Urbanista Stockholm Plus – Thiết kế sành điệu, âm thanh tốt

Urbanista Stockholm Plus có nhiều màu sắc khác nhau, như xanh lá, hồng, đen và trắng, cho người dùng lựa chọn. Đây là cặp tai nghe hướng đến đối tượng người dùng trẻ tuổi, năng động và thích giải trí, chơi game trên thiết bị di động.

Thiết kế

Kiểu dáng bên ngoài của Urbanista Stockholm Plus gần như tương tự với phiên bản trước đây. Thiết kế này giúp cho tai nghe có thể nằm gọn gàng trên tai, cho dù bạn có tập thể thao, chạy xe máy, hay phải di chuyển đầu thường xuyên. Ngoài ra, hãng cũng đã bổ sung thêm chống nước IPX4 và kết nối Bluetooth 5.0, đem lại khả năng kết nối mạnh hơn và tiết kiệm pin hơn cho tai nghe.

Trọng lượng của tai nghe khá nhẹ, vẻ ngoài tinh giản, chỉ có một đèn LED nhỏ cùng biểu tượng Urbanista, cũng là nơi đặt cảm biến để điều khiển thiết bị.

Hộp sạc cũng đồng bộ về thiết kế với tai nghe, đơn giản nhưng vẫn rất hiện đại. Dù nhẹ nhưng hộp đựng kiêm pin sạc này không hề có cảm giác rẻ tiền. Phần giữ tai nghe được trang bị cơ chế nam châm hút khá mạnh, nên hộp có thể giữ tai nghe chắc chắn dù bạn có “hành hạ” như thế nào. Ngoài ra, Urbanista cũng đã thay đổi cổng kết nối micro-USB trên phiên bản trước thành USB-C ở Stockholm Plus.

Trải nghiệm

Kết nối Urbanista Stockholm Plus khá đơn giản. Chỉ cần lấy tai nghe ra khỏi hộp lần đầu tiên là thiết bị đã chuyển qua chế độ kết nối. Mất khoảng vài giây là bạn đã hoàn thành quá trình.

Cũng giống các tai nghe khác của Urbanista, logo trên sản phẩm được tích hợp cảm biến để điều khiển, và hoạt động hoàn toàn mượt mà. Chạm một lần lên tai nghe phải hoặc trái để tăng hoặc giảm âm lượng. Nhấp đôi lên tai nghe trái chơi hoặc dừng nhạc, và chuyển qua bài hát kế tiếp hoặc quay ngược lại bằng cách giữ ngón tay lên logo ở tai phải hoặc trái trong 2 giây.

Bạn cũng có thể kích hoạt Google Assistant hoặc Siri, và lựa chọn nghe hoặc ngắt cuộc gọi trên tai nghe.

Hộp sạc có dung lượng pin 300mAh, kéo dài thời gian hoạt động lên 14 giờ. Đây là ưu điểm lớn nhất của Urbanista Stockholm Plus. Bản thân tai nghe có thể làm việc liên tục trong 3,5 giờ. Game thủ có thể chơi game liên tục mà không cần phải sạc lại quá nhiều. Hoặc nếu xem phim, Urbanista Stockholm Plus có thể trụ được qua 2 phim lẻ liền.

Chất lượng âm thanh

Dĩ nhiên, không thể trông đợi tính năng chống ồn chủ động hay thụ động trên các tai nghe thuộc phân khúc này. Tuy nhiên, sản phẩm không để lọt quá nhiều tiếng ồn từ bên ngoài nếu sử dụng ở mức âm lượng từ 50% trở lên.

Dải bass của Urbanista Stockholm Plus hơi yếu một chút, nhưng dải mid và treble lại mượt mà và khá ấn tượng. Điều này khiến cho tai nghe phù hợp nhất ở các nhu cầu xem phim, chơi game và nghe các thể loại nhạc nhẹ nhàng như hòa tấu, acoustic.

Micro tích hợp của sản phẩm khá tốt, lọc nhiễu ổn định ở nhiều môi trường khác nhau. Đây là một trong những yếu tố quyết định khi bạn cần “call team” trong lúc giao tranh. Ngoài ra, việc nghe gọi khi đang di chuyển trên đường hay trong những nơi đông đúc cũng không làm khó được tai nghe. Khi bạn nói, tai nghe sẽ tự động lọc bớt các tạp âm từ môi trường xung quanh, qua đó người trò chuyện hoặc đồng đội trong game của bạn luôn nhận được tín hiệu âm thanh trong trẻo và rõ nét.

Kết luận

Về mức giá – 1,95 triệu đồng, được phân phối bởi Starfish, Urbanista Stockholm Plus có ưu thế so với các đối thủ nhờ vào thiết kế, tính năng và trải nghiệm tổng thể. Kiểu dáng hiện đại của tai nghe rất phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi, năng động. Chất lượng âm thanh và micro của tai nghe cũng khá ổn, dù thiếu bass một chút. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người đam mê rock hay những thể loại nhạc EDM đòi hỏi bass nhiều, thì đây rõ ràng là một lựa chọn không thể bỏ qua. Urbanista Stockholm Plus chắc chắn là người bạn đồng hành tốt với các game thủ thường xuyên di chuyển và chơi game nhiều với thời lượng pin dùng cực lâu.