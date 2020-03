Những Game ấn tượng làm quà cho phái đẹp nhân ngày 8/3

Từ game nhập vai trực tuyến đến thể thao điện tử, các game thủ nữ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng. Ngoài ra, với sự phát triển của các nền tảng streaming, sự xuất hiện của họ xóa đi những nét khô cứng mà đồng nghiệp nam đem đến cho khán giả. Vì vậy, không có lý do gì để trao cho họ những món quà phù hợp trong ngày 8/3 đặc biệt này. Sau đây là những thiết bị, sản phẩm game rõ ràng được sinh ra dành cho các bạn nữ game thủ.

Bộ phụ kiện game hồng Razer

Đã qua rồi thời kỳ các phụ kiện và sản phẩm game chỉ có màu xám và đen chán chường. Với sự trỗi dậy của các game thủ nữ, màu hồng sẽ đóng vai trò chủ đạo. Đầu tiên có thể kể đến là bàn phím Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma phiên bản hồng, xuất hiện với phiên bản TKL và phiên bản đầy đủ. Người dùng có thể tháo rời bàn di chuột cho phù hợp với thiết kế của bàn chơi game cũng như thói quen thao tác của bản thân. Bàn phím có tích hợp đèn nền RGB nhưng có lẽ không nữ game thủ nào thích làm hỏng màu hồng hấp dẫn của thiết bị bằng những màu sắc không phù hợp cả. Tiếp theo là chuột Razer Lancehead hồng, có thiết kế nhỏ gọn nhưng cũng được tích hợp nhiều công nghệ và tính năng thú vị của Razer. Vì thế, các bạn nữ không lo sẽ bị kém linh hoạt hơn các bạn nam. Cuối cùng là tai nghe Kraken Pro V2 với tùy chọn tai mèo, và cả bộ cũng sẽ có lựa chọn màu hồng đồng bộ với các phụ kiện bên trên.

Bộ phụ kiện game hồng Asus

Là một ông lớn trong ngành máy tính nói chung và ngành game nói riêng, Asus cũng không hề kém cạnh khi có cho riêng mình trọn bộ sản phẩm gaming gear màu hồng. Đầu tiên là ROG Strix Flare PNK LTD, một bàn phím cơ với thiết kế lấy tông màu hồng làm chủ đạo. Các nấc hồng khác nhau được bố trí trên các phần riêng biệt của bàn phím, đem lại sự trang nhã nhất định. Phần trọng tâm của bàn phím được phủ màu bạc làm điểm nhấn cho sản phẩm. ROG Glasdiuss II Origin PNK LTD là một chú chuột game màu hồng đi kèm với bàn phím Strix Flare. Chuột có thiết kế phù hợp cho người thuận tay phải, có tốc độ phản hồi nhanh và đảm bảo game thủ luôn có được sự thoải mái trong những lúc chiến game lâu dài. ROG Strix Fusion 300 PNK LTD sẽ là chiếc tai nghe phối hồng đem lại trải nghiệm âm thanh 7.1 ấn tượng. Cuối cùng, bàn di chuột ROG Sheath PNK LTD được sinh ra cho tất cả các dạng chuột khác nhau, được phối tông màu hồng/xám để đồng bộ hóa với các phụ kiện bên trên. Tất cả các sản phẩm của bộ phụ kiện này đều được tích hợp công nghệ Aura Sync để đồng bộ đèn LED dễ dàng.

Acer ConceptD 7 trắng

Nhắc đến game thủ nữ thì không chỉ chỉ có màu hồng, mà còn có cả màu trắng bạch tuyết nữa. ConceptD 7 là một chiếc máy tính xách tay có cấu hình rất mạnh, có thể chiến được hầu hết các tựa game mới nhất hiện nay, nhưng cũng rất mỏng manh và được phủ lên mình lớp áo màu trắng thuần khiết, phù hợp với các bạn nữ. Sử dụng chất liệu hợp kim nhôm, ConceptD 7 chỉ mỏng 17,9mm và nặng 2,1kg, rất tiện lợi cho nhu cầu đem đi lại của người dùng. Màn hình của máy có độ phân giải 4K, kích thước 15,6 inch với chứng nhận cân màu PANTONE. Về phần cứng, máy được trang bị vi xử lý Intel Core i7-9750, GPU Quadro RTX 5000, 32GB RAM và 1TB ổ cứng NVMe.

Ghế chơi game màu hồng

Ngồi đúng cách cũng là một phần quan trọng đối với các nữ game thủ phải stream hoặc chơi game liên tục trong thời gian dài. Vì thế, một chiếc ghế đúng chuẩn gaming cũng là rất cần thiết. Ở mảng này, có rất nhiều lựa chọn ghế game màu hồng/trắng dành cho các bạn nữ game thủ. Đơn cử có thể kể đến như DXRacer hồng (Formular series), ghế Alpha Gamer Gamma Series, Razer Elite, Ace Gaming Priestest... Tất cả những chiếc ghế này đều có chất lượng tốt, kết hợp phối màu trắng/hồng hợp lý sẽ là phụ kiện đáng tin dùng của các nữ game thủ.

Bên cạnh những sản phẩm kể trên, có rất nhiều bộ phụ kiện cho game thủ khác đã được ra đời phục vụ cho đối tượng người dùng là nữ giới. Nhóm sản phẩm này sẽ không dừng lại mà hứa hẹn sẽ bùng nổ trong nhữngnăm tới.