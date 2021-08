ViewSonic VG2440v - Màn hình cho học tập, làm việc và giải trí

Thời điểm hiện tại, chính sách học tập, làm việc, chơi game và giải trí từ xa hay tại nhà đang được hầu hết các công ty, trường học áp dụng trong bối cảnh đại dịch diễn ra khá căng thẳng. Bằng cách tích hợp webcam và micro đàm thoại, VG2440v là một màn hình có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian cài đặt chuẩn bị cho buổi họp, cũng như không gian góc làm việc tại nhà.

Về mặt ngoại hình, VG2440v có một thiết kế có thể nói là khá ‘’thực dụng’’, chuẩn cho một sản phẩm màn hình chuyên nghiệp phục vụ học tập, làm việc và giải trí. Phần chân đế được trang bị khung kim loại chắc chắn, được bọc nhựa. Ngoài ra để giúp người dùng quản lý các loại cáp kết nối, ViewSonic cũng đã bố trí một khe khá rộng để có để luồn dây kết nối, giúp góc làm việc luôn trong tình trạng gọn gàng, sạch đẹp.

Chân đế của VG2440v cũng được thiết kế chuẩn công thái học, có khả năng nghiêng, quay trái quay phải, và đặc biệt xoay màn hình lên tới 90 độ. Kết hợp với phần mềm độc quyền vDislay Manager, hình ảnh hiển thị cũng có thể tự xoay theo hướng người dùng xoay màn hình.

Mặc dù chắc chắn và cứng cáp, nhưng phần chân đế này có thể hơi to so với một số không gian bàn làm việc diện tích nhỏ, giải pháp có thể sử dụng là kết nối màn hình với một tay đỡ do màn hình có hỗ trợ chuẩn ngàm VESA.

Không chỉ có một thiết kế hiện đại và tiện dụng, màn hình này cũng sẽ mang tới cho người dùng một hiệu năng ấn tượng.

Để có một chất lượng hiển thị tốt nhất từ mọi góc nhìn, ViewSonic trang bị cho VG2440v tấm nền Superclear IPS với kích cỡ 24 inch. Đây là một trong những công nghệ tấm nền màn hình cao cấp nhất hiện nay, có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực.

Điểm nổi bật nhất của VG2440v chính là webcam và mic được tích hợp sẵn trên màn hình. Webcam này có độ phân giải là Full HD, qua trải nghiệm thì chất lượng hình ảnh hoàn toàn phù hợp cho các tác vụ học tập, và làm việc trực tuyến. Điểm đặc biệt của webcam này là khả năng thay đổi góc độ sao cho phù hợp với tư thế ngồi, cũng như tấm che dạng trượt đảm bảo riêng tư khi không muốn thu hình. Các game thủ và streamer nghiệp dư cũng có thể tận dụng webcam này cho các nhu cầu chia sẻ hình ảnh của bản thân đến người xem.

Mic đàm thoại tích hợp trên VG2440v cũng có khả năng thu âm to và rõ ràng, mặc dù không đạt tới mức các mic thu âm chuyên nghiệp, nhưng rất xứng đáng với mức giá và tính năng của màn hình này. Ngoài ra, nếu như muốn tiết kiệm chi phí và không gian làm việc, thì loa kép được trang bị sẵn trên màn hình cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Cổng kết nối cũng là một yếu tố rất đáng quan tâm trên màn hình này. Đối với tuỳ từng đặc thù công việc có thể yêu cầu bạn cần kết nối nhiều thiết bị vào máy tính của mình. Màn hình này cũng được trang bị 3 cổng USB 3.2 (2 cổng ở cạnh và 1 cổng ở mặt sau), rất tiện lợi khi kết nối các thiết bị như USB, ổ cứng di động…

Về phần mềm, VG2440v sử dụng phần mềm vDisplay Manager của ViewSonic. Phần mềm này hỗ trợ khả năng tinh chỉnh màu sắc, chuyển qua lại giữa các chế độ hiển thị. Và đặc biệt khả năng chia màn hình thành nhiều cửa sổ khác nhau, nâng cao trải nghiệm đa nhiệm của người dùng.

Có thể nói với mức giá khoảng 5 triệu đồng, ViewSonic VG2440v là một giải pháp tất cả - trong – một cực tiết kiệm từ ViewSonic. Không chỉ tiết kiệm về mặt tài chính, mà còn cả là thời gian người dùng chuẩn bị cho mỗi cuộc họp trực tuyến, vốn đã trở thành một hoạt động rất quen thuộc trong mùa dịch.