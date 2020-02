Cận cảnh phiên bản Tái Khởi Động của Heir of Light

Đầu tiên, người chơi sẽ gặp được một số nhân vật “mới mà không mới” của Heir of Light. Chúng ta đang nói đến sự ra mắt của Oracle và Ifrit , hai Tùy Tùng được khởi tạo từ lần hợp tác thứ hai với tựa game RPG Summoners War cực kỳ nổi tiếng đến từ Com2us, nhà phát hành anh em của Gamevil. Cú bắt tay đầu tiên giữa Heir of Light và Com2us đã cho ra đời sản phẩm được các fan hâm mộ của Heir of Light chào đón nhiệt liệt, đó là hai tùy tùng Archangel và Valkyrja.