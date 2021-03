GIGABYTE ra mắt bo mạch chủ 500 series và màn hình AORUS 2021

Sự kiện nhằm chia sẻ và cập nhật thông tin, đồng thời trình diễn những tính năng mới nhất của các thiết bị thuộc hệ sinh thái GIGABYTE AORUS phục vụ việc sáng tạo nội dung và công tác xử lý hình ảnh tiên tiến. Hội thảo cũng tập trung chia sẻ chi tiết và trình diễn riêng về một số thiết bị Bo mạch chủ 500 Series mới cập nhật cùng dãy sản phẩn màn hình AORUS 2021.

Sản phẩm, thiết bị, đặc biệt là hệ sinh thái linh hoạt và toàn diện của GIGABYTE đã giúp cho hàng tỉ người dùng, hàng chục triệu các doanh nghiệp có thể triển khai và vận hành tối ưu trên hệ thống máy tính, máy chủ. Đặc biệt, riêng trong thế giới Game, tổ hợp các tính năng hiệu quả và vượt trội GIGABYTE đã giúp các game thủ có được những trải nghiệm tốt hơn, gia tăng hiệu quả về hình ảnh, âm thanh, cộng tác nhóm chơi, sự hợp tác đồng đội từ bất cứ nơi nào, tại bất kỳ thời điểm nào...

Ông Nguyễn Tứ Nghiệp, đại diện công ty Viễn Sơn, nhà phân phối của GIGABYTE tại thị trường Việt Nam cho biết: “GIGABYTE là thương hiệu tiên tiến và luôn dẫn đầu về công nghệ. Bởi vậy các sản phẩm của GIGABYTE luôn bứt phá và cải thiện trải nghiệm người dùng đặc biệt là trong công tác xử lý hình ảnh, thiết kế và sáng tạo nội dung. Điểm nhấn trong sự kiện lần này là series Bo mạch chủ 500 series cùng màn hình mới thuộc hệ AORUS, được tối ưu hóa cho các game thủ, nhà sáng tạo. Sản phẩm sở hữu nhiều tính năng ấn tượng, chắc chắn sẽ làm hài lòng những người dùng và người hâm mộ thương hiệu GIGABYTE khó tính nhất”.

“Viễn Sơn là đối tác lâu đời và cũng là đối tác đồng hành tin cậy với bề dày hơn 20 năm phát triển kênh phân phối của GIGABYTE tại khu vực miền Nam. GIGABYTE và Viễn Sơn sẽ luôn nỗ lực hơn nữa để có thể đem lại những lợi ích thiết thực cho kênh phân phối cùng những trải nghiệm tốt và sản phẩm tối ưu nhất tới khách hàng tại thị trường trong nước”, chị Đoàn Thị Dung, đại diện GIGABYTE Việt Nam cho biết.

AORUS được biết tới là thương hiệu cao cấp của GIGABYTE, dù có thông số kỹ thuật đỉnh cao với hiệu năng, trải nghiệm nội dung và hình ảnh siêu đẹp, GIGABYTE lần này đã cho ra mắt màn hình AORUS có mức giá cực kỳ hợp lý so với các sản phẩm trong cùng phân khúc đem đến trải nghiệm đáng “đồng tiền” cho người dùng.

Series màn hình AORUS 2021:

AORUS FV43U: Là chiếc màn hình lớn nhất đến thời điểm hiện tại đến từ GIGABYTE với kích thước 43 inch. Với kích thước lớn, AORUS FV43U cực kì phù hợp để giải trí tại nhà khi xem phim hoặc chơi game trên những chiếc console thịnh hành như PS4, PS5… Màn hình sở hữu độ phân giải 4K, tần số quét 144Hz, công nghệ HDR lên đến 1000, tần số quét 1ms (MPRT) cùng màu sắc 10-bit, dải màu điện ảnh 97% DCI-P3 cho trải nghiệm giải trí, xem phim, chơi game cực kì đáng giá.

AORUS FI32Q: là chiếc màn hình gaming 32 inch cao cấp với độ phân giải 2K sử dụng tấm nền Super IPS với tốc độ phản hồi thực 1ms (GTG) cùng tần số quét OC 170Hz. AORUS FI32Q có dải màu 9‎4% DCI-P3/120% sRGB cũng như đạt chứng nhận VESA Display HDR400. Màn FI32Q tích hợp DAC âm thanh cao cấp, sử dụng DAC ESS SABRE cao cấp cho âm thanh ra tai nghe đạt chuẩn HiFi. Hỗ trợ công nghệ Adaptive Sync chống giật lag xé hình tiêu chuẩn. AORUS FI32Q này có thể đảm bảo làm hài lòng những Game thủ khó tính nhất với chất lượng hình ảnh màu sắc và các tính năng bổ trợ phù hợp cho mọi nhu cầu chiến Game.

AORUS FI27Q-X: Chiến binh mới toanh họ AORUS có độ phân giải 2K, tấm nền SuperSpeed IPS với tốc độ phản hồi thực tế GtG chỉ 0.3ms. Tần số quét lên đến 240Hz, độ phủ màu 1‎00% AdobeRGB, hỗ trợ đầy đủ G-Sync Compatible và FreeSync Premium. Màn hình cực kì phù hợp với các game thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

GIGABYTE M32Q: Chiếc màn hình dành cho nhà sáng tạo, làm việc và giải trí hiệu quả nhờ kế thừa tính năng KVM, cho phép bạn điều khiển nhiều thiết bị như máy tính bảng, điện thoại Android, laptop kết nối với màn hình cùng với đó là bộ bàn phím, chuột để điều khiển. Với nút KVM độc quyền của GIGABTEY, bạn sẽ thấy việc chuyển đổi thiết bị không thể dễ dàng hơn, thao tác rất nhanh và cực kì dễ dàng. M32Q có chân đế chắc chắn và lớp hoàn thiện mờ được xây dựng cho các tính năng thẩm mỹ. Màn hình sử dụng panel Super Speed IPS cho tần số quét 170Hz và thời gian phản hồi 1ms (MPRT). M27Q có hệ màu 8-bit và 94% DCI-P3/ 120% sRGB gam màu siêu rộng.

Song song với việc giới thiệu series màn hình, trong sự kiện lần này GIGABYTE giới thiệu thế hệ bo mạch chủ 500 series, với điểm nhất là dòng VISION với thiết kế dùng tông màu trắng sang trọng, rất phù cho nhà sáng tạo nội dung gồm: Z590 VISION D, Z590 VISION G và Z590I VISION D.

VISION ~ See The Passion of Content Creation - tạm dịch là “VISION ~ Theo đuổi đam mê sáng tạo nội dung” - là dòng sản phẩm độc đáo từ thương hiệu GIGABYTE, được thiết kế riêng và chuyên dụng cho các chuyên gia sáng tạo nội dung (Content creator). Dòng sản phẩm VISION hiện có mặt trên các sản phẩm bo mạch chủ cao cấp như Z590, Z490, card đồ họa từ RTX3060/trở lên, SSD của GIGABYTE.

Bo mạch chủ VISION 500 series dành riêng cho các nhà thiết kế đồ họa, làm phim, Vlogger, v.v… bởi hệ tính năng vượt trội đem lại những trải nghiệm mạnh mẽ về hình ảnh cho người sử dụng. Các bo mạch chủ VISION của GIGABYTE giúp tối ưu hoá khả năng làm việc, sáng tạo nhờ hiệu năng tốt, thiết kế màu trắng chủ đạo tinh tế, trang nhã cùng các cổng kết nối thời thượng hiện nay như: GIGABYTE VISIONLINK, giao tiếp Thunderblot 4, USB 3.2 Gen2x2 với băng thông gấp 4 lần USB 3.2, hỗ trợ đa card đồ hoạ, PCIe 4.0 SSD Support, hỗ trợ lên đến 3 cổng M.2 PCIe 4.0, tối ưu băng thông giao tiếp.

Dĩ nhiên, GIGABYTE cũng kế thừa và phát huy các sản phẩm dành cho game thủ với thế hệ Z590 AORUS, hiệu năng và thiết kế cực kì ấn tượng, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng nói chung và game thủ nói riêng.

Chia sẻ từ nữ game thủ khách mới Mina Young - cái tên quen thuộc trong cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, Mina Young hiện sở hữu fanpage với hơn 600 nghìn lượt theo dõi và cô cũng là đại sứ hình ảnh của Gigabyte. Cô cho biết: “Em rất vui và vinh dự khi được là đại sứ hình ảnh của GIGABYTE và được mời đến tham dự một sự kiện ra mắt sản phẩm mới rất là trang trọng và chuyên nghiệp như vậy. Hiện tại, em tập trung làm streamer, sáng tạo nội dung về game trên Facebook. Trước đó PC của em chưa quá mạnh mẽ để phục vụ công việc nhưng giờ em đã sử dụng AORUS PC để làm việc chơi game và streaming với cấu hình rất mạnh nên đáp ứng dễ dàng công việc của em. Em biết đến GIGABYTE/AORUS thông qua rất nhiều bạn bè. Sản phẩm rất chất lượng, bảo hành đúng là số 1 về tất cả các sản phẩm. Đặc biệt về dãy màn hình GIGABYTE em rất ấn tượng cho các phân khúc. Em nghĩ các sản phẩm chất lượng như này sẽ rất phù hợp không chỉ với em mà còn các fan của em và các game thủ, nhà sáng tạo nội dung khác tại VN”. Thông tin chi tiết và cập nhật nhất về hệ sinh thái thiết bị mới của GIGABYTE, có thể tìm hiểu tại địa chỉ: https://microstar.vn/, https://www.gigabyte.com/ và https://vn.aorus.com/

Đặc biệt, nhà sản xuất bo mạch chủ và card đồ họa hàng đầu thế giới đã giới thiệu tản nhiệt bằng chất lỏng AIO mới AORUS WATERFORCE X SERIES. AORUS WaterForce 360 & AORUS WaterForce 240 đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng và hỗ trợ tối đa cho các CPU đa lõi hiệu suất cao trên nền tảng CPU của cả đội xanh và đội đỏ. Bên cạnh khả năng tương thích cho vô số dàn máy, AORUS WATERFORCE X SERIES cải thiện cả về chức năng lẫn thiết kế. Đường kính ống tản nhiệt 7,8mm cải thiện lưu lượng 37% và được thiết kế với máy bơm trục bằng gốm để tối ưu hóa độ bền và tản nhiệt.

Cấu trúc quạt bôi trơn bằng dầu nhờn Graphene Nano hàng đầu cũng làm giảm tỷ lệ mài mòn ổ trục và cặn cacbon nhờ hệ số ma sát thấp cùng khả năng bôi trơn cao, giúp kéo dài tuổi thọ lên đến 2,1 lần cho quạt ổ trục và tránh tiếng ồn từ ổ bi khi tốc độ quạt thấp, từ đó tạo ra hoạt động êm ái hơn. Thiết kế màn hình LCD thông minh tích hợp thêm nhiều chế độ sáng tạo và cài đặt tùy chỉnh, bao gồm Chibi Time độc quyền và hỗ trợ định dạng MP4/GIF/JPG. Thông qua cổng Micro SD mới tích hợp, người dùng thoải mái hơn trong việc chọn màn hình hiển thị yêu thích và kết hợp với nhiều chế độ chiếu sáng của GIGABYTE RGB FUSION, AORUS WATERFORCE X là bộ làm mát chất lỏng AIO mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.