Lộ diện tin đồn về GPU Xe – Sáu VGA sẽ ra mắt trong năm 2021

Có vẻ như các thông số được chia sẻ là hợp lý, qua đó chắc chắn về sự thành hình của những chiếc VGA Intel Xe rất đang được trông đợi này.

Với các mức hiệu năng của Xe-LP và Xe DG1 được thử nghiệm trong thời gian qua, game thủ hoàn toàn có thể trông đợi vào sức mạnh của sáu chiếc VGA Intel Xe DG2 sắp ra mắt.

Vào tháng 1 vừa qua, một số thông tin liên quan đến VGA Xe chỉ cho thấy sẽ có sản phẩm DG2 sở hữu 128EU và một sản phẩm DG2 khác sở hữu 512EU, nhưng không có số liệu gì thêm.

Kết quả thử nghiệm của DG2 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của EEC trong thời gian gần đây, và vì vậy có thể kết luận rằng những VGA DG2 trên đã được kiểm chứng về hiệu năng.

Nếu so sánh với các thông tin phần cứng đặc trưng của VGA, như nhân và vi xử lý, Nvidia cùng AMD thường thể hiện sức mạnh của những sản phẩm đồ họa của mình thông qua số lượng nhân có mặt trên VGA. Tuy nhiên, theo cách tính toán của Intel, mỗi một đơn vị tính toán động (ALU) có thể thực hiện được các phép tính động 32-bit mỗi 1 xung nhịp. Điều này đồng nghĩa với việc EU của Intel có thể quy đổi tương đương với sức mạnh của 8 luồng tính toán của vi xử lý đồ họa.

Các đơn vị tính toán ALU có thể thực hiện các phép tính integer hoặc floating point, tương tự như FP/INT trong các nhân đồ họa của Nvidia. Điều này cho phép những vi xử lý của Intel khả năng kết hợp các phép tính integer và floating point lại với nhau, nhưng điều này đồng nghĩa với việc không phải lúc nào bạn cũng có được đầy đủ hiệu năng của FP32.

Với thông số kỹ thuật bao gồm 512EU trên phiên bản cao cấp nhất của Intel Xe DG2, kết hợp cùng 4.096 luồng tính toán, có thể thấy VGA này có sức mạnh tương đương với AMD RX 6800. Mặc dù chỉ có thể đạt được mức xung nhịp 1,7GHz, nhưng nếu so với mức xung nhịp 1,65GHz của DG1, đem lại băng thông 13,5TFLOP, chúng ta vẫn có thể hi vọng về một cuộc so găng sòng phẳng với RX 6800, vốn đạt 13TFLOP.

Tuy nhiên, RX 6800 vẫn có thể ép xung lên mức 2,1GHz, đem lại băng thông 16,2TFLOP. Vì vậy, DG2 cần phải đạt được ít nhất 2GHz để đánh bại được đối thủ.

Nếu các mức thông số kỹ thuật được chia sẻ là chính xác, một VGA có 384EU có thể đạt hiệu năng mạnh hơn AMD Radeon RX 6700XT. Những sản phẩm còn lại sẽ rơi vào phân khúc phổ thông.

Intel vẫn chưa chia sẻ gì về ngày ra mắt dự kiến của những sản phẩm Xe DG2 hấp dẫn này, nhưng tốt nhất là ông khổng lồ về vi xử lý nên thương mại hóa các VGA mới trong năm 2021. Và với việc Nvidia cũng như AMD đang gặp khó khăn về sản lượng, Intel có nhiều cơ hội để chiếm lĩnh thị trường hơn.