Kiếm Hiệp GO - Một võ lâm mới, một hành trình mới, dành riêng cho game thủ Việt

Kiếm Hiệp GO - Một võ lâm mới, một hành trình mới

Trọn vị kiếm hiệp Kim Dung, ấy chính là cảm quan mà Kiếm Hiệp GO sẽ mang đến làng game Việt trong tháng 10 này. Được tạo ra bằng niềm đam mê chung với từng trang truyện, từng nhân vật trong 15 bộ tiểu thuyết, Kiếm Hiệp GO gói gọn những cảm xúc 10 năm vào trong từng tính năng, từng hoạt động với nền tảng chiến thuật thẻ tướng "quen mà lạ".

Là đại diện duy nhất của dòng game chiến thuật theme kiếm hiệp ra mắt vào thời điểm này, Kiếm Hiệp GO cho phép người chơi chiêu mộ các anh hùng Kim Dung, tập hợp thành ngũ đại cao thủ mạnh nhất để chinh chiến võ lâm. Đó có thể là bất cứ ai, là Lệnh Hồ Xung phiêu diêu tự tại, là Dương Quá bá khí ngút trời, là Tiêu Phong thần lực trời sinh hay một Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết... tất cả sẽ đều cùng xuất hiện với những bộ võ công tuyệt đỉnh trứ danh.

Kiếm Hiệp GO - Game chiến thuật kiếm hiệp né chiêu đầu tiên tại Việt Nam - Bước đột phá ấn tượng

Từ trước đến nay, giới game thủ đam mê chiến thuật thẻ tướng đã quá quen với những trận đấu trí mà ở đó, toàn bộ các vị tướng đều đứng im chịu trận. Thế nhưng, ở Kiếm Hiệp GO, mọi thứ sẽ được viết lại hoàn toàn. Giờ đây, cả 5 tướng trong đội hình đều có thể nhanh chóng chuyển dời tới các vị trí khác nhau, giúp người chơi được lựa chọn chiến thuật một cách thật độc đáo: đánh du kích, thả diều, dồn quái, hợp kích, khắc chế đơn vị tướng đối phương…

Linh động né chiêu địch để giành lợi thế, khi chiến thuật đã không còn giới hạn

Không còn bị gò bó trong những thế trận được lập sẵn, giờ đây, toàn bộ chiến thuật đều nằm trong trí não và sự sáng tạo của người chơi. Bạn có thể phát minh ra vô số meta độc, dị, thiên biến vạn hóa nhất có thể dựa trên tính cơ động của mỗi tướng và khả năng khắc chế bộ skill khác nhau. Đây chính là ưu thế lớn nhất mà Kiếm Hiệp GO sở hữu, biến nó trở thành "hot pick" giữa một rừng các tựa game cùng thể loại.

Tự do, phóng đãng, linh hoạt thi triển võ công, né đòn lấy thủ làm công, mượn công phụ thủ. Ấy mới là võ lâm chuẩn vị. Ấy mới là kiếm hiệp chuẩn gu.

Kiếm Hiệp GO là thể hiện của sự bắt kịp xu hướng thời đại

Được xem là một trong những trò chơi có độ hoàn thiện về mặt cốt truyện cũng như lối chơi hơn hẳn những tựa game cùng loại khác, không chỉ đội hình tự do di chuyển, Kiếm Hiệp GO còn cho phép game thủ tự do sưu tầm bí kíp, kỳ ngộ võ công để tăng tiến sức mạnh không giới hạn cho mỗi nhân vật.

Hiệu ứng kỹ năng vượt trội, phong cách tạo hình chuẩn chỉ, nói không với Q-Style

Còn đâu là hào khí anh hào nếu như Hàng Long Thập Bát Chưởng lại được sử ra từ tay một... cậu nhóc chibi đầu to hơn người?

Kiếm Hiệp GO biết rõ điều đó và đã chọn hướng bám sát nguyên tác để xây dựng nên hệ thống nhân vật của mình. Lời ít nhưng ý nhiều, chỉ cần nhìn những hoạt cảnh tung chiêu trên đây là đủ hiểu, cái chất Kim Dung trong tựa game này "trọn vị" đến mức nào.

Chiến thuật đỉnh cao cùng những hoạt động PvE, PvP đầy thú vị

Bạn yêu những trận đánh Hoa Sơn Luận Kiếm?

Bạn từng đứng ngồi không yên trước những pha cướp tiêu 1 sống 1 còn?

Bạn muốn lên ngôi bang chủ, khuếch đại thanh danh và bành trướng võ lâm?

Tất cả sẽ có trong Kiếm Hiệp GO với chuỗi tính năng, hoạt động cực chiều lòng fan Kim Dung.

👉Boss Thế Giới: Công Hội chiến đấu loại thăng hạng, phân nhóm ngẫu nhiên ghép đối thủ. Lựa chọn đội hình chiến lực cao nhất để tham dự, đánh đến vòng đấu cuối cùng. Có chế độ liên server.

👉 Di tích lãng quên: 100 ải, mỗi ải chiến đấu có 3 chế độ dễ, thường, khó. Mỗi khi hoàn thành 1 ải, sẽ có buff hoặc rương tại ải đặc biệt, tầng càng cao rương càng sản sinh báu vật phẩm chất cao hơn.

👉 Viễn Chinh: 15 ải, gặp gỡ các đối thủ và sự kiện đặc biệt, chiến thắng đối thủ, xử lý sự kiện nhận thưởng tương ứng. Thử thách tăng dần, cần nâng cao cảnh giác.

👉 PB nhiều người: Mời hảo hữu cùng vượt ải, kết giao huynh đệ, tương trợ võ lâm.

💡 Tranh Bá Chiến 1vs1

💡 Tranh Bá Thành Trì - Đánh Liên Minh

💡 Đấu Trường Liên Server

💡 Khiêu Chiến Tương Dương

Sẽ là 1 món quà, 1 sân chơi dành cho các game thủ Việt có niềm đam mê với cả thể loại chiến thuật lẫn kiếm hiệp Kim Dung trọn vị.

Kẻ hội tụ cả trí và lực mới có thể chinh phục võ lâm.

Liệu, bạn đã sẵn sàng?