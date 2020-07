ID-Cooling ZoomFlow, tản nhiệt AIO tốt trong phân khúc phổ thông

Phần bơm của tản nhiệt được thiết kế to hơn và mạnh hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc giúp tăng không gian chứa nước nhiều hơn và giải nhiệt nhanh hơn. Kết cấu PUMP to đều có lý do của nó, với máy bơm 3 phase đi kèm với 7 cánh quạt giúp điều tiết luồng nước được nhanh hơn và nhiều hơn so với cùng phân khúc được trang bị 5 cánh.

Bề mặt heatsink bề mặt tiếp xúc với CPU của tản nhiệt được làm từ đồng nguyên khối, cùng với những đường cắt CNC siêu nhỏ, giúp cho việc truyền nhiệt nhiều hơn và nhanh hơn. Chưa hết, nhờ có thiết kế PUMP to và số lượng cánh quạt nhiều giúp cho ID-Cooling ZoomFlow có khả năng đẩy áp suất nước trong ống có thể lên đến 1,8m.

Đặc biệt, ID-Cooling ZoomFlow có khả năng chạy LED ARGB độc lập thông qua Controler và có thể hỗ trợ Sync Main 5V trên các mainboard của các hãng như ASUS, Gigabyte, MSI, ASROCK.

Phần ống dẫn nước tản nhiệt được gia công bằng cao su và được bọc lưới trải qua nhiều bài test nghiêm ngặt, mang tính thẩm mĩ cho sản phẩm cũng như kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Cũng không kém phần quan trọng đó chính là RAD của ID-Cooling ZoomFlow có thiết kế tỉ mỉ, được sơn tĩnh điện chống trầy xước.

Giá bán lẻ của sản phẩm Zoom Flow: ID-Cooling Zoom Flow 240X ARGB: 1.790.000 đồng

ID-Cooling Zoom Flow 240X ARGB SNOW: 1.890.000 đồng

ID-Cooling Zoom Flow 360X ARGB: 2.590.000 đồng

ID-Cooling Zoom Flow 360X ARGB SNOW: 2.790.000 đồng

Có thể nói, Series ZoomFlow của ID-Cooling đang là sản phẩm tản nhiệt AIO nổi bật đang được người dùng quan tâm tại thị trường Việt Nam kể từ Quý 2/2020.

Hiệu quả tản nhiệt của ID-Cooling ZoomFlow được thể hiện trong bài test nhanh bên dưới, với cấu hình phần cứng như sau:

Main : Z490 Aorus Extreme

CPU : Intel i9 10900K

Ram : 32gb XPG Spectrix D50

Card : Aorus Geforce RTX 2080ti Extreme 11Gb GDDR6

Màn hình : BJX G30P5

Phím : BJX KM9 Pink

Chuột : BJX M9

Hiện tại, sản phẩm ID-Cooling ZoomFlow 240X và 360X đang được Thùy Minh Computer phân phối độc quyền sản phẩm này với mức giá chỉ từ 1,79 triệu đồng.