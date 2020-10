Lộ diện dòng SSD mới của Plextor mang tên gọi M8V Plus Series

PLEXTOR vừa công bố ra dải sản phẩm ổ cứng thể rắn (SSD) M8V Plus hoàn toàn mới.

Các sản phẩm bao gồm SSD M8VC Plus 2,5 inch và M8VG Plus M.2 2280. Với tốc độ đọc/ghi tuần tự ngẫu nhiên cao cùng các tính năng khác, đây là lựa chọn tốt nhất dành cho người dùng nhằm muốn nâng cấp, cải thiện năng suất trong công việc dù ở nhà hay công ty. Ổ cứng SSD M8V Plus Series được xây dựng dựa trên sự thành công của SSD M8V từng được người dùng cũng như giới truyền thông công nghệ đón nhận nồng nhiệt. Dòng sản phẩm M8V Plus này sẽ có tùy chọn dung lượng cao hơn (lên đến 1TB) và sử dụng bộ nhớ NAND 3D 96 lớp thay vì Bộ nhớ 3D NAND 64 lớp.

M8V Plus được trang bị bộ điều khiển (controller) SMI SM2258 và bộ nhớ flash KIOXIA 96 lớp BiCS FLASH 3D, M8VC Plus (Sata 2.5) và M8VG Plus (M.2) cung cấp tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 560/520 MB mỗi giây và tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên lên đến 90.000/88.000 IOPS. Ngoài ra, M8V Plus còn có công nghệ định hình dữ liệu và RAID engine để kéo dài tuổi thọ sản phẩm, tăng cường độ ổn định và giá trị sử dụng. SSD sẽ có dung lượng từ 128GB đến 1TB sẽ đáp ứng nhu cầu của các hệ thống và ứng dụng khác nhau.

Bên cạnh đó, M8VC Plus và M8VG Plus còn được thiết kế với công nghệ kiểm tra tự sửa lỗi -LDPC giúp giảm thiểu lỗi dữ liệu và tăng tính năng an toàn của dữ liệu, bảo vệ tuyệt đối các dữ liệu. Ngoài ra, M8VC Plus và M8VG Plus còn được tặng kèm với bộ phần mềm độc quyền của Plextor bao gồm:

- PlexCompressor: tối ưu hóa không gian lưu trữ bằng cách tự động nén các tệp không sử dụng trong vòng 30 ngày.

- PlexVault: Bảo mật tàng hình các dữ liệu quan trọng bằng các dãy số do chính mình đặt.

- Plexturbo sports: công nghệ bộ nhớ đệm thông minh, giúp giảm đáng kể số chu kỳ ghi không cần thiết, để kéo dài tuổi thọ SSD.

- Plextool: hộp công cụ SSD độc quyền của PLEXTOR, cung cấp giao diện dễ sử dụng để theo dõi trạng thái của SSD bao gồm: nhiệt độ, nâng cấp firmware, bảo mật.

M8VC Plus và M8VG Plus sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 10/2020. Thời gian chính thức ra mắt sản phẩm có thể khác nhau tùy theo khu vực. Để tìm hiểu về thông tin và giá cả ở các thị trường cụ thể, vui lòng liên hệ với đại diện PLEXTOR gần nhất của bạn.