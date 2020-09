Giải pháp VR cho bàn chân – giày robot Ecto One

Kể từ khi VR ra đời, một trong những thử thách về kỹ thuật lớn nhất là đồng bộ vị trí trong không gian ảo và thực tế. Nhiều người dùng VR bị chóng mặt khi di chuyển. Ecto One hứa hẹn có thể giải quyết được vấn đề này.

Một số tựa game cho bạn giải pháp dịch chuyển tức thời tới các không gian khác (từ phòng này sang phòng khác, từ bãi biển đến rừng núi...) mà không phải thực sự làm điều đó trong không gian VR. Điều này giúp cơ thể thực tế của bạn bất động và giảm bớt tình trạng chóng mặt do phải vận động quá nhiều.

Tuy nhiên, một vấn đề khác xuất hiện là khi bạn di chuyển trong không gian kín và nhỏ, có thể bạn sẽ vượt ra khỏi giới hạn của khu vực đó trong thực tế, và tự gây thương tích cho bản thân. Kể cả khi không gặp phải tình trạng đó, bạn cũng sẽ gặp rắc rối khi quay trở về chính giữa phòng.

Ekto VR sẽ đem lại giải pháp cho cả 2 vấn đề đó, dưới hình dạng một đôi giày robot VR có tên gọi Ecto One.

Ecto One cho phép bạn di chuyển thoải mái bên trong không gian ảo nhưng vẫn đứng tại chỗ trong thực tế. Bên dưới là một đoạn video cho thấy người chơi đã di chuyển trong game Half-Life: Alyx ở chế độ VR. Mặc dù đi lại rất nhiều trong không gian ảo nhưng thực tế cho thấy game thủ di chuyển với khoảng cách rất nhỏ trong thực tế.

Khi bạn di chuyển một bước về phía trước, đôi giày di chuyển ngược trong thực tế với cùng quãng đường. Thao tác này trông giống như di chuyển trên một chiếc máy tập chạy, hoặc đang thực hiện động tác moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson, chỉ khác là trên đôi giày robot Ecto One.

Ecto One chưa phải là hoàn hảo, bạn sẽ phải mang thêm đôi giày nặng nề này, bên cạnh các thiết bị đeo đầu như kính, khiến cho toàn thân trở nên rườm rà khi vận động. Đồng thời, bạn cũng chưa thể di chuyển nhanh chóng, do sự mất cân bằng so với lúc không mang giày.

Tuy nhiên, Ecto One vẫn là một phát minh khá thú vị. Và theo thông tin được công bố, sản phẩm cần có từ 2 đến 4 năm nữa mới chính thức thương mại hóa.