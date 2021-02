OPPO ra mắt điện thoại game tầm trung Reno5 5G tại Việt Nam

Với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 765G, Reno5 5G mang đến hiệu năng mạnh mẽ và khả năng kết nối mượt mà, tương thích tốt với tất cả mạng 5G khả dụng tại Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm còn trang bị sạc siêu nhanh và an toàn SuperVOOC 2.0 công suất đến 65W cho khả năng sạc đầy viên pin 4300mAh chỉ trong 35 phút. Với hiệu suất 5G mạnh mẽ cùng khả năng sạc nhanh siêu tốc, thiết kế đẹp và camera chân dung hiện đại, Reno5 5G thỏa mãn nhu cầu của người dùng ở hiện tại và dẫn đầu xu hướng tương lai, nhất là khi mạng 5G sẽ được ứng dụng rộng rãi và là chìa khóa mở ra nhiều trải nghiệm vượt trội.

Tiên phong công nghệ 5G tại Việt Nam và trên thế giới

OPPO luôn là một trong những doanh nghiệp tích cực nhất trong quá trình nghiên cứu sản xuất và đưa thiết bị kết nối mạng 5G vào thương mại hóa trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tháng 11/2018, hãng thực hiện thành công cuộc gọi video 5G đầu tiên trên thế giới bằng smartphone. Ngay sau đó, vào tháng 4/2019, Reno 5G là smartphone 5G thương mại đầu tiên bán ra tại Châu Âu và lần lượt lên kệ tại nhiều thị trường khác: Anh, Úc, Italia...

Tại Việt Nam, vào tháng 5/2019, Reno 5G là smartphone đầu tiên kết nối thành công mạng 5G tại Việt Nam, trong buổi thử nghiệm của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn Ericsson. OPPO Find X2 và Find X2 Pro ra mắt vào tháng 3/2019 cũng là chiếc smartphone cao cấp sẵn sàng 5G đầu tiên tại Việt Nam. Trong chương trình phát sóng thử nghiệm mạng 5G của các nhà mạng Viettel, Mobiphone và Vinaphone vừa qua, người dùng Find X2 và Find X2 Pro là một trong số ít người dùng đầu tiên được trải nghiệm công nghệ này, khi 5G chỉ mới được phủ sóng giới hạn tại một số khu vực trung tâm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Văn Bá Luýt, Giám Đốc Sản Phẩm OPPO Việt Nam chia sẻ 5G sẽ là một trong những chiến lược trọng điểm của OPPO trong năm 2021. Trong đó, Reno5 5G sẽ là chiếc smartphone 5G quan trọng đầu tiên mà chúng tôi chọn ra mắt trong năm nay. Để góp phần thúc đẩy việc phổ cập công nghệ 5G tại Việt Nam, trong thời gian tới, OPPO sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng, đảm bảo tất cả thiết bị 5G của hãng có khả năng tương thích tốt. Ngoài ra, hãng có lộ trình sẽ mở rộng danh mục sản phẩm 5G ra nhiều phân khúc giá khác nhau để người dùng dễ dàng tiếp cận.

Reno-Series là dòng smartphone tiên phong công nghệ của OPPO, đã dần chiếm được cảm tình và được người dùng đón nhận tích cực. Do đó, việc Reno5 5G lên kệ sẽ là cột mốc mới trong nỗ lực mang trải nghiệm 5G đến gần hơn với đại đa số người dùng. Sản phẩm tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 765G trên tiến trình 7nm, một vi xử lý tích hợp 5G đã được chứng minh rộng rãi về hiệu suất 5G hàng đầu, mang lại hiệu năng mạnh mẽ với mức tiêu thụ điện năng cân bằng. Reno5 5G còn hỗ trợ RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB mặc định đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ.

Sạc siêu nhanh và an toàn SuperVOOC 2.0 65W

Sạc nhanh VOOC độc quyền là một trong những công nghệ cốt lõi của OPPO, đến nay đã thu hút hơn 157 triệu người sử dụng trên toàn cầu. Sạc nhanh SuperVOOC 2.0 65W tích hợp trên Reno5 5G có khả năng thay đổi thói quen sử dụng smartphone của người dùng một cách thông minh khi sạc đầy 100% pin Reno5 5G chỉ trong 35 phút. Công nghệ sạc nhanh siêu tốc, cùng với viên pin lớn 4300mAh, và loạt tính năng tiết kiệm điện giúp Reno5 5G giải toả những lo lắng của người dùng về thời lượng pin cần có cho một chiếc smartphone 5G.

Không chỉ nhanh mà còn an toàn, SuperVOOC 2.0 cũng đi kèm 5 lớp bảo vệ xuyên suốt, từ củ sạc, cáp, cổng sạc điện thoại và pin. Ở mỗi điểm đều được ứng dụng vi xử lý kiểm tra hiệu điện thế và dòng điện đảm bảo luôn nằm trong ngưỡng cho phép. Mỗi khi có sự thay đổi bất thường, dòng điện sẽ tự động ngắt ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Với khả năng này, công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 2.0 trên Reno5 5G đã đạt chứng nhận an toàn của tổ chức kiểm định hàng đầu TÜV Rheinland.

Thiết kế nổi bật dẫn đầu xu hướng

Tương tự phiên bản tiêu chuẩn, Reno5 5G bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản màu: Bạc Đa Sắc và Đen Huyền Bí. Reno5 5G mang vẻ ngoài thời thượng, siêu mỏng nhẹ với trọng lượng chỉ 172g (Đen Huyền Bí); 180g (Bạc Đa Sắc) và dày 7,9mm. Đặc biệt, phiên bản Bạc Đa Sắc được hoàn thiện theo 2 quy trình: Quang phổ kim cương và Reno Glow độc quyền, mang lại một hiệu ứng hình ảnh lấp lánh với hàng nghìn màu sắc khác nhau khi nhìn từ nhiều góc độ, đồng thời giúp chống bám vân tay đáng kể.

Ở mặt trước là màn hình AMOLED 6,4 inch, tốc độ làm tươi 90Hz tạo cảm giác mượt mà, sống động hơn, kết hợp với độ phân giải FHD+ (2400x1080) sắc nét cho trải nghiệm giải trí như thật. Reno5 5G còn có Chứng nhận Netflix HD và Amazon Prime Video HD, cho phép người dùng xem các nội dung với độ phân giải cao. Hơn nữa, màn hình ánh sáng xanh thấp giúp bảo vệ mắt của Reno5 5G cũng đã được kiểm tra và chứng nhận bởi tổ chức kiểm định chất lượng hàng đầu quốc tế SGS.

Camera bắt trọn từng khoảnh khắc cuộc sống

Về camera, Reno5 5G giới thiệu một hệ thống camera hoàn toàn mới với bộ tứ camera sau 64MP và camera trước siêu rõ nét 32MP. Tương tự Reno5 phiên bản tiêu chuẩn, với hệ thống nhận diện chân dung FDF (OPPO Full Dimension Fusion Portrait Video System - FDF), Reno5 5G mang lại chất lượng video vượt trội với tính năng Video tăng cường AI - có thể tự động nhận diện môi trường sáng (cảnh đêm hay ngược sáng) trong khung hình và áp dụng các thuật toán cải thiện tương ứng (Video đêm hay Live HDR). Ngoài ra, tính năng Video làm đẹp chân dung, có khả năng nhận diện 194 điểm đặc trưng trên khuôn mặt để thực hiện các tối ưu hóa phù hợp cho từng cá nhân.

Tính năng Video Hiển thị kép cho phép người dùng quay video đồng thời từ camera trước và sau. Hình ảnh của người quay và đối tượng được quay được hiển thị trong cùng một khung hình tạo nên góc nhìn kép độc đáo, hoàn hảo nhất cho các vlogger năng động.

Chất lượng hình ảnh chân dung trên Reno5 5G cũng được cải thiện đáng kể với thuật toán Ảnh siêu nét ICE (Image Clear Engine) của OPPO. Tính năng này được tối ưu hóa ở cấp độ hệ thống, cho phép người dùng chụp nhanh các đối tượng chuyển động hoặc bắt trọn những khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngoài ra, chế độ Hình ảnh siêu rõ nét 108MP giúp Reno5 5G chụp chân dung rõ nét vào ban ngày, trong khi chế độ Chân dung đêm rõ nét (Night Flare Portrait) tạo ra những bức ảnh chân dung đêm lung linh.

ColorOS 11.1 tăng tính cá nhân hoá và hữu ích

Reno5 5G được cài đặt sẵn ColorOS 11.1 của OPPO, duy trì các tính năng trên Android 11 gốc đồng thời bổ sung khả năng tùy biến giao diện phong phú, hiệu quả cao hơn, mượt mà và tăng cường quyền riêng tư cho người dùng OPPO.

Hỗ trợ tùy biến toàn diện, người dùng Reno5 5G có thể tự thiết kế Màn hình chờ và Chế độ Dark Mode để thêm dấu ấn cá nhân vào trong chiếc điện thoại. Các tính năng cải tiến hơn như Cửa sổ ứng dụng thông minh (Flexdrop) và Dịch nhanh với cử chỉ vuốt ba ngón tay (Three-finger Translate) với Google Lens giúp tăng năng suất làm việc đáng kể. Đồng thời, chế độ vào game nhanh (Gaming Shortcut Mode), chế độ Game thủ (Gamer Mode), Tin nhắn liệt kê theo đầu mục (Bullet Screen Messages) và Hiệu chỉnh tốc độ cảm ứng game tạo ra môi trường để bạn hoàn toàn đắm chìm trong giải trí. Bảo mật cũng được tăng cường ở cấp hệ điều hành với Hệ thống bảo mật riêng tư (Private System) - cho phép người dùng tạo nhiều tài khoản truy cập điện thoại cũng như phân vùng dữ liệu và ứng dụng. Độ bảo mật dữ liệu trên điện thoại đã được chứng nhận bởi các tổ chức bên thứ ba, bao gồm ISO, ePrivacy và TrustArc.

Thông tin bán hàng

Sở hữu loạt công nghệ như kết nối 5G, sạc siêu nhanh và an toàn SuperVOOC 2.0 65W, thiết kế chuyển màu thời thượng cùng camera chân dung hiện đại, Reno5 5G có giá bán lẻ chính thức: 11,99 triệu đồng.

OPPO Reno5 5G sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 27/02/2021 cùng với chương trình trả góp 0% lãi suất tại tất cả các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.