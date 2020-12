Rò rỉ thông tin về Intel Core i9 và i7 thế hệ 11

Ngoài các vi xử lý trên, Intel Core i7-11700 còn xuất hiện trên bài benchmark Cinebench R20. Và cuối cùng, cơ sở dữ liệu của Ashes of the Singularity cho thấy sự xuất hiện của Core i7-11700KF.

Khởi đầu là một ảnh chụp màn hình CPU-Z được chia sẻ trên Chiphell (người dùng @harukaze5719), bản thử nghiệm có vẻ đạt mức xung nhịp thấp hơn so với bản thương mại, được dự đoán sẽ có xung 3,5GHz, toàn bộ nhân sẽ được tăng tốc ở mức 4,8GHz, và đơn nhân tăng tốc đạt 5,8GHz. Theo thông tin rò rỉ, bản thử nghiệm có TDP 125W, và xung nhịp cơ bản 3,4GHz, tăng tốc toàn bộ nhân đạt 4,3GHz và tăng tốc đơn nhân đạt 4,8GHz.

Cả 2 phiên bản thử nghiệm của Intel Core i7-11700 và i9-11900 đều có mức TDP 65W và xung nhịp cơ bản 1,8GHz, lần lượt tăng tốc toàn bộ nhân đạt 3,9GHz và 4,0GHz. Tốc độ tăng tốc đơn nhân của cả 2 vi xử lý khác nhau xa hơn một chút, đạt lần lượt 4,3GHz trên Core i7 và 4,5GHz trên Core i9.

Tất cả các điểm số thử nghiệm đều được benchmark trên bo mạch chủ B560. Cùng người tiết lộ thông tin trên cho thấy điểm số Cinebench R20 của Core i7-11700 (bản thử nghiệm), đạt 529 điểm đơn nhân và 4672 điểm đa nhân.

Một thông tin rò rỉ thú vị khác về dải sản phẩm Intel Core i thế hệ 11 cũng đã xuất hiện trên Leakbench, trong đó Intel Core i7-11700KF lộ diện trong cơ sở dữ liệu của game Ashes of The Singularity. Theo cách đặt tên, thông số kỹ thuật của vi xử lý này sẽ không có VGA tích hợp Xe-LP như i7-11700K, nhưng các thông tin khác chắc chắn tương đương. Ashes of The Singularity đã không làm lộ nhiều thông tin về vi xử lý, nhưng có vẻ như sản phẩm sẽ có mức xung nhịp cơ bản 3,6GHz, cao hơn 100MHz so với Core i9-11900K.

So với các vi xử lý Intel có cùng số nhân/luồng (8 nhân/16 luồng) khác ở thế hệ 9 và 10, kết quả thử nghiệm của thế hệ 11 không nhỉnh hơn quá nhiều. Với các thông tin về việc IPC được cải thiện tốt hơn, chắc chắn hiệu năng thực tế của sản phẩm sẽ cao hơn các phiên bản thử nghiệm kể trên.

Những vi xử lý Intel Rocket Lake-S được dự đoán sẽ ra mắt tại CES 2021, diễn ra vào ngày 11 đến 14 tháng 1 năm 2021, và thương mại hóa vào quý 1 năm 2021.