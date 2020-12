Logitech ra mắt bộ sản phẩm sành điệu, cơ động cho game thủ Apple

Các sản phẩm Logitech thuộc nhóm "Lifestyle & Apple Ecosystem" mới bao gồm chuột phím cao cấp MX Series, bàn phím kết hợp cover tương ứng với tất cả các dòng iPad hiện có của Apple; cùng các sản phẩm giúp cho làm việc trên nhiều thiết bị, phong cách thiết kế tối giản; bút trình chiếu Spotlight; loa di động cao cấp Ultimate Ears giúp đem lại trải nghiệm game và giải trí tốt nhất.

So với người dùng hệ điều hành Windows, các tín đồ nhà Apple thường có ít lựa chọn hơn về phụ kiện đi kèm như chuột, bàn phím, bàn phím kiêm bao da cho máy tính bảng… Hiểu được nhu cầu đó, Logitech đã mang đến hàng loạt thiết bị công nghệ có khả năng kết hợp ăn ý và hoàn hảo đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng cho các siêu phẩm nhà Táo Khuyết.

Chuột MX Master 3 và phiên bản chuột MX Master 3 for Mac



Từ những ngày đầu công bố trên thị trường quốc tế, chuột không dây Logitech MX Master 3 đã gây chú ý trong cộng đồng công nghệ nhờ thiết kế cực “ngầu” và sang trọng, cùng tính năng cao cấp đầy khác biệt.

Tương tự như dòng chuột MX Anywhere 3, mẫu chuột MX Master 3 cũng có 2 phiên bản bao gồm 1 phiên bản dùng cho tất cả các hệ điều hành và 1 phiên bản dành riêng cho máy Mac. Phiên bản dành cho tất cả các hệ điều hành của MX Master 3 vẫn sở hữu những công nghệ như Bluetooth, sạc Type C, thiết kế sang trọng.

MX Master 3 cũng sở hữu công nghệ MagSpeed cho phép cuộn nhanh 1.000 dòng trong vòng 1 giây và có thể chuyển đổi dễ dàng từ chế độ cuộn hàng loạt hay cuộn từng dòng. Nút cuộn được làm từ chất liệu thép không rỉ cao cấp, giúp bạn trải nghiệm sự thoải mái nhưng vẫn vững chắc trong từng tác vụ. Sự nhanh nhạy của MX Master 3 còn đi kèm khả năng làm việc trong yên lặng, đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp tuyệt đối.

Tương thích với nhiều cấu hình phổ biến, Logitech MX Master 3 còn mang đến nhiều tùy chọn tùy chỉnh được cung cấp qua Logitech Options và chế độ sạc nhanh công nghệ cao. Chuột có cảm biến hoàn hảo, nhanh hơn và chính xác hơn gấp 5 lần so với những dòng chuột Logitech thông thường không có con lăn điện từ. Công nghệ Logitech Darkfield Tracking cho phép bạn điều hướng chuột dễ dàng trên hầu hết mọi bề mặt - ngay cả mặt kính - với độ chính xác đến 4.000 DPI, đem lại thao tác mượt mà và chính xác khi trải nghiệm game trên Mac.

MX Anywhere 3 for Mac

Đây là mẫu chuột mới, thừa hưởng nhiều tính năng của Master 3, trong một thiết kế linh động hơn, nhằm phù hợp cho người sử dụng máy tính xách tay và máy tính bảng, giúp người dùng dễ dàng mang theo để làm việc mọi nơi. Thiết kế ôm vừa tay, có thể di chuyển trên bất kỳ bề mặt nào và có thể tùy chỉnh, tối ưu hóa mọi hành động cho quy trình công việc cụ thể.

Cả hai phiên bản MX Anywhere 3 của Logitech (phiên bản thường và phiên bản dành cho máy Mac) đều hỗ trợ máy tính chạy hệ điều hành Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS và Linux. Dù vậy, Logitech vẫn lựa chọn cho ra mắt phiên bản MX Anywhere 3 for Mac, hướng đến người dùng muốn trang bị bộ sưu tập thiết bị cao cấp tương thích với sản phẩm Apple. MX Anywhere 3 for Mac được thiết kế riêng cho macOS, thân thiện với iPad và tích hợp đầu sạc USB-C và cũng là cổng sạc dành cho Mac.

Bàn phím không dây MX Keys

MX Keys có thiết kế thân thiện với người dùng macOS với phím có biểu tượng tương đồng với bàn phím trên máy Macbook. Cụ thể, các phím Control và Alt sẽ có thêm biểu tượng Option ⌥ và Command ⌘. Ngoài ra, MX Keys cũng dễ dàng kết nối với đa dạng hệ điều hành bao gồm Windows, macOS và Linux.

Đây cũng là mẫu bàn phím có thể sạc lại pin qua cáp USB-C. Khi sạc đầy, Logitech MX Keys hoạt động liên tục 10 ngày với đèn phát sáng và 5 tháng nếu không sử dụng đèn. Thế nên bạn không phải lo lắng bàn phím bỗng hết pin khi đang làm việc.

Hiện nay những dòng sản phẩm như bàn phím dành cho iPad, loa WONDERBOOM 2, bộ combo chuột phím MK470, chuột MX Series… đã có mặt tại các chuỗi như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Phong Vũ, CellphoneS, Mai Nguyên, Mac Center, Minh Tuấn Mobile…, các chuỗi điện máy như Nguyễn Kim, và các sàn thương mại điện tử như TIKI, Shopee, Lazada.

MX Keys còn sở hữu thêm một công nghệ đáng chú ý, khả năng kết nối đa thiết bị và chuyển đổi dễ dàng giữa chúng chỉ bằng 1 nút bấm Easy-Switch. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần 1 bàn phím MX Keys cho laptop, máy tính bàn và tablet.

Combo Touch 2020 dành riêng cho iPad

Combo Touch là thiết bị tích hợp bàn phím, chuột cảm ứng (touchpad) và bút cảm ứng dành cho iPad gen 7, iPad Air gen 3 và iPad Pro 10.5 inch. Giao diện bàn phím có đầy đủ các nút shortkeys của macOS giúp người dùng dễ dàng thao tác lệnh khi đánh máy, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc. Về mặt thiết kế, phụ kiện bàn phím Combo Touch còn kiêm vai trò là một ốp lưng bảo vệ iPad mỏng manh chống chịu những va quẹt thông thường mà không bị trầy xước hay nứt màn hình.

Logitech Combo Touch 2020 có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như dùng để đánh máy, chơi game, xem phim, đọc sách hay thiết kế. Giá đỡ 45 độ sẽ giúp bạn biến mọi nơi trở thành bàn làm việc hay màn hình xem phim. Một điểm cộng của Combo Touch 2020 chính là thiết kế dễ dàng tháo rời khi không cần sử dụng bàn phím để bạn tận hưởng giây phút giải lao nhẹ nhàng sau những giờ làm việc căng thẳng.