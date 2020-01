Galax GeForce RTX 2070 Super EX – Giải quyết nhu cầu game 1440p

Đúng như tên gọi Galax GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC), người dùng chỉ cần một cú nhấn chuột trong phần mềm Xtreme Tuner của hãng là đã ép xung nhẹ VGA này. Mặc dù ở tốc độ xung nhịp mặc định, sản phẩm đã có thể cân được hầu hết các tựa game mới nhất ở độ phân giải 1440p, nhưng việc ép xung sẽ đem lại trải nghiệm tốt hơn cho những game thủ sử dụng các màn hình có tốc độ quét cao, từ 144Hz trở lên.

Tổng quan

Về cơ bản, GeForce RTX 2070 Super là phiên bản nâng cấp nhẹ của GeForce RTX 2070 ở tốc độ xung nhịp, và GPU bên trong cũng khác nhau nữa. Theo Nvidia, RTX 2070 Super về cơ bản hoạt động mạnh hơn GeForce 1080 Ti, và cũng nhanh hơn 24% so với GeForce RTX 2070 thường ở độ phân giải 2K. Đây là đối trọng của Nvidia dành cho 5700XT của AMD.

Thoạt nhìn, Galax RTX 2070 Super EX có thiết kế ngầu, với nhiều tính năng thú vị và độc đáo. Là một VGA mạnh, hệ thống của bạn nên sử dụng nguồn có công suất từ 650W 80 Plus trở lên.

Quạt tản nhiệt được thiết kế cứng cáp và ngầu, là sự kết hợp giữa chất liệu kim loại và nhựa. Khi cầm trên tay bạn sẽ thấy sản phẩm rất chắc chắn. Tấm thép mặt sau của VGA là tấm kim loại màu bạc, là giá đỡ chơ VGA khi đặt theo các tư thế khác nhau trong những thùng máy khác nhau.

Galax RTX 2070 Super EX sở hữu 2 quạt RGB có đường kính 100mm. Hệ thống đèn RGB có thể được điều khiển thông qua phần mềm Xtreme Tuner của Galax. Quạt còn được trang bị công nghệ siêu yên tĩnh, không gây ra tiếng ồn khi hoạt động và dừng lại khi VGA đang nghỉ hoặc chỉ hoạt động nhẹ. Có 1 cổng HDMI và 3 cổng DisplayPort 1.4 ở mặt sau của VGA, tương thích với các màn hình mới nhất hiện nay.

Hệ thống thử nghiệm Bo mạch chủ: Z370

Vi xử lý: Intel Core i7-8700K

RAM: Kingston HyperX Fury RGB 16GB DDR4-3200

Đồ họa: Galax GeForce RTX 2070 Super EX

Ổ cứng: Kingston A2000 NVMe 1TB

Nguồn: Zalman 750W 80 Plus

Galax GeForce RTX 2070 Super EX được thử nghiệm trên driver 441.87 mới nhất của Nvidia. Các game được thử nghiệm trên 3 độ phân giải: 1080p, 1440p và 2160p. Ở phần benchmark bằng thuật toán, các phần mềm được sử dụng là 3DMark.

Các game được sử dụng trong bài thử nghiệm bao gồm: Assassin’s Creed: Odyssey, Deus Ex: Mankind Divided, Middle Earth: Shadow of War, Shadow of the Tomb Raider và The Witcher 3: Wild Hunt.

Kết quả benchmark: 3DMark Fire Strike: 26012 điểm

3DMark Fire Strike Extreme: 12290 điểm

3DMark Fire Strike Ultra: 6090 điểm

3DMark Time Spy: 10230 điểm

3DMark Time Spy Extreme: 4723 điểm

Ở phần thử nghiệm 3DMark, điểm số của Galaxy RTX 2070 Super gần như tương đương với các RTX 2070 Super của những hãng sản xuất khác. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi về thông số kỹ thuật thì tất cả các VGA đều như nhau ở mức mặc định. Sự khác biệt chỉ xuất hiện khi có quá trình ép xung diễn ra.

Trải nghiệm game

Độ phân giải 1080p (tốc độ khung hình/giây): Assassin’s Creed: Odyssey: 70

Deux Ex: Mankind Divided: 98

Middle Earth: Shadow of War: 130

Shadow of the Tomb Raider: 95

The Witcher 3: Wild Hunt: 143

Cũng giống như ở phần benchmark bằng thuật toán, Galax RTX 2070 Super EX có hiệu năng tương tự như những RTX 2070 Super khác. Có thể thấy là RTX 2070 Super vượt trội khá nhiều so với độ phân giải 1080p, đặc biệt là nếu bạn chỉ chơi những tựa game thể thao điện tử nhẹ, hoặc màn hình đang sử dụng bị giới hạn ở tốc độ quét 60Hz. Bài thử nghiệm phù hợp nhất là ở độ phân giải 1440p như bên dưới.

Độ phân giải 1440p (tốc độ khung hình/giây): Assassin’s Creed: Odyssey: 58

Deux Ex: Mankind Divided: 69

Middle Earth: Shadow of War: 91

Shadow of the Tomb Raider: 75

The Witcher 3: Wild Hunt: 103

Galax RTX 2070 Super EX hoàn toàn đủ sức mạnh gánh được các tựa game AAA ở độ phân giải 2560x1440. Tuy nhiên, tùy vào độ nặng của game, bạn có thể sẽ muốn hạ bớt chất lượng đồ họa để đạt được tốc độ khung hình 120 hoặc 144 FPS nhằm tương thích với các màn hình có tốc ododj quét cao.

Một lần nữa, có thể thấy Galax RTX 2070 Super EX có thể đạt được tốc độ khung hình/giây trên 60 dễ dàng, tương tự như các RTX 2070 Super khác.

Cuối cùng, chúng ta thử nghiệm với độ phân giải 2160p. Đây không phải là một VGA dành cho chiến game ở độ phân giải 4K UHD, nhưng dù sao cũng nên thử qua để bạn đọc có được hình dung cụ thể hơn về sức mạnh của GPU RTX 2070 Super.

Độ phân giải 2160p (tốc độ khung hình/giây): Assassin’s Creed: Odyssey: 39

Deux Ex: Mankind Divided: 39

Middle Earth: Shadow of War: 53

Shadow of the Tomb Raider: 44

The Witcher 3: Wild Hunt: 57

Galax RTX 2070 Super EX đạt được khoảng 49 đến 57 FPS tùy theo game, ở độ phân giải 2160p. Về lý thuyết, đây vẫn là những con số chấp nhận được, chơi được ở mức độ game giải trí. Tuy nhiên, các số liệu này không đem lại trải nghiệm mượt mà khi cần nghiêm túc.

Độ ồn và nhiệt độ

Galax RTX 2070 Super EX được trang bị 2 quạt 100mm, bao bọc trong một tản nhiệt cực lớn. Vì vậy, dù có 2 quạt, nhưng sản phẩm hoạt động khá êm ái, và hoàn toàn không quạt khi tải nhẹ. Độ ồn của VGA là gần như không cần phải quan tâm.

Về nhiệt độ, khi hoạt động ở mức 50%, nhiệt độ của VGA đạt tới mốc 51 độ C. Khi hoạt động ở công suất tối đa, quạt của Galaxy RTX 2070 Super EX cũng chỉ quay với 60% tốc độ, khoảng 1600 vòng/phút. Trong quá trình thử nghiệm, nhiệt độ của VGA không bao giờ đạt quá 70 độ C. Đây là mức nhiệt độ chấp nhận được.

Đánh giá

Sự khác biệt giữa RTX 2070 Super và RTX 2080 Super không quá nhiều, nhưng khoảng cách về giá thành giữa 2 VGA là rất lớn. Vì vậy, Galax RTX 2070 Super vẫn là một lựa chọn kinh tế hơn. Bản thân RTX 2070 Super cũng nhỉnh hơn so với AMD RX 5700 XT, đồng thời cũng có ưu thế về khả năng Ray Tracing.

Galax GeForce RTX 2070 Super EX là một VGA tốt. Sản phẩm có thể giải quyết được các tựa game AAA hiện nay ở độ phân giải từ 1080p đến 1440p và thậm chí còn có thể chơi được một số game ở độ phân giải 2160p. Nếu bạn đang sở hữu một màn hình có tốc độ quét từ 144Hz đến 240Hz, đây sẽ là lựa chọn đáng giá để đem lại các trải nghiệm game mượt mà nhất.