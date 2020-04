Realme mở bán cặp đôi Realme 6 và 6 Pro chuyên game

Bên cạnh việc ra mắt cặp đôi Realme 6 series, trong tháng 4 này, Realme cũng có những hoạt động khác như: giới thiệu Trung tâm Bảo hành riêng với tiêu chí chăm sóc khách hàng tận tâm tận tình và chương trình giao lưu, hội tụ các bạn đam mê công nghệ “Bàn tròn Công nghệ - Real Me, Real Talk” sẽ được “lên sóng” kênh Youtube của Realme Việt Nam.

Bộ đôi Realme 5 series chính thức có phiên bản “hậu duệ” là hai model Realme 6 và Realme 6 Pro với những nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng, màn hình, camera và sạc nhanh. Bộ đôi sản phẩm mới mở đầu cho kỷ nguyên màn hình tần số quét 90Hz ở phân khúc tầm trung, cũng như giữ vững mục tiêu tiên phong về trải nghiệm điện thoại dành cho giới trẻ. Realme 6 và 6 Pro sở hữu thiết kế hiện đại và bắt mắt hơn so với những thế hệ trước và các sản phẩm khác. Sản phẩm lên kệ từ hôm nay trên toàn quốc, với mức giá từ 5,990,000 đồng. Đặc biệt, trong 3 ngày 17-19/4, khách hàng sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi Flash Sales hấp dẫn, giảm ngay 600,000 đồng cho Realme 6 series.

Realme 6 Pro – Thiết kế sang trọng, trải nghiệm cao cấp

Realme 6 Pro đại diện cho cuộc cách mạng mới trong thiết kế của Realme với mặt lưng bằng kính sang trọng, đầy nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ những tia sét đầy sức mạnh. Realme 6 Pro với Tia chớp xanh và Tia chớp đỏ, đã có màn lột xác mạnh mẽ trong khi vẫn giữ nguyên mức giá hấp dẫn dành cho người tiêu dùng Việt. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, Realme 6 Pro mang lại trải nghiệm cao cấp với màn hình 90Hz có tần số quét (tốc độ làm tươi) cao hơn 50% so với đa phần các smartphone trên thị trường. Realme 6 Pro xứng danh là smartphone có màn hình tốt nhất phân khúc đem lại hiệu ứng thị giác liền mạch và mượt mà. Màn hình đục lỗ dành cho camera selfie kép lần đầu xuất hiện trên smartphone của Realme tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn so với thiết kế giọt nước trước đây. Sở hữu kích thước màn hình lên tới 6.6 inches độ phân giải Full HD+, chiếm diện tích lên tới 90,6% mặt trước, kính cường lực Gorilla Glass 5, Realme 6 Pro sẽ mang đến cho bạn một không gian hiển thị để làm việc, giải trí hoàn hảo và an toàn.