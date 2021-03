ROG Flow X13 - Laptop game 13 inch mạnh nhất thế giới

ROG Flow X13 được trang bị phần cứng mạnh mẽ trong thân máy rất mỏng 13.4-inch với CPU AMD Ryzen 7 5800HS 8 nhân và GPU GeForce GTX 1650. Bản lề 360 độ tối đa hóa khả năng xem và tương tác trên màn hình cảm ứng, nhanh chóng chuyển từ chế độ laptop sang các chế độ phù hợp để chơi game, vẽ và thuyết trình. Máy được trang bị màn hình 16:10 FullHD với tần số quét cao 120Hz đạt chuẩn Pantone Validated.

Máy có thiết kế mỏng, nhẹ chỉ 15,8mm và có trọng lượng 1,3kg. ROG Flow X13 hoạt động ở mức công suất tối đa với bộ sạc chuẩn USB Type-C 100W nhỏ gọn, đi kèm là dung lượng pin lên đến 10 tiếng xem video. Flow X13 định nghĩa lại những gì có thể làm được trên thiết bị 13-inch. Cho phép người dùng khả năng di động linh hoạt, trong khi vẫn cung cấp hiệu suất đủ game, công việc và sáng tạo nội dung.

Siêu cơ động 2-trong-1

ROG Flow X13 có thiết kế xoay gập với bản lề 360 độ, cho phép người dùng sử dụng các chế độ khác nhau cho từng nhu cầu.

Chế độ laptop cơ bản tối ưu cho chơi game và đa nhiệm. Chế độ máy tính bảng giúp người dùng lướt nội dung hoặc vẽ và viết tay bằng bút cảm ứng như ASUS Pen. Chế độ đứng, giúp đưa màn hình đến gần người dùng hơn. Chế độ lều, giúp giảm thiểu diện tích sử dụng. Các chế độ này giúp quạt làm mát tiếp cận luồng không khí dễ dàng hơn, giảm nhiệt độ của máy lên đến 8 độ.

Khung máy 13.4-inch mỏng chỉ 15,8mm và nhẹ chỉ 1,3kg. Phần vỏ ngoài với họa tiết dạng sóng phong cách, mang lại cảm giác cầm nắm an toàn, chống bám vân tay để dễ dàng mang theo. Đăng nhập vân tay một chạm tích hợp cũng cho phép ROG Flow X13 khởi động như một chiếc điện thoại thông minh. Màn hình cảm ứng được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass, giúp chống trầy xước khi sử dụng hàng ngày.

Bộ xử lý mạnh mẽ

ROG Flow X13 phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bộ xử lý CPU AMD Ryzen 7 5800HS với 8 nhân và 16 luồng, cung cấp hiệu suất cần thiết cho các tác vụ đòi hỏi nhiều sức mạnh. Bộ xử lý di động Ryzen 5000 Series có kiến trúc “Zen 3” mới, được hỗ trợ bởi bộ nhớ đệm trên chip lớn, lên đến 20 MB. Tên mã HS thể hiện các chip có công suất 35W. Các chip này được tinh chỉnh cho các dòng máy siêu mỏng, nhưng có khả năng tăng công suất lên đến 54W khi nhiệt nhiệt độ và công suất cho phép.

Máy được trang bị bộ nhớ RAM 16GB, cung cấp khả năng đa nhiệm mượt mà. ROG Flow X13 sử dụng RAM LPDDR4X-4266, tiêu thụ ít điện năng hơn 50% và giảm nhiệt độ so với bộ nhớ DDR4 thông thường. LPDDR4X cũng chiếm ít hơn 46% diện tích trên bo mạch chủ nhờ chip nhỏ hơn, nhờ đó có nhiều không gian hơn cho CPU và GPU.

Ổ cứng SSD PCIe cung cấp hiệu suất cao và dung lượng 512GB SSD, mang đến cho người dùng không gian lưu trữ rộng rãi cho các trò chơi và dữ liệ cá nhân.

Chiến game mọi nơi

ROG Flow X13 kết hợp GPU GeForce GTX 1650 có khả năng đạt tốc độ xung nhịp lên đến 1255MHz ở 35W ở chế độ Turbo với ROG Boost, với khả năng tăng thêm 5W thông qua Dynamic Boost, cho phép hoạt động mạnh mẽ trong các trò chơi mới nhất.

Màn hình FHD 120Hz cho phép chơi game mượt mà, đặc biệt với các trò chơi có nhịp độ nhanh, mang đến cho người dùng trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời. Công nghệ Adaptive-Sync đồng bộ hóa tần số quét màn hình với tốc độ khung hình của GPU giúp giảm độ trễ, giảm thiểu giật lag và loại bỏ hiện tượng xé hình.

Màn hình này đã được hiệu chuẩn tại nhà máy để đáp ứng tiêu chuẩn Pantone về độ chính xác màu sắc. Với tỷ lệ khung hình 16:10, ROG Flow cung cấp nhiều không gian theo chiều dọc hơn cho game và sáng tạo nội dung.

Làm mát hiệu quả

Hệ thống làm mát của Flow X13 được tinh chỉnh để mang lại hiệu suất cao trong khung máy nhỏ gọn.

Nhờ vào việc sử dụng keo tản nhiệt kim loại lỏng, ROG Flow có nhiệt độ bộ vi xử lý thấp hơn đến 10 độ C so với keo tản nhiệt tiêu chuẩn. Quy trình áp dụng keo kim loại lỏng được điều chỉnh cho phù hợp với bộ vi xử lý AMD Ryzen, vốn gặp phải những thách thức khác nhau do sự hiện diện của các thành phần dẫn điện xung quanh khuôn CPU. ROG là công ty đầu tiên sản xuất hàng loạt laptop được trang bị keo tản nhiệt kim loại lỏng trên CPU AMD.

Nhiệt được truyền ra khỏi CPU, GPU và VRM bằng 2 ống tản nhiệt, có hình dạng mỏng hơn để tiết kiệm không gian và tăng diện tích tiếp xúc để truyền nhiệt. Mô-đun tản nhiệt được thiết kế lại, phù hợp với ba khu vực tản nhiệt lớn và quạt bên trong hệ thống, nhiều hơn so với những sản phẩm cùng kích thước. Cùng với nhau, những tấm tản nhiệt này cung cấp diện tích bề mặt 44.230mm² để tản nhiệt nhanh và hiệu quả.

Quạt Arc Flow kép tạo ra luồng không khí tối đa với độ ồn tối thiểu. Những quạt này dựa trên thiết kế mới với 84 cánh quạt có độ dày khác nhau để mang đến nhiều không khí hơn. Các cánh quạt được thiết kế đặc biệt theo mô hình sóng khí động học để ổn định luồng không khí và giảm độ ồn. Những cải tiến này giúp cải thiện luồng không khí lên đến 13% mà không làm tăng tiếng ồn. Với Công nghệ 0dB, quạt sẽ tắt hoàn toàn khi nhiệt độ CPU và GPU thấp ở chế độ Yên lặng (Silent). Điều này cho phép hệ thống tản nhiệt thực sự im lặng dưới khối lượng công việc nhẹ.

Hệ thống quạt tản nhiệt tự làm sạch sử dụng các ống chống bụi để chuyển các hạt bụi ra khỏi quạt và buồng hơi. Điều này giúp giảm thiểu sự tích tụ bụi, giúp hệ thống làm mát hoạt động ổn định hơn theo thời gian, mang lại tuổi thọ lâu dài cho các laptop gaming nhanh và linh hoạt. Thiết kế mới nhất của ROG rút ngắn các ống chống bụi để tạo không gian cho quạt lớn hơn và lưu lượng gió cao hơn.

Có tinh cơ động cao

Thời lượng pin dài cho phép ROG Flow X13 có thể xem video lên đến 10 tiếng. Sạc chuẩn Type-C hỗ trợ người dùng sạc pin trực tiếp từ bộ nguồn di động và bộ sạc của bên thứ ba, giúp có thêm thời gian sử dụng khi không tìm thấy ổ cắm điện.

Sạc 100W chuẩn Type-C của ROG Flow X13 được thiết kế rất hợp lý với kích thước chỉ 75 x 75 x 28,8mm và nặng chỉ 300g (10,6 oz), nhỏ hơn nhiều so với cục sạc thông thường của laptop gaming. Nhờ công nghệ sạc nhanh, pin có thể được bổ sung từ 0% lên 50% chỉ trong 30 phút.

Bàn phím full-size tiện lợi

Để mang đến trải nghiệm gõ và chơi game thoải mái hơn, thiết kế bàn phím tràn cạnh của ROG Flow X13 kết hợp bố cục kiểu máy tính để bàn, mang đến kích thước full size trong khung máy nhỏ gọn. Bản lề ErgoLift nâng mặt sau của bàn phím khi mở màn hình, giúp góc gõ tốt hơn.

Các phím có bề mặt phím cong và hành trình phím 1,7mm cải thiện sự thoải mái hơn nữa. Công nghệ N-key rollover đảm bảo đầu vào nhiều phím được ghi nhận chính xác. Đèn nền màu trắng trang nhã giúp mọi phím dễ dàng tìm thấy trong môi trường thiếu sáng.

ROG Flow X13 cũng cung cấp khả năng kết nối phong phú, bao gồm hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ cả Power Delivery và DisplayPort 1.4. Cổng HDMI 2.0b cho phép kết nối màn hình rời. Cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A sẵn sàng cho chuột gaming hoặc gamepad và giắc cắm 3,5 mm cho tai nghe.

ROG XG Mobile

ROG là công ty tiên phong trong lĩnh vực card đồ họa rời, đã giới thiệu giải pháp GPU rời đầu tiên, XG Station, vào năm 2007. ROG XG Mobile mới với thiết kế tinh gọn mở ra một xu hướng sáng tạo mới nhằm mang lại hiệu suất chơi game đẳng cấp trong một khung máy siêu cơ động.

XG Mobile sử dụng kết nối USB để kết nối với các cổng mở rộng, bao gồm bốn cổng USB Type A 3.2 Gen 1, một khe cắm thẻ nhớ SD kích thước đầy đủ và một cổng Gigabit Ethernet. Các đầu ra màn hình DisplayPort 1.4 và HDMI 2.0a được kết nối trực tiếp với eGPU.

Nguồn 280W tích hợp cung cấp đồng thời cho XG Mobile và laptop, do đó người dùng không cần mang theo bộ nguồn riêng.

Phiên bản ROG Flow sử dụng CPU AMD Ryzen 7 5800HS sẽ có mặt tại thị thường Việt Nam vào cuối tháng 3.

Phiên bản cao cấp nhất ROG Flow SuperNova sử dụng CPU AMD Ryzen 9 5980HS đi kèm XG Mobile sử dụng NVIDIA GeForce RTX 3080 sẽ giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong quý 2.