NZXT ra mắt loạt nguồn cùng bộ điều khiển đèn RGB và quạt mới

Là một trong những đối tác lâu năm của Seasonic, một trong những hãng sản xuất bộ nguồn chất lượng cao hàng đầu hiện nay, NZXT đã cho ra mắt ba mẫu bộ nguồn C650, C750, và C850.

Đây là những sản phẩm được làm ra từ các linh kiện tốt nhất với thời gian bảo hành đến 10 năm, đảm bảo cho người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Dòng sản phẩm C Series ra mắt với ba mức công suất 650W, 750W và 850W đều đạt chứng nhận 80 PLUS Gold, giúp cho người cần lắp máy chọn được mức công suất phù hợp với các linh kiện khác.

Các tính năng chính của dòng sản phẩm C Series

An toàn, tin cậy và hiệu suất hoạt động: Với chứng chỉ 80 Plus Gold, các sản phẩm dòng C series có thể cấp được 850, 750, hay 650 watts công suất, với hiệu năng chuyển đổi lên đến 90% khi hoạt động ở mức tải 50%, giảm thiểu thất thoát năng lượng do nhiệt. Các sản phẩm được sản xuất bằng các tụ điện chất lượng cao của Nhật Bản, chịu được các tình huống hoạt động khắc nghiệt như quá áp hay dưới áp, quá dòng, nhiệt độ cao hay đoản mạch, đảm bảo an toàn cho các thiết bị đắt tiền của bạn.

Hoạt động yên lặng: Chỉ cần một nút bấm, bộ nguồn sẽ kích hoạt chế độ hoạt động Zero RPM Fan mode, làm cho quạt ngưng hoạt động ở điều kiện tải thấp. Trong trường hợp cần thiết, quạt dòng động kích thước lên đến 135mm với vòng bi đặc biệt êm ái sẽ hoạt động ở mức vừa phải để giải nhiệt cho nguồn, giữ cho hệ thống hoạt động ổn định ngay cả trong lúc chơi game căng thẳng nhất.

Đáp ứng những tiêu chuẩn cần thiết: Dòng sản phẩm C series có thể xếp vừa tất cả các thùng máy chuẩn ATX và ngay cả các bộ nguồn C750 và C650 đều hỗ trợ các card màn hình NVIDIA mạnh mẽ nhất hiện nay như Geforce RTX 2080 và Radeon VII. Trong khi đó bộ nguồn C850 có thể gánh được dàn máy tính có nhiều GPU.

Sản phẩm dành cho người ráp máy: Thiết kế modular giúp bạn sử dụng đúng loại cáp cần thiết, đảm bảo cho việc lắp ráp dễ dàng hơn và ít dây nhờ lòng thòng hơn. Lưới bảo vệ cáp chính có thể bảo vệ tốt chống nhiệt và chống cắt, đảm bảo hoạt động bền bỉ và lâu dài cho sản phẩm.

Yên tâm: NZXT cung cấp chế độ bảo hành lên đến 10 năm với các bộ nguồn dòng C Series, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để chơi game trong thời gian dài.

Bộ điều khiển đèn RGB và quạt NZXT RGB & Fan Controller

Tận dụng sức mạnh của phần mềm NZXT CAM, bộ điều khiển mới RBG & Fan Controller đem đến cho người dùng “quyền năng” can thiệp điều chỉnh sâu vào các hiệu ứng đèn và quạt.