WD My Passport – Mở rộng bộ nhớ cho máy chơi game cá nhân

WD My Passport (phiên bản 1TB) được đóng gói đơn giản, theo tông trắng và cam cho cả 3 phiên bản màu Đen, Xanh dương và Đỏ.

Bên trong hộp là ổ cứng My Passport 1TB, cáp USB Type-A, và hướng dẫn sử dụng. Đây là một thiết bị có hiệu năng tốt, cơ động với thiết kế gọn nhẹ và cho phép game thủ có thể lưu trữ và chia sẻ game thoải mái với bạn bè nhờ vào dung lượng lớn 1TB.

Thiết kế của sản phẩm khá phong cách và mới mẻ, có thể nằm gọn gàng trong lòng bàn tay. Ngoài ra, My Passport 1TB còn có thể được sử dụng cùng phần mềm WD Backup và bảo vệ mật khẩu để đảm bảo an toàn cho các nội dung được lưu trữ.

Ổ cứng WD My Passport 1TB được định dạng exFAT sẵn. WD đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tương thích với nhiều hệ thống khác nhau, đồng thời còn trang bị kèm bộ phần mềm Discovery.

Bộ phần mềm này còn có WD Backup. Đây là một chương trình sao lưu hoặc đồng bộ các nội dung dữ liệu trên My Passport. Ngoài ra, bộ ứng dụng này còn có WD Security, cũng như WD Drive Utilities cho phép tăng cường bảo mật và nhiều khả năng quản lý khác.

Bên cạnh việc nhỏ gọn và cơ động, WD My Passport còn là một ổ cứng sao lưu tốt. Sản phẩm được trang bị sẵn tính năng bảo mật bằng mật khẩu, kèm theo mã hóa bằng phần cứng AES 256-bit để ngăn chặn xâm nhập dữ liệu trái phép. Toàn bộ những tính năng trên đều có thể được kích hoạt thông qua phần mềm WD Discovery.

Nếu bạn có kế hoạch sao lưu các tựa game yêu thích của mình, WD Backup sẽ giúp làm được điều đó một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần lên lịch, lựa chọn file và folder sao lưu là xong.

Người dùng cũng có thể sao lưu dữ liệu từ các dịch vụ đám mây và các kênh mạng xã hội. Qua đó, WD My Passport còn hoạt động như là ổ đĩa sao lưu thứ 2.

Hiệu năng

Về tổng thể, ổ cứng hoạt động với tốc độ khá tốt, tương đương với nhiều ổ cứng ngoài khác. Với tốc độ đọc và ghi lần lượt là 120MB/giây và 130MB/giây, việc sao chép các dữ liệu lớn không gặp phải vấn đề gì. Ngoài ra, người dùng cũng có thể khởi động game trực tiếp từ ổ cứng WD My Passport một cách mượt mà. Do đó, sản phẩm hoàn toàn phù hợp cho các nhu cầu chiến và chia sẻ game thoải mái. Những game thủ của các hệ máy chơi game cá nhân như PS4 hay Xbox cũng sẽ là những khách hàng tiềm năng của WD My Passport.

Kết luận

WD My Passport là một ổ cứng gắn ngoài vừa có ngoại hình hấp dẫn vừa có phần mềm tốt và hiệu năng ổn định. Đây là lựa chọn mở rộng ổ cứng bạn cần mà không phải chi tiêu quá nhiều. Dung lượng 1TB đủ để lưu trữ rất nhiều tựa game yêu thích bên cạnh các nội dung giải trí đa dạng khác như phim, ảnh và nhạc.