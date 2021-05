Intel Tiger Lake-H chính thức ra mắt - Tăng hiệu năng laptop game

Ông Chris Walker, Phó chủ tịch tập đoàn Intel kiêm Tổng giám đốc Mảng Nền tảng Khách hàng Di động, chia sẻ: “Bộ vi xử lý Intel Core dòng H thế hệ thứ 11 sẽ cải thiện trải nghiệm chơi game trên laptop, sáng tạo nội dung và nâng hệ thống máy trạm (workstation) lên một tầm cao mới. Các bộ vi xử lý dòng H lần này là một phần mở rộng thú vị của thế hệ thứ 11 với cải tiến hiệu suất đơn nhân và đa nhân hai chữ số; trải nghiệm gameplay dẫn đầu, bộ nhớ gắn trực tiếp và hỗ trợ đến 20 làn PCIe 4.0 đủ để thỏa mãn người đam mê thực thụ. Dòng sản phẩm thế hệ 11 này là vi xử lý di động dẫn đầu hiệu năng trên thị trường, cho phép người dùng tăng công năng chơi game, sáng tạo và kết nối ở bất kỳ hình thức nào.”

Hiệu suất chơi game thường dùng cho máy tính nay đã được tối ưu trên thiết bị di động: Với vi xử lý dòng Intel Core H thế hệ thứ 11, Intel tận dụng chuyên môn tiên tiến về thiết kế vi xử lý và lập trình game trên PC để mang đến cho các game thủ trên toàn cầu bộ vi xử lý tốt nhất dành cho việc chơi game trên laptop.

Tiếp tục đà tăng hiệu suất được thiết lập từ Intel Core H35 thế hệ thứ 11, bộ vi xử lý Intel Core dòng H thế hệ thứ 11, dựa trên tiến trình 10nm SuperFin, có tới 8 nhân và 16 luồng, với hiệu suất đơn và đa nhân tăng cường đạt 5,0 GHz. Ngoài ra, vi xử lý còn có thể truy cập trực tiếp vào bộ nhớ GDDR6 tốc độ cao của card đồ họa, cho phép game thủ trải nghiệm tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và tốc độ đọc dữ liệu lớn nhanh hơn. vi xử lý di động cung cấp tổng băng thông PCle gấp 2,5 lần so với vi xử lý dòng H thế hệ thứ 10 và gấp ba lần tổng băng thông PCIe so với các vi xử lý khác trên thị trường. Những công nghệ trên giúp tối ưu hiệu năng chơi game trên laptop, cụ thể ở những tựa game phổ biến hiện nay như Three Kingdoms, Hitman, Flight Simulator, Valorant, Liên Minh Huyền Thoại, Grid, Chivalry, Troy, PUBG...

Giới thiệu về Nền tảng Bleeding-Edge: vi xử lý di động Tiger Lake-H thế hệ thứ 11 giúp những người làm sáng tạo và chuyên gia thực thi các tác vụ nhanh hơn từ bất kỳ đâu, nhờ cấu tạo và kết nối tốt nhất. Với 20 làn PCIe Gen 4 – đầu tiên và duy nhất cho bất kỳ máy tính xách tay nào - vi xử lý cho phép người dùng stream video với độ phân giải 4K HDR / Dolby Vision, cùng với cấu hình phong phú với khả năng lưu trữ nhanh. Bên cạnh đó, nền tảng này còn hỗ trợ ổ cứng với tốc độ cao, bộ nhớ lai Intel Optane đem lại hiệu suất và dung lượng lớn, hỗ trợ 6GHz Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +) và Thunderbolt 4 với tốc độ tối đa lên tới 40 gigabyte (GB) mỗi giây. Đầy là những tính năng mà các nhà sáng tạo nội dung và những chuyên gia máy tính cần có, bởi chúng sẽ giúp laptop nói chung và laptop game hay sáng tạo nội dung có được tốc độ xử lý dữ liệu cao, khởi động game ngay lập tức và mã hóa, xuất hình video tức thời.

Các tính năng của nền tảng mới cũng bao gồm:

· 20 làn PCIe thế hệ 4.0 với công nghệ lưu trữ nhanh của Intel có thể khởi động trong Raid 0 - và lên đến 44 làn PCIe, tổng cộng bao gồm 24 làn PCIe thế hệ 3.0 từ một trung tâm điều khiển nền tảng chuyên dụng.

· Hỗ trợ bộ nhớ lên đến DDR4-3200.

· Thunderbolt 4 với tốc độ truyền lên đến 40Gbps.

· Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +).

· Tích hợp Cổng hiển thị nhúng kép cho màn hình đi kèm tối ưu hóa năng lượng.

Thử nghiệm ở các tựa game như Far Cry New Dawn, Grid 2019, Hitman 3... khả năng chơi game của Intel thế hệ 11 nhỉnh hơn từ 10 đến 20% so với thế hệ 10, cụ thể là Core i9-11980HK so với Core i9-10980HK. Khi so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ryzen 5900HX, Core i9-11980HK cũng thế hiện sự vượt trội với hiệu năng khác biệt từ 17 đến 22%. trong khi đó, đàn em Core i5-11400H với 6 nhân, 12 luồng có sức mạnh ngang ngửa trong các tác vụ chơi game khi được so với Ryzen 5900HS.

Cũng trong lần ra mắt này, Intel giới thiệu dòng vi xử lý Intel vPro H mới - dẫn đầu là bộ vi xử lý di động Intel Core i9-11950H 8 nhân và 16 luồng - và dòng xử lý di động Intel Xeon W-11000. Được xây dựng dựa trên Intel vPro thế hệ thứ 11, nền tảng PC cho doanh nghiệp này dường như không có đối thủ, mang lại khả năng bảo mật toàn diện dựa trên phần cứng và hiệu suất đột phá cũng như trải nghiệm máy tính toàn năng dành cho người dùng chuyên nghiệp như kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu, người sáng tạo nội dung số và nhà phân tích tài chính -- những người cần giải quyết các ứng dụng đa luồng, hiệu suất chuyên sâu ngay tại bàn làm việc hoặc trong khi di chuyển. Vi xử lý Intel Core vPro dòng H thế hệ thứ 11 mới và dòng Xeon W-11000 mới được công bố hôm nay khi kết hợp với nền tảng Intel Core vPro mới, sẽ cung cấp:

· Bộ nhớ Xeon + Mã sửa lỗi (ECC).

· Tấm chắn phần cứng Intel - chỉ có trên nền tảng Intel vPro, được cung cấp bởi bộ vi xử lý di động Intel Core vPro thế hệ thứ 11, cung cấp bảo mật dựa trên phần cứng toàn diện nhất thế giới cho doanh nghiệp và là hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ silicon đầu tiên và duy nhất trên thị trường. Tính năng này có thể phát hiện mối đe dọa tiềm tàng, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) và mã hóa cho các hệ điều hành Windows. Nó cũng được trang bị Công nghệ bảo mật Intel Control-flow Enforcement, công nghệ đột phá giúp ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công mà từ lâu chỉ sử dụng các giải pháp từ phần mềm.

· Chế độ mã hóa bộ nhớ tổng của Intel.

· Công nghệ quản lý tích cực của Intel.

· Tích hợp công nghệ Intel Deep Learning Boost.

Đa dạng kiểu dáng và tính khả dụng rộng rãi: Bộ vi xử lý Intel Core Mobile dòng H thế hệ thứ 11 và dòng Intel Xeon W-11000 sẽ được sử dụng trên hơn 80 thiết kế máy tính xách tay cho người dùng ở các phân khúc phổ thông, thương mại và máy trạm (workstation) trong năm nay. Với hơn một triệu bộ vi xử lý thế hệ thứ 11 được chuyển đến các đối tác của Intel trên toàn thế giới ngay khi ra mắt, dù là phục vụ việc chơi game tốc độ cao, sáng tạo nội dung số hay máy trạm di động, Intel đã chứng tỏ sự vượt trội khi cung cấp nhiều sự lựa chọn và tính khả dụng trong lĩnh vực điện toán di động.