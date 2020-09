Intel Tiger Lake chính thức ra mắt cho máy tính xách tay mỏng nhẹ

Đồng thời, với sự ra mắt của Tiger Lake, Intel cũng đã phát triển hệ sinh thái rộng lớn của mình nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp máy tính xách tay.

Bộ vi xử lý Intel Core Tiger Lake mới tích hợp đồ họa Intel Iris Xe (tên mã “Tiger Lake”) là bộ vi xử lý tốt nhất thế giới dành cho dòng máy tính xách tay mỏng nhẹ. Intel Tiger Lake sẽ đem lại năng suất, khả năng kết hợp, sáng tạo, chơi game và giải trí trên nền tảng Windows và ChromeOS cao hơn trước.

Tận dụng quy trình công nghệ SuperFin mới của Intel, bộ vi xử lý Intel Core Tiger Lake tối ưu hóa hiệu suất năng lượng với năng suất và tốc độ phản hồi cao hơn một cách đáng kể so với các thế hệ trước. Dự kiến sẽ có hơn 150 mẫu máy tính được trang bị bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 từ các đối tác bao gồm Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung và nhiều thương hiệu khác.

Bên cạnh đó, Intel cũng giới thiệu thương hiệu nền tảng Intel Evo cho các thiết kế máy tính xách tay được chứng nhận theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phiên bản lần 2 và thông số trải nghiệm tiêu chuẩn KEI nằm trong chương trình đổi mới được biết tên với tên Dự án Athena.

Dựa trên bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 với đồ họa tích hợp Intel Iris Xe, các thiết bị với chứng nhận Intel Evo đảm bảo là máy tính xách tay tốt nhất để hoàn thành công việc. Dự kiến sẽ có hơn 20 thiết kế được xác nhận trong năm nay.

“Bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 tích hợp cùng đồ họa Intel Iris Xe là một bước tiến lớn về hiệu suất xử lý trên thế giới và đại diện cho những bộ vi xử lý tốt nhất mà chúng tôi từng chế tạo,” ông Gregory Bryant - Phó Chủ tịch điều hành Intel kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn máy tính khách hàng nhận định. “Từ năng suất của hệ thống cho đến sáng tạo nội dung, giải trí hay chơi game, bất kì khi nào bạn chọn sản phẩm có Intel Core thế hệ thứ 11, đặc biệt là 1 trong những thiết bị Intel Evo mới với thiết kế được chứng nhận về kỹ thuật chính là lúc bạn biết rằng mình đang sử dụng chiếc máy tính xách tay tốt nhất hiện nay.

Tổng quan về Intel Evo

Intel tiếp tục dẫn đầu hệ sinh thái PC trong việc thúc đẩy đổi mới nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng máy tính tốt nhất. Thương hiệu nền tảng Intel Evo mới đại diện cho những chiếc máy tính xách tay tốt nhất sẽ giúp bạn tập trung và hoàn thành công việc dù ở bất cứ đâu. Sử dụng bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 với đồ họa tích hợp Intel Iris Xe được xác nhận thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật phiên bản lần 2 của chương trình đổi mới sáng tạo, cũng như các thông số trải nghiệm tiêu chuẩn (KEI) trong dự án Athena với phương pháp thử nghiệm nghiêm ngặt, Intel và những đối tác kỹ thuật đồng hành của mình, một lần nữa, nâng cao tiêu chuẩn trải nghiệm cho máy tính xách tay.

Nhờ đo lường các quy trình làm việc dưới điều kiện thực tế nhằm đồng nhất hiệu suất và tuổi thọ pin, phương pháp đo lường và kiểm tra độc đáo của Intel giúp cung cấp bản thử nghiệm về cách một chiếc máy tính xách tay sẽ hoạt động mỗi ngày. Chỉ những thiết kế máy tính xách tay liên tục đáp ứng hoặc vượt qua các chỉ số KEI và tiêu chuẩn kỹ thuật mới được xác nhận sở hữu chứng nhận Intel Evo. Các thông số KEI ở mức tối thiểu, bao gồm:

• Khả năng đáp ứng đồng nhất trên pin

• Hệ thống khởi động khỏi chế độ ngủ nhanh hơn 1 giây

• Thời lượng pin trong thực tế từ 9 tiếng trở lên khi chạy trên các hệ thống có màn hình FHD

• Sạc nhanh lên đến 4 tiếng trong vòng chưa đến 30 phút trên các hệ thống có màn hình FHD

Nền tảng Intel Evo cũng nổi bật nhất trong việc hỗ trợ kết nối không dây và có dây với cổng kết nối tích hợp Thunderbolt 4 và Intel Wi-Fi 6 (Gig +), cũng như âm thanh chất lượng, webcam và màn hình cao cấp - tất cả nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho dòng máy tính mỏng nhẹ.

Vi xử lý Intel Core Tiger Lake với đồ họa tích hợp Intel Iris Xe

Vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 11 với đồ họa tích hợp Intel Iris Xe là bộ xử lý tốt nhất thế giới dành cho dòng máy tính xách tay mỏng nhẹ trên cả nền tảng Windows và ChromeOS. Đây là đại diện cho tham vọng lớn của Intel với hệ thống vi mạch (SoC), mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất cho loại máy tính xách tay dòng U về năng suất, khả năng sáng tạo, chơi game, giải trí và kết nối.

Một loạt các tính năng tích hợp cung cấp năng lượng cho các nền tảng sản phẩm mỏng nhẹ tốt nhất hiện có với khả năng tối ưu hoá CPU, GPU, trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm và các khả năng khác trên nền tảng giúp tối đa hiệu suất thực tế trên các ứng dụng và tính năng mà mọi người sử dụng hay sử dụng:

• Khả năng kết hợp phong phú: Bộ vi xử lý Tiger Lake là vi xử lý tốt nhất để tăng cường và làm sống động hơn trải nghiệm trí tuệ nhân tạo, bao gồm âm thanh cao cấp với khả năng giảm tải CPU khử tiếng ồn xung quanh thông qua Intel Gaussian và Neural Accelerator 2.0 (Intel GNA), làm mờ nền nhờ AI, phân giải, giải mã video mới nhất và tích hợp Intel Wi-Fi 6 (Gig +) - công nghệ Wi-Fi tốt nhất dành cho hội nghị truyền hình - tất cả đều có trên một chiếc PC mỏng nhẹ.

• Tiên phong trong tối ưu hóa năng suất: Năng suất sử dụng bộ ứng dụng văn phòng nhanh hơn 20% so với các sản phẩm cạnh tranh và quy trình làm việc phản ánh cách mọi người sử dụng máy tính xách tay của họ hàng ngày. Khả năng tích hợp của Thunderbolt 4 cũng cho phép tối đa bốn cổng để kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi và truy cập cáp đơn giúp sạc nhanh, màn hình ngoài và bộ nhớ mở rộng.

• Sáng tạo nội dung vượt trội - Chỉnh sửa ảnh trong thực tế nhanh hơn tới 2,7 lần và chỉnh sửa video trong thực tế nhanh hơn gấp đôi so với các sản phẩm đối thủ, ngoài ra còn hỗ trợ màn hình 8K HDR và tối đa bốn màn hình 4K HDR cùng lúc.

• Đắm chìm trong thế giới giải trí - Bộ xử lý Intel Core Tiger Lake là bộ xử lý đầu tiên có Dolby Vision hỗ trợ phần cứng, mang lại trải nghiệm nội dung phong phú hơn và cải thiện sức mạnh hệ thống lên khoảng 20% so với thế hệ trước, kéo dài thêm hơn một giờ phát video bằng pin.

• Trải nghiệm chơi game ấn tượng hơn - Với hiệu suất chơi game tăng lên gấp 2 lần so với thế hệ trước, lần đầu tiên, có thể chơi Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 và các game phổ biến khác ở 1080p.

“Bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 với đồ hoạ Iris Xe mang đến hiệu suất và khả năng phản hồi đáng kinh ngạc, điều này cho phép khách hàng sử dụng Windows trên toàn thế giới hiệu quả làm việc tốt hơn hơn, tuyệt vời hơn về lâu dài”, Panos Panay, Giám đốc sản phẩm của Microsoft cho biết. “Với mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Intel và Google, cho phép chúng tôi có thể tối ưu hóa trải nghiệm cuả người dùng và chúng tôi cũng rất vui mừng khi được đưa thế hệ tiếp theo của Chromebook hỗ trợ bởi Intel Core thế hệ thứ 11 ra mắt thị trường”, theo John Solomon, Phó chủ tịch của ChromeOS.

Tích hợp và tối ưu hóa để kích hoạt tốt nhất trên các sản phẩm mỏng nhẹ

Như đã chia sẻ chi tiết tại Architecture Day 2020, CPU Willow Cove mới và kết cấu kiến trúc đồ họa tích hợp Intel Xe trên công nghệ tiến trình SuperFin của Intel có khả năng đẩy tần số lên đến 4,8 Ghz - cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời cho phép tích hợp các công cụ máy tính chuyên dụng, bộ tăng tốc và tối ưu hóa phần mềm trên SoC. Vi xử lý Intel Core Tiger Lake mang đến sự kết hợp tốt nhất của các công cụ tính toán cải tiến cần thiết cho khối lượng công việc trong cuộc sống thực tế, bao gồm:

• Đồ họa tích hợp Intel Iris Xe mới vượt trội hơn 90% đồ họa rời trong cùng phân khúcvà cung cấp lên đến 96 EU, tối đa 16MB bộ nhớ đệm L3.

• Bộ hướng dẫn đầu tiên cho hệ thống mạng trên đồ họa tích hợp với Intel DL Boost: DP4a và bộ hướng dẫn đầu tiên có hỗ trợ riêng cho loại dữ liệu INT8, mang lại hiệu suất AI tốt hơn tới 5 lần.

• Bảo mật bằng phần cứng được tích hợp Intel Control Flow Enforcement Technology (CET) và Intel Total Memory Encryption.

• Hỗ trợ AV1 CODEC hiệu suất cao cho phép hỗ trợ tiết kiệm điện đới với 4K, ngay cả trong môi trường băng thông hạn chế.

• Lần đầu tiên với giải pháp xử lý hình ảnh cho phép cảm biến thị lực và thích ứng để làm mờ.

• Kết nối Thunderbolt 4 tốt nhất trong cùng phân khúc, bao gồm hỗ trợ lên đến bốn cổng với kết nối cáp đa năng để sạc, chạy dữ liệu và video.

• SoC di động đầu tiên có giao diện PCIe Gen 4 gắn CPU và có tối đa bốn làn.

Với hiệu suất có thể mở rộng trên vỏ nhiệt từ 7 đến 28 watt, chín cấu hình vi xử lý trên hai thiết kế gói đem lại sự linh hoạt trong thiết lập phần cứng và tần số turbo lên đến 4,8 GHz, bộ xử lý Intel Core Tiger Lake có hiệu năng đơn nhân cao, đóng vai trò rất quan trọng cho khối lượng công việc nâng cao trên máy mỏng và máy tính xách tay nhẹ.