Kingston KC2500 M.2 NVMe – Nâng tốc độ cho hệ thống cao cấp

Kingston KC2500 sử dụng cùng bộ linh kiện với người tiền nhiệm của mình là KC2000, nhưng được cải thiện về mặt firmware. Với Silicon Motion SM2262EN và Kioxia BiCS4 96L TLC NAND, sản phẩm có thể đạt được tốc độ đọc/ghi lên 3,5/2,9 GB/giây.

Với bảo mật, mã hóa XTS-AES 256-bit, đây là một ổ cứng lưu trữ tốt dành cho các nhu cầu đòi hỏi hiệu năng và sự an toàn cao như game thủ hay doanh nhân.

Kingston KC2000 đã có hiệu năng tốt so với giá thành, ra mắt vào năm ngoái. Liệu KC2500 có tiếp bước được đàn anh của mình?

Tính năng

Kingston KC2500 M.2 NVMe có các mức dung lượng từ 250GB lên đến 2TB. Sản phẩm hỗ trợ giao thức kết nối PCIe 3.0x4, với băng thông đọc/ghi ngẫu nhiên đạt 375.000/300.000 IOPS, cao hơn tương đối so với người tiền nhiệm. Sự cải thiện này đem lại kết quả là, ổ cứng có dung lượng 500GB có tốc độ đọc/ghi cao hơn 500MB/giây và ổ cứng 1TB và 2TB có tốc độ đọc/ghi cao hơn 300/700MB/giây so với trước đây. Đó là những con số khá ấn tượng. Thiết kế bo mạch PCB đen của Kingston KC2500 khá ấn tượng, nhìn chung bắt mắt hơn một số ổ cứng NVMe khác.

Ổ cứng cũng hỗ trợ lệnh Trim cũng như tính năng báo cáo dữ liệu S.M.A.R.T. KC2500 còn có công nghệ bảo vệ dữ liệu đầu cuối cũng như ECC NANDXtend, đoạn mã kiểm tra chéo của Silicon Motion, cho phép dữ liệu được đồng bộ tốt nhấ cũng như có độ ổn định cao. Kingston cung cấp cho KC2500 5 năm bảo hành hoặc 150TB dữ liệu được ghi cho mỗi 250GB dung lượng.

Phần mềm

Để soa chép dữ liệu hiện có của bạn lên Kingston SSD, hãng cung cấp cho bạn Acronis True Image HD. Bạn không chỉ sao chép mà còn có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng thành một file lưu trữ duy nhất. Kingston còn bổ sung thêm Kingston SSD Manager, ứng dụng hỗ trợ SSD, cho phép bạn quản lý và theo dõi tình trạng sức khỏe của ổ cứng, cũng như cập nhật firmware, quản lý các tính năng bảo mật TCG Opal và IEEE1667, cũng như xóa dữ liệu một cách an toàn.

Có tổng cộng 8 gói NAND (4 ở mỗi mặt) trong thiết kế PCB của KC2500, không khác so với KC2000. Sản phẩm có tốc độ được cải thiện lên 650 MT/giây so với 525 MT/giây trước đó – cao hơn 21%.

Thử nghiệm

Khởi động game Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV Stormbringer là công cụ benchmark theo thời gian thực miễn phí, có thể giúp so sánh tốc độ khởi động game một cách chính xác. Ở phần thử nghiệm này, KC2500 1TB khởi động game trong 9,45 giây, nhỉnh hơn so với Samsung 970 Evo Plus 1TB.

CrystalDiskMark Điểm số của KC2500 1TB trong phần thử nghiệm với CrystalDiskMark cho thấy Kingston đảm bảo ổ cứng hoạt động đúng như những gì ghi trên bao bì – đạt 3490 MB/giây và 2840 MB/giây ở các tác vụ đọc và ghi. Chuỗi hoạt động ngẫu nhiên 4K đạt tốc độ 645 MB/giây và 455 MB/giây ở các tác vụ đọc và ghi. Hầu hết các ổ cứng SSD có giao thức SATA 3 đều có các chỉ số này dưới 300 MB/giây.

Tốc độ truyền tải dữ liệu – DiskBench

Bài thử nghiệm DiskBench kiểm tra tốc độ sao chép 50GB dữ liệu hỗn hợp, bao gồm 31.227 file ở các định dạng hình ảnh, PDF và video. Trong phần này, KC2500 1TB đạt tốc độ trung bình 642 MB/giây, rơi vào phân khúc tầm trung của các ổ cứng NVMe.

Tiêu thụ điện năng và nhiệt độ

Ở phần đo lường này, KC2500 1TB cho thấy khả năng quản lý điện năng tiêu thụ của mình khá tốt, mặc dù không phải là sản phẩm tiêu tốn ít điện năng nhất. Khi sao chép 50GB dữ liệu, ổ cứng sử dụng 155W cho mỗi Mb được ghi mỗi giây. Điện năng tiêu thụ trung bình của KC2500 1TB trong tác vụ này là 4,1W, nhìn chung là mức chấp nhận được.

Nhiệt độ hoạt động ở mức 100% của KC2500 rơi vào khoảng 67 đến 70 độ C. Đây không phải là mức nhiệt độ thấp nhất so với các ổ cứng NVMe khác, nhưng là đủ để đảm bảo hệ thống có thể được sử dụng liên tục, trong thời gian dài.

Kết luận

Với Silicon Motion SM2262EN ở trái tim của sản phẩm, kết hợp cùng Kioxia BiCS5 96L TLC, Kingston KC2500 1TB là một trong những ổ cứng SSD có tốc độ cao trên thị trường. Firmware được tối ưu của Kingston giúp cho hiệu năng của sản phẩm được cải thiện đáng kể. Với bộ nhớ đệm SLC được tinh chỉnh để có hiệu năng cao hơn trong quá trình truyền tải dữ liệu, Kingston KC2500 có tốc độ phản hồi khá cao so với đa số ổ cứng hiện có trong cùng phân khúc giá. Đây thực sự là một lựa chọn đáng kể cho các hệ thống cao cấp, bao gồm máy trạm, máy tính chơi game và dành cho các nhà sáng tạo nội dung.