7-10750H. Cụ thể, vi xử lý đạt được 468 ở phần thử nghiệm đơn nhân, chỉ thua 8 điểm so với Intel Core i7-7700K, và nhỉnh hơn 68 điểm so với AMD Threadripper 1950X. Trong khi đó, phần thử nghiệm đa nhân đem lại kết quả 3012 điểm, cao hơn khoảng 20% so với Core i7-7700K. Có thể thấy, Intel Core i7-10750H đem lại hiệu năng ngang ngửa với các máy tính để bàn tầm trung, trong khi chỉ có TDP 45W.

Trong phần thử nghiệm Handbrake 1.1.1, máy mất 9 phút để nén một đoạn video 4K 12 phút xuống độ phân giải FullHD, đáp ứng được nhu cầu biên tập video chất lượng cao.

Ổ cứng đi kèm của Zephyrus M15 không quá ấn tượng, đạt tốc độ đọc/ghi lần lượt là 1700MB/giây và 1400MB/giây. Để cải thiện hiệu năng của hệ thống, người dùng nên thay các ổ cứng ngoài có tốc độ cao hơn để đem lại trải nghiệm mượt mà hơn ở nhiều tác vụ khác nhau.

Trải nghiệm game

Với VGA Nvidia GTX 1660Ti, Zephyrus M15 hoàn toàn có thể đem lại trải nghiệm tốt ở các tựa game AAA, và mượt mà với các tựa game thuộc nhóm thể thao điện tử. Tấm nền có tốc độ quét 240Hz và tốc độ phản hồi 3ms đem lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà cho game thủ.

Hoạt động ở mức 80W, Nvidia GTX 1660Ti thỉnh thoảng nhỉnh hơn so với Nvidia RTX 2060 Max-Q và đối thủ cạnh tranh trực tiếp là AMD Radeon 5600M.

Kết quả thử nghiệm với các tựa game phổ biến hiện nay như sau:

Grand Theft Auto V (1080p – Very High): 62 FPS

Far Cry New Dawn (1080p – Ultra): 79 FPS

Shadow of the Tomb Raider (1080p – Highest): 54 FPS

Red Dead Redemption (1080p – Medium): 44 FPS

Thời lượng dùng pin

Trong bài thử nghiệm pin, Zephyrus M15 cũng cho ra kết quả ấn tượng, với khoảng 7,5 giờ đồng hồ liên tục duyệt web, stream video và sử dụng OpenGL. Qua đó, sản phẩm cũng có thể được sử dụng như một chiếc máy tính văn phòng mà không cần sử dụng đến sạc.

Màn hình tốt cho cả sáng tạo nội dung

Với độ sáng đo được 321 nits và 176% DCI-P3, màn hình của Zephyrus M15 hoàn toàn vượt trội so với nhiều laptop thuộc phân khúc Ultrabook và Game ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, các thông số trên giúp người dùng có thể sử dụng máy như là một thiết bị sáng tạo nội dung cho YouTube hay Twitch một cách chính xác.

Kết luận

Asus Zephyrus M15 là một chiếc laptop game có được cả sự cơ động lẫn sức mạnh tương đối. Với màn hình chất lượng, máy có thể được sử dụng không chỉ cho nhu cầu chiến game mà còn dùng cho các mục đích khác như sản xuất video, chỉnh sửa hình ảnh, hay đơn thuần là các tác vụ văn phòng thường nhật.