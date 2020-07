Đánh giá AMD Ryzen 7 3800XT – Đơn nhân mạnh hơn 3800X tương đối

Về cơ bản, AMD Ryzen 7 3800XT có tốc độ xung nhịp cao hơn 4% so với Ryzen 7 3800X, và điều đó dẫn đến sự cải thiện tương đối rõ rệt về mặt hiệu năng khi thử nghiệm với các bài benchmark thuật toán.

Điện năng tiêu thụ của Ryzen 7 3800XT cao hơn một chút so với đàn anh của mình, và qua đó, nhiệt độ tối đa của vi xử lý cũng tăng lên. AMD Ryzen 7 3800XT đúng nghĩa là một vi xử lý “cơ bắp”, nhưng sẽ có một đối thủ đáng gờm, cũng là con quái vật do chính AMD tạo ra, đó là Ryzen 7 3800X.

Một điểm cần lưu ý là các vi xử lý XT không được tích hợp đồ họa (IGP), giống như các sản phẩm thuộc dòng X khác. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng kèm với các bo mạch chủ AM4 hiện có trên thị trường mà không cần phải nâng cấp BIOS.

Ryzen 7 3800XT có 8 nhân, 16 luồng với tốc độ mặc định 3,9GHz, tốc độ tăng tốc 4,7GHz (so với 4,5GHz từ phiên bản không-XT), 4MB bộ nhớ đệm L2, và 32MB bộ nhớ đệm L3. Việc thiếu sót IGP không phải là vấn đề to tát, bởi các game thủ sử dụng vi xử lý này thường không quan tâm đến đồ họa tích hợp mà luôn có cho mình một chiếc VGA mạnh tương ứng.

Để tản nhiệt cho Ryzen 7 3800XT, lời khuyên là game thủ nên kết hợp cùng các tản nhiệt nước AIO (tối thiểu có rad 240mm) hoặc các tản khí cao cấp.

Hệ thống thử nghiệm Bo mạch chủ: Asus X570 Prime-Pro

Vi xử lý: AMD Ryzen 7 3800XT

VGA: Nvidia RTX 2080 Ti

RAM: TeamGroup 2x8GB 3200MHz

Tản nhiệt nước: ID-Cooling ZoomFlow 360X

Nguồn: Aerocool P7-750W Platinum

Ổ cứng: Seagate NVMe 520 1TB (PCIe Gen4)

Thử nghiệm thuật toán

Cinebench R20

Đáng ngạc nhiên là trong bài thử nghiệm này, Ryzen 7 3800XT cho thấy sự nhỉnh hơn trong hiệu năng đơn nhân so với Intel Core i9-10900K, với 540 điểm so với 535 của đối thủ. Tuy nhiên, việc thiếu nhân vật lý so với vi xử lý cao cấp nhất của Intel đã khiến cho Ryzen 7 3800XT có điểm số thấp hơn trong phần render đa nhân – 5200 điểm so với 6452. Dù sao, đây cũng là những điểm số ấn tượng.

SiSoft Sandra

Phần thử nghiệm này cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể về băng thông bộ nhớ của Ryzen 7 3800XT, đạt 35,1 GB/giây so với 33,9 của Intel Core i9-10900K.

Thử nghiệm game

Đối với trải nghiệm game, AMD Ryzen 7 3800XT cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu năng, nhờ vào mức xung nhịp cao hơn. Đây là lãnh địa mà Intel Core i7 và i9 đã và đang làm mưa làm gió, nhưng sản phẩm mới trong đại gia đình AMD cho thấy mình cũng không hề kém cạnh chút nào.

Cụ thể, trong phần Metro Exodus, Ryzen 7 3800XT bám sát Intel Core i9-9700K, chỉ thua 1 FPS. Nếu so về giá thành, đó là một mức hiệu năng chấp nhận được. Ngoài ra, khả năng của vi xử lý ở các bài thử nghiệm độ phân giải cao như 2K và 4K cũng rất đáng nể, thu hẹp rất nhiều khoảng cách với các vi xử lý đầu bảng của Intel.

Các điểm số thử nghiệm cụ thể ở phần chiến game như sau: 3DMark Time Spy: 10.452 điểm (CPU)

Civilization AI: 6,55 giây

F1 2019 – FullHD thiết lập Ultra: 175 FPS

Metro Exodus – FullHD thiết lập Ultra: 103 FPS

Total War: Three Kingdoms – FullHD thiết lập High: 132 FPS

Assassin’s Creed: Odyssey – 2K thiết lập Ultra: 69 FPS

Far Cry New Dawn – 4K thiết lập High: 84 FPS

Kết luận

Về tổng thể, Ryzen 7 3800XT là một vi xử lý đáng nể có thể phục vụ nhiều nhu cầu của người dùng, từ chơi game đến sáng tạo nội dung. Để cạnh tranh với 3800X, AMD đã tung ra chương trình khuyến mãi, qua đó khi mua Ryzen 7 3800XT, game thủ sẽ được tặng kèm tựa game Assassin’s Creed: Valhalla.