Đánh giá PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT 6GB

Về tổng thể, PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT 6GB là bổ sung phù hợp cho những hệ thống không cầu kì, cũng như những người dùng không muốn trang bị RGB cho máy tính của mình. Sản phẩm được định vị cho phân khúc tầm trung.

Có 2 phiên bản RX 5600 XT, khác nhau ở mức dung lượng RAM 6GB và 8GB. Sản phẩm trong khuôn khổ bài viết này có dung lượng RAM 6GB, đủ cho các nhu cầu xuất hình 4K, và chơi game khá tốt ở độ phân giải 2K trở xuống.

Thiết kế

Kiểu dáng tổng thể của PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT tuy không quá nổi bật do không có đèn RGB nhưng vẫn cứng cáp và ngầu. Cặp quạt tản nhiệt của sản phẩm lớn, nhưng hoạt động êm ái, và được nhấn nhẹ bởi một vòng tròn màu bạc trên tông đen. Ở dưới góc phải của VGA là logo ẩn hình rồng. Nhìn chung, thiết kế và màu sắc của sản phẩm “sạch sẽ” và tinh giản.

Cả 2 quạt của VGA đều được in logo PowerColor, và hãng cũng thiết kế để lộ ra các ống đồng từ lõi tản nhiệt. Để cấp nguồn cho VGA, người dùng phải sử dụng cổng kết nối PCIe 8 chân. Đáng tiếc là sản phẩm không có backplate (miếng thép chống VGA), nhưng dù sao trọng lượng của VGA cũng không quá nặng để cần đến sự trợ giúp đó.

Sản phẩm được trang bị 2 BIOS để người dùng có thể thay đổi theo ý thích, và đây cũng là điều hiếm thấy ở một chiếc VGA tầm trung. Nút đổi BIOS được đặt ở chỗ dễ thấy và thao tác, và có thông tin về BIOS đang được kích hoạt.

Cần lưu ý là AMD khuyến cáo người dùng cập nhật lên phiên bản BIOS mới nhất để hạn chế các lỗi vặt và có nhiệt độ hoạt động tốt hơn. Sự khác biệt rất rõ rệt khi so sánh 2 phiên bản BIOS khác nhau. Trong đó BIOS mới nhất kích hoạt quạt của VGA trước khi nhiệt độ của sản phẩm đạt 60 độ C, và ngừng hoạt động khi nhiệt độ của GPU rơi vào dưới 50 độ C. Điều này giúp cho thiết bị vận hành mát mẻ và quạt tản nhiệt phối hợp mượt mà với sự vận hành của VGA. Đồng thời, nâng cấp BIOS mới cũng giúp nâng băng thông bộ nhớ của RX 5600 XT từ 12Gbps lên 14Gbps.

Thử nghiệm

Thử nghiệm thuật toán

3DMark Time Spy

Trong phần thử nghiệm với 3DMark Time Spy, Radeon RX 5600 XT có hiệu năng gần bằng RX 5700, đạt 7500 điểm so với 7822. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được bởi cả 2 VGA sử dụng cùng một GPU, với sự khác biệt đến từ điện năng tiêu thụ và xung nhịp.

Superposition

Superposition cũng cho ra kết quả tương tự, với việc RX 5600 XT đạt được 6051 điểm và RX 5700 có kết quả 6269. Đáng chú ý là ở phần thử nghiệm tối ưu 4K Superposition này, chiến binh của đội đỏ bỏ xa đối thủ GeForce GTX 1660 Ti hơn 1000 điểm, và chỉ thua 200 điểm so với GeForce RTX 2060.

Thử nghiệm game

AMD cho biết Radeon RX 5600 XT là một chiếc VGA được sinh ra cho các nhu cầu chiến game 1080p, và RX 5700 được định vị cho độ phân giải 1440p. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ thử nghiệm xem sản phẩm hoạt động như thế nào ở các độ phân giải cao hơn khuyến nghị ở các game bên dưới.

Tốc độ khung hình/giây của Radeon 5600 XT ở độ phân giải Full HD (1080p) và đồ họa cao Shadow of the Tomb Raider: 99

Metro Exodus: 45

For Honor: 140

Far Cry 5: 102

Assassin’s Creed Odyssey: 56

Có thể thấy, PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT không gặp phải vấn đề gì ở độ phân giải Full HD, với phần lớn tốc độ khung hình/giây đạt được trên 60. Chỉ có tựa game Metro Exodus và Assassin’s Creed Odyssey là có thể làm khó được VGA một chút.

Tốc độ khung hình/giây của Radeon 5600 XT ở độ phân giải 2K (1440p) và đồ họa cao Shadow of the Tomb Raider: 61

Metro Exodus: 37

For Honor: 90

Far Cry 5: 84

Assassin’s Creed Odyssey: 44

Độ phân giải 2K cho thấy một chút mệt mỏi của VGA, với tốc độ khung hình giảm đáng kể, khoảng 30%. Tuy nhiên, cũng như bài thử nghiệm Full HD, chỉ có Metro Exodus và Assassin’s Creed Odyssey có tốc độ khung hình/giây dưới 60, và Shadow of the Tomb Raider tiệm cận đúng tốc độ tối thiểu đó. Nên nhớ, bạn có thể hạ thiết lập đồ họa của game để đem lại trải nghiệm mượt mà hơn nếu muốn.

Tốc độ khung hình/giây của Radeon 5600 XT ở độ phân giải 4K (2160p) và đồ họa cao Shadow of the Tomb Raider: 30

Metro Exodus: 24

For Honor: 47

Far Cry 5: 42

Assassin’s Creed Odyssey: 25

4K rõ ràng không phải là thiên đường trải nghiệm của RX 5600 XT, với tất cả các game có tốc độ khung hình/giây đạt dưới 60, và Metro Exodus cũng như Assassin’s Creed Odyssey còn đạt dưới cả 30.

PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT hoạt động khá mượt mà, chỉ ấm một chút khi phải tăng tốc từ 1620Mhz (mặc định) lên 1721MHz. Trong 45 phút hoạt động liên tục ở phần thử nghiệm thuật toán, RAM GDDR6 đạt khoảng 77 độ C, và GPU có nhiệt độ 84 độ C. Trong khi đó, dàn pha nhiệt VRM có nhiệt độ ở mức khá an toàn, 64 độ C. Nhìn chugn, PowerColor và AMD đã làm tốt trong việc quản lý điện năng tiêu thụ và thải cũng như tán nhiệt.

Kết luận

PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT là một VGA tốt cho các nhu cầu chiến game với mức giá 8,6 triệu đồng. Đặc biệt, dù được khuyến cáo chỉ phù hợp với game ở độ phân giải Full HD, nhưng RX 5600 XT có thể đem lại trải nghiệm tốt ở một số tựa game nhất định cả tại độ phân giải 2K. Và thiết kế nhỏ gọn, đơn giản của PowerColor cũng làm cho sản phẩm phù hợp với những hệ thống nhỏ, không có nhu cầu phô trương hình thể của các game thủ cần hiệu năng hơn là vẻ ngoài. So với GeForce RTX 2060 có mức giá khoảng 9 triệu đồng, đây là một lựa chọn đáng để xem xét, có hiệu năng tương đương, và nếu bạn là người tiêu dùng hâm mộ đội đỏ.