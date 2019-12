LMHT: Ngộ Không mới sẽ được giới thiệu tại máy chủ thử nghiệm vào đầu năm 2020

Khi thời điểm năm 2019 chuẩn bị kết thúc, nhân viên thuộc đội thiết kế của Riot Games là Nathan “Lutzburg” Lutz đã hé lộ về toàn bộ chiêu cuối của Ngộ Không.

Cơ bản, những thay đổi của Ngộ Không nhằm giúp hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn cuối trận thay vì đầu trận. Nhưng dù cho thay đổi như thế nào, các nhà phát triển vẫn muốn hắn ta cân bằng được sức mạnh của mình trong suốt ván đấu diễn ra. Ngoài ra Riot Games cũng mong rằng những người chơi Ngộ Không sẽ tận dụng lối chơi 'đánh và chạy' trong tương lai.

Và sau đây là toàn bộ những đổi mới trong bộ chiêu thức của Ngộ Không.

Nội tại Mình Đồng Da Sắt

Trong vòng 3 giây sau khi bước ra khỏi bụi hoặc thoát trạng thái tàng hình, Ngộ Không nhận được một lớp khiên vật lý bằng 12% máu tối đa của hắn. Hiệu ứng này sẽ kích hoạt mỗi 10 giây 1 lần.

Thiết Bảng Ngàn Cân (Q)

Năng lượng tiêu hao giảm từ 40 xuống còn 25.

Thời gian hồi chiêu giảm đi 1 giây tại mọi cấp.

Sát thương thay đổi từ 10/40/70/100/130 (+1/1.1/1.2/1.3/1.4 tổng sức mạnh công kích) thành 20/40/60/80/100 sát thương vật lý (+0.5 SMCK cộng thêm).

Chim Mồi (W)

Sử dụng kỹ năng sẽ lướt tới hướng chỉ định của con trỏ chuột thay vì tốc biến trong khoảng ngắn. Khoảng cách lướt là 350 và tốc độ lướt là 1200, không thể vượt qua tường.

Phân thân tạo ra từ kỹ năng được tính là tướng và có thể tấn công kẻ địch xung quanh, ưu tiên mục tiêu vừa bị Ngộ Không tấn công.

Sát thương của phân thân sẽ tăng từ 60-100% sát thương của Ngộ Không và đòn đánh của nó cũng áp dụng hiệu ứng đòn đánh, nhưng không thể chí mạng.

Phân thân sẽ có diện mạo giống hệt với Ngộ Không, kể cả hoạt ảnh khi người chơi sử dụng phím "S" để dừng hành động của tướng.

Thời gian hồi chiêu tăng từ 18/16/14/12/10 lên thành 24/21/18/15/12 giây. Thời gian hồi chiêu được tính ngay sau khi sử dụng kỹ năng.

Thời gian tàng hình của Ngộ Không giảm từ 1,5 giây xuống còn 1 giây.

Cân Đẩu Vân (E)

Giờ đây kỹ năng này sẽ gây sát thương phép thay vì sát thương vật lý, nhưng nó vẫn gây thêm sát thương dựa theo SMCK.

Lốc Xoáy (R)

Cách thức gây sát thương thay đổi từ 0,5 giây thành 0,25s. Thay vào đó sát thương sẽ giảm một nửa để cân bằng lại.

Mỗi lần gây sát thương sẽ tính cộng dồn ngọc siêu cấp Chinh Phục.

Tốc độ di chuyển cộng thêm giờ sẽ cố định ở 30/40/50%, thay vì tăng dần theo thời gian dùng kỹ năng.

Tốc độ đánh cộng thêm từ chiêu E sẽ tự làm mới khi chiêu cuối đang được kích hoạt.

Ngộ Không có thể dừng chiêu cuối sớm bằng cách sử dụng kỹ năng khác hoặc ấn R một lần nữa.