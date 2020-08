Western Digital ra mắt My Passport SSD mới với, tối đa 2TB

Với công nghệ NVMe và thiết kế gọn gàng, ổ cứng ngoài My Passport SSD mới là giải pháp di động cực kì sành điệu để lưu trữ toàn bộ các dữ liệu cá nhân.

Có các mức dung lượng 500GB, 1TB và 2TB, WD My Passport SSD sử dụng công nghệ NVMe để đem lại tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất. Với tốc độ đọc lên đến 1050MB/giây và ghi 1000MB/giây, các sản phẩm mới sử dụng giao thức kết nối USB-C Gen2 để trao đổi dữ liệu. Sản phẩm được bán kèm với cáp USB-C và đầu chuyển USB-A dành cho các laptop không có cổng USB-C. Bạn chỉ cầm cắm vào máy tính là sử dụng được ngay, tương thích với Mac và Windows.

Ổ cứng ngoài My Passport SSD được mã hóa 256-bit AES để bảo vệ dữ liệu của bạn. Ngoài ra, thiết bị cũng chống sốc, rung và rớt từ độ cao 1,98m nhằm bảo vệ dữ liệu của người dùng trong các trường hợp va chạm. Bạn có thể sử dụng phần mềm của WD để sao lưu các file dung lượng lớn vào My Passport SSD hoặc dịch vụ đám mây của WD. Hộp thiết bị sử dụng chất liệu kim loại dày, khiến cho sản phẩm vừa cơ động, bền bỉ và cũng rất phong cách khi đem đi lại. My Passport SSD hoàn toàn có thể nằm gọn gàng trong balo hoặc túi quần, với các màu sắc xám, xanh dương, đỏ và vàng.

Cũng giống các sản phẩm khác của WD, My Passport SSD mới hiện được bảo hành 5 năm. Mới chỉ có phiên bản 500GB và 1TB được thương mại hóa trên thị trường, với các mức giá lần lượt khoảng 4,2 và 7 triệu đồng.