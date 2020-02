Sony chật vật vì giá linh kiện PS5 tăng mạnh

Theo thông tin từ báo Bloomberg (Mỹ), nhiều chuyên gia đang làm việc cho dây chuyền sản xuất PlayStation 5 (PS5) ước lượng rằng chi phí gốc của chiếc máy chơi game này ở thời điểm hiện tại đã cán mốc 450 USD (gần 10.500.000 Đồng). Do đó, khi tung ra thị trường và niêm yết mức giá cho người dùng cuối, con số này sẽ không dưới 470 USD - đây là mức giá cao, có thể xem là rào cản cực kỳ lớn cho chiến lược kinh doanh của PS5.

Con số 450 USD này sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta so sánh với hệ máy tiền nhiệm PlayStation 4 (PS4). Vào thời điểm năm 2013 khi chính thức ra mắt toàn cầu, mỗi chiếc máy PS4 sẽ tốn của Sony khoảng 380 USD (theo đánh giá của những đơn vị phân tích độc lập), đi cùng giá bán lẻ 399 USD. Mức lợi nhuận này đủ để Sony mang lại tính cạnh tranh cao cho PS4, đồng thời tranh lỗ ở mức tối đa. Nên lưu ý rằng, hầu hết các hệ máy chơi game đều không mang lại lợi nhuận cao cho đơn vị sản xuất ở thời điểm bán ra, mà sinh lời chủ yếu ở nhờ vào các tựa game phát hành trên hệ máy đó.

Sau gần 7 năm có mặt trên thị trường, chi phí sản xuất của PS4 đang thấp hơn bao giờ hết. Hiện nay, mỗi chiếc máy PS4 Pro có giá bán lẻ khoảng 399,99 USD, nhưng lại thường xuyên được giảm giá trong các chiến dịch khuyến mãi nối tiếp nhau của Sony. Điều này vô hình chung cũng tạo ra những áp lực cho màn ra mắt PS5 sắp tới.

Giá sản xuất của PS5 tăng cao so với dự tính của Sony chủ yếu đến từ sự thiếu hụt DRAM và bộ nhớ NAND, cũng là những linh kiện rất cần thiết cho các thế hệ smartphone mới. Ngoài ra, hệ thống giảm nhiệt của PS5 cũng bị tăng giá nhẹ so với kế hoạch. Tuy nhiên, rất may mắn là đại dịchCovid-19 không tạo ra thêm những ảnh hưởng tiêu cực nào cho đội ngũ sản xuất PS5.