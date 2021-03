Doanh thu thiết bị chơi game đạt 50 tỷ USD trong năm 2020

Ngành công nghiệp game đã phát triển vượt bậc trong những năm qua khi chơi game đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người. Đại dịch COVID-19 đã khiến 2020 thành một năm đặc biệt bất thường nhưng vô tình có lợi cho ngành game khi nhiều người dành nhiều thời gian ở nhà. Nhiều người đã tìm đến game để giải trí hoặc giết thời gian và doanh số bán hàng đã phản ánh điều đó. Các trò chơi như Animal Crossing: New Horizons đã đạt được những cột mốc doanh thu khổng lồ và thị trường thiết bị chơi game nói chung đã chứng kiến mức tăng trưởng hàng tỷ trong năm 2020.

Một số mảng của thị trường máy chơi game console đã rất nóng vào năm 2020, với các máy chơi game mới từ Sony và Microsoft, cũng như sự thành công liên tục của Nintendo Switch.

Với số lượng nền tảng đa dạng đã khiến thị trường máy chơi game thành công hơn nữa vào năm 2020. Nintendo Switch chiếm 87% doanh số bán máy chơi game của Nhật Bản vào năm 2020, đạt gần 7 triệu chiếc và đã có lúc việc mua chúng trên thị trường thứ cấp gần như không thể.

Dữ liệu tổng hợp của năm 2020 cho thấy tổng doanh thu phần cứng, phần mềm và dịch vụ (PS Plus, Xbox Game Pass) đạt 53,9 tỷ USD; tăng 19% so với năm 2019. Theo phân tích cho thấy mặc dù Nintendo dường như thống trị thị trường, nhưng Sony mới là người dẫn đầu với 46% tổng doanh thu của năm. Điều này chủ yếu là tệp người dùng lớn với 114 triệu người so với Switch với khoảng 80 triệu. Phần trăm doanh thu ngày càng tăng nằm ở khu vực dịch vụ, với những bổ sung hấp dẫn hơn cho PS Plus và Xbox Game Pass làm cho những dịch vụ đó trở nên hấp dẫn hơn.

Khu vực dịch vụ dự kiến sẽ nở rộ vào năm 2021 khi Xbox Game Pass sẽ có một loạt các tựa game Bethesda , có thể thấy khá rõ ràng rằng các giao dịch lớn như thế này sẽ thu hút khách hàng vào hệ sinh thái đăng ký. Xbox chỉ chiếm khoảng 23% trong tổng số 53,9 tỷ USD chi cho hệ máy console năm ngoái, vì vậy có thể thấy tham vọng của họ thông qua một số thương vụ mua lại lớn.

Thiết bị chơi game đã có tháng Giêng thành công, vì vậy có vẻ như ngành game không có dấu hiệu chững lại. Ngay cả khi hy vọng rằng đại dịch COVID-19 gần kết thúc vẫn còn trong suy nghĩ của nhiều người, thì những thói quen hình thành vào năm 2020 cũng có khả năng khiến chi tiêu cho thiết bị chơi game tăng lên vào năm 2021.