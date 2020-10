Nguồn FSP HV Pro 550W – Chuẩn 80 Plus White cho máy tầm trung

Rơi vào phân khúc giá dưới 800.000 đồng, FSP HV Pro 550W được trau chuốt về ngoại hình cũng như tính năng bên trong, đảm bảo đem lại sự ổn định và an toàn lâu dài cho hệ thống.

Ấn tượng đầu tiên khi cầm trên tay bộ nguồn là FSP HV Pro 550W khá nặng so với các sản phẩm trong cùng phân khúc giá khác. Khi chưa gắm vào hệ thống để sử dụng, trọng lượng tổng thể của nguồn cho biết phần nào chất lượng của thiết bị.

Để tập trung chi phí sản xuất cho chất lượng linh kiện bên trong, FSP tinh giảm một số yếu tố không liên quan đến hiệu năng của sản phẩm như bao bì, bọc dây cáp... Cụ thể, bao bì của sản phẩm được làm từ giấy các-tông thân thiện với môi trường và có thiết kế trắng đen. Đồng thời, các dây cáp nguồn của FSP HV Pro 550W không được bọc lọc nhiễu.

FSP cho biết sản phẩm đạt chuẩn 80 Plus White và tương thích với các vi xử lý Intel thế hệ mới nhất. Qua thử nghiệm nhanh thì sản phẩm có thể “gánh vác” ổn định hệ thống bao gồm vi xử lý Intel Core i5-10600K cùng bo mạch chủ Z490, VGA RTX 2070, 16GB RAM và ổ cứng 1TB NVMe. Khi để các thông số ở mức mặc định và để cho hệ thống hoạt động 100% thì mọi thứ vẫn luôn trong tình trạng ổn định, không bị tuột xung hay khựng, giật.

FSP HV Pro 550W sử dụng mạch DC to DC do hãng tự phát triển, và chuẩn 80 Plus 230V EU đảm bảo hiệu năng tối thiểu 80% công suất định danh (550W). DC to DC giúp cho dòng điện được ổn định hơn, nhất là những lúc cần phải hoạt động tối đa công suất như thử nghiệm bên trên. Với thiết kế đường Single Rail, người dùng sẽ không gặp phải khó khăn khi lắp đặt trong hệ thống.

Nguồn được sơn đen toàn bộ, cùng trọng lượng tương đối nặng (so với 550W), đảm bảo không bị lạc lõng khi đặt trong các hệ thống máy tính game tầm trung vốn được trau chuốt về kiểu dáng. Độ dài của các dây điện đảm bảo đủ dùng kết hợp với các thùng máy tính cỡ trung và lớn.

Các dây cắm của FSP HV Pro 550W như sau: 1 cổng cắm 24 chân

2 cổng cắm 4+4 chân cho vi xử lý

3 cổng cắm 6+2 chân (PCIe) cho VGA

4 cổng cắm SATA

2 cổng cắm molex

1 cổng cắm FDD Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại: https://www.fsplifestyle.com/vn/

https://www.facebook.com/FSP.Group.VN/

Quạt tản nhiệt của nguồn có kích thước 120mm, có thể làm tốt tác vụ được giao. Sản phẩm được trang bị đầy đủ tiêu chuẩn bảo vệ cơ bản như OCP, OVP, OPP và SCP.

Với 800.000 đồng, FSP HV Pro 550W sẽ là một bổ sung tốt cho các hệ thống máy tính game từ Core i5 hay Ryzen 5 trở lại, kết hợp cùng các VGA tầm trung, cao cấp. Ổn định và tiêu chuẩn 80 Plus White sẽ giúp bạn có được sự yên tâm khi dùng sản phẩm làm người bảo vệ cho hệ thống máy tính của mình. Đồng thời, túi tiền của bạn cũng vẫn được nguyên vẹn.