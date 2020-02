Google đưa ứng dụng chơi game Stadia lên hàng loạt smartphone

Theo thông cáo chính thức mới đây từ Google, kể từ ngày 20.02.2020, Google Stadia sẽ có mặt trên hàng loạt thương hiệu smartphone mới bên cạnh Google Pixel - dòng điện thoại do chính Google phát triển. Trong lần hợp tác này, Stadia sẽ hỗ trợ nhiều sản phẩm của Samsung, ASUS và Razer. Danh sách cụ thể các smartphone như sau:

Samsung: Galaxy S8, S8+, S8 Active, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10E, S10+, Note 10, Note10+, S20, S20+, S20 Ultra.

Razer: Razer Phone, Razer Phone 2.

ASUS: ASUS ROG Phone, ASUS ROG Phone II.

Google: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4.

Ra mắt chính thức vào ngày 19.11.2019, Google Stadia là dịch vụ chơi game trực tuyến áp dụng công nghệ trò chơi đám mây (Cloud Gaming), cho phép bạn trải nghiệm game từ máy chủ Google mà không cần cài đặt, không cần đáp ứng những yêu cầu cao về cấu hình... mà chỉ cần một đường truyền đủ mạnh, ổn định. Ra mắt chính thức vào ngày 19.11.2019, Google Stadia là dịch vụ chơi game trực tuyến áp dụng công nghệ trò chơi đám mây (Cloud Gaming), cho phép bạn trải nghiệm game từ máy chủ Google mà không cần cài đặt, không cần đáp ứng những yêu cầu cao về cấu hình... mà chỉ cần một đường truyền đủ mạnh, ổn định.

Trong thời gian đầu vận hành, Google Stadia nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng game thủ, chủ yếu là những than phiền về chất lượng truyền tải tín hiệu và số lượng game giới hạn. Ở thời điểm hiện tại, Google Stadia đang phải chịu sự canh tranh từ các dịch vụ tương ứng khác như PlayStation Now (Sony), GeForce Now (Nvidia)...