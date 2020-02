Plextor ra mắt dòng ổ cứng M9P Plus có tốc độ nhanh nhất đến nay

Dòng SSD PCIe M9P Plus mới của Plextor mang đến một tầm cao mới cho tốc độ và hiệu suất nhắm đến đối tượng game thủ và người dùng ứng dụng chuyên sâu. Dòng sản phẩm này sử dụng NAND Flash 3D 96 lớp BiCS4 với hiệu suất cao nhằm cung cấp mật độ dữ liệu tăng, độ bền tốt hơn và tích hợp công nghệ tải trước thế hệ mới.

Series M9P Plus sử dụng bộ điều khiển Marvell 88SS1092 và công nghệ độc quyền PlexNitro - bộ đệm thông minh để cung cấp tốc độ đọc/ghi lần lượt là 3.400/2.200 MB/s và tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên đạt được 340.000/320.000 IOPS. Đây là loạt SSD đầu tiên trong lịch sử Plextor được trang bị bộ nhớ 3D NAND 96 lớp.

Tương tự như các phiên bản trước, M9P Plus mới có tản nhiệt hiệu suất cao (M9PY Plus và M9PG Plus) để giúp điều chỉnh nhiệt độ SSD trong điều kiện vận hành lâu.

Plextor cũng trang bị riêng trên MPY9 Plus đèn LED RGB . Đèn Led RGB này sẽ hiển thị đầy đủ các màu trong quá trình đọc / ghi. M9PY Plus chắc chắn mang lại hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời cho trải nghiệm chơi game trên máy tính để bàn.

Plextor M9P Plus sẽ có ba mẫu khác nhau và ba dung lượng khác nhau: 256GB, 512GB và 1TB. Thiết bị này cũng bảo đảm MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần thất bại) không dưới 1,5 triệu giờ và bảo hành dịch vụ 5 năm.