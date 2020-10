OnePlus 8T 5G - smartphone giá chất lừ cho game thủ

Những điểm nhấn làm nên giá trị của OnePlus 8T 5G cho game thủ bao gồm màn hình 120 Hz mượt mà, bộ sạc nhanh 65W giúp nhanh chóng nạp năng lượng pin khi cần tiếp tục chinh chiến trò chơi. Dĩ nhiên cũng không thể không nhắc đến một số khả năng nổi bật khác của máy, bao gồm cả hệ thống 4 camera phía sau. Vậy cụ thể OnePlus 8T 5G mạnh mẽ ra sao, hãy cùng tìm hiểu.

Điểm tốt nhất trong thiết kế của OnePlus 8T 5G chính là màn hình 120Hz được đánh giá là tốt nhất cho chơi game hiện nay khi cho phép làm mới 120 khung hình/giây. Tốc độ màn hình 120Hz sẽ giúp điện thoại cung cấp cảm giác mượt mà và nhanh chóng. Với tốc độ 120Hz, việc cuộn qua các nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội hay chơi các trò chơi như PUBG Mobile cho cảm giác cực nhanh và nhạy.

Không chỉ cung cấp tốc độ màn hình siêu mượt, kích thước và độ phân giải màn hình OnePlus 8T 5G cũng vô cùng ấn tượng với con số tương ứng 6,55 inch và 1080 x 2400 pixel. Điều này giúp mang lại trải nghiệm sống động và vô cùng sắc nét, càng làm tăng thêm giá trị của nội dung hiển thị trên máy. Ngoài ra, màu sắc và độ sáng có thể tăng rất cao để người dùng có thể dễ dàng sử dụng máy ở ngoài trời.

OnePlus 8T sở hữu chip cao cấp Snapdragon 865 cung cấp sức mạnh xử lý vượt trội như nhiều smartphone cao cấp có mức giá cao hơn. Bên cạnh đó, máy cũng đi kèm RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB khá lớn giúp mang lại trải nghiệm vượt trội trong nhiều bài kiểm tra điểm chuẩn.

Điện thoại cũng được tập trung vào ngay cả các chi tiết nhỏ, bao gồm động cơ rung hoạt động ấn tượng với khả năng cung cấp phản hồi tinh tế, chính xác. Thao tác gõ trên bàn phím cung cấp phản hồi rung tốt, mang đến người dùng trải nghiệm gõ nhanh hơn và ít lỗi hơn. Tất nhiên không thể không nhắc đến khả năng truy cập 5G trên điện thoại. Mặc dù không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhưng đây không phải là điều quá khó chịu tại thị trường Việt Nam.

Một điều cần nhớ rằng, các trải nghiệm với điện thoại OnePlus cho thấy rằng, trong khi các điện thoại khác chậm lại sau vài năm sử dụng thì điện thoại OnePlus vẫn khá nhanh. Tất cả chúng đều chạy nhanh trong nhiều năm và cực kỳ đáng tin cậy - đó thực sự là một điểm đáng chú ý cho những game thủ, vốn cảm thấy thất vọng khi hiệu suất smartphone của họ kém nhanh theo thời gian.

Không chỉ mạnh mẽ về hiệu suất, pin trên OnePlus 8T 5G có dung lượng 4.500 mAh khá lớn, cho phép phát video liên tục trong thời gian dài và dễ dàng vượt mặt các sản phẩm khác trong gia đình OnePlus 8 như OnePlus 8 và OnePlus 8 Pro.

Hơn nữa, người dùng có thể sử dụng chức năng sạc siêu nhanh với bộ sạc Warp Charge 65W ấn tượng, hứa hẹn cho khả năng sạc từ 0-58% chỉ sau 15 phút hoặc từ 0-100% chỉ trong 39 phút. Thậm chí người dùng có thể sử dụng bộ sạc trên OnePlus 8T 5G để sạc nhanh cho các thiết bị hỗ trợ sạc nhanh PD nhưng chỉ đạt công suất tối đa 45W. Đáng buồn là máy không hỗ trợ khả năng sạc không dây giống như nhiều smartphone cao cấp hiện nay.

OnePlus 8T 5G cũng được đánh giá khá tốt ở lĩnh vực nhiếp ảnh, đặc biệt cho những người đam mê chụp ảnh. Điện thoại có bốn camera phía sau, bao gồm camera tiêu chuẩn, siêu rộng, macro và đơn sắc. Camera thứ tư không phải dùng để chụp ảnh mà nhằm hỗ trợ ánh sáng khi người dùng chụp ảnh đen trắng.

Cụ thể, OnePlus 8T 5G không trang bị camera tele, vốn có ích hơn so với camera macro hoặc đơn sắc. Thay vào đó, điện thoại chỉ có camera zoom số 10x được khuyến cáo không nên sử dụng nhiều nếu muốn có những ảnh rõ nét. May mắn thay, camera macro 5 MP trên sản phẩm hoạt động ở mức tốt khi màu sắc không bị trôi đi và các chi tiết sắc nét hơn khi so sánh với camera macro 2 MP có trên OnePlus 8 trước đây. Về cơ bản, camera macro sẽ giúp người dùng chụp các bức ảnh cận cảnh tốt hơn nhờ đến gần các vật thể và tập trung tốt hơn.