Vivo V20 - smartphone tầm trung hỗ trợ 'chất' cho game thủ

Khung máy được làm bằng nhựa để tiết kiệm chi phí, trong khi nút nguồn và âm lượng được bố trí hợp lý cho phản hồi tốt, trong đó nút nguồn có họa tiết để phân biệt dễ dàng. Nó cũng có jack cắm tai nghe 3.5 mm, đặt cạnh USB-C và loa. Mặt sau được làm bằng kính với lớp hoàn thiện mờ giúp chống bám vân tay tốt.

Mô-đun máy ảnh trên Vivo V20 trông khá ấn tượng với thiết kế bậc thang mang lại cái nhìn cao cấp. Bên trong nó cũng có pin 4.000 mAh và trang bị bộ sạc FlashCharge 33W trong hộp để sạc nhanh.

Vì là sản phẩm phân khúc tầm trung nên không thể kỳ vọng những chip cao cấp trên Vivo V20, tuy nhiên chip Snapdragon 720G cùng RAM 8 GB được đánh giá là tốt. Đây không phải là chip mạnh nhất trên thị trường nhưng nhờ có RAM 8 GB nên hiệu năng cho các nhiệm vụ như chơi game không phải là vấn đề. Bên cạnh đó, không gian lưu trữ 128 GB được cho là quá tốt cho nhu cầu tầm trung.

Vivo V20 là một trong số rất ít điện thoại chạy Android 11 ở thời điểm hiện tại kết hợp giao diện FunTouch OS 11 tùy chỉnh của Vivo. Giao diện người dùng dễ sử dụng và không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Vivo V20 có màn hình AMOLED sắc nét rất tốt để hiển thị trò chơi cũng như nội dung tương tự. Nó cho góc nhìn tốt và đủ sáng khi ở ngoài trời, mặc dù tốc độ làm mới chưa thực sự cao. Người dùng có thể điều chỉnh chế độ màu của màn hình và thậm chí đặt nhiệt độ màu dựa trên sở thích cá nhân. Ngay cả khi vừa chơi game vừa đa nhiệm, các trải nghiệm trên Vivo V20 đều khá dễ dàng, không bị giật hay lag. Máy quét vân tay trong màn hình cũng như nhận dạng khuôn mặt đều nhanh chóng. Các thử nghiệm trong các phép thử nặng về hiệu năng đều cho thấy Vivo V20 đạt số điểm khá cao khi so sánh với các sản phẩm trong tầm giá.

Hiệu suất chơi game ở mức khá, điều này giúp máy gánh tốt Call of Duty ở chất lượng đồ họa Trung bình ở tốc độ khung hình Cao theo mặc định. Ngay cả khi nâng chất lượng đồ họa lên mức Cao, điện thoại cũng chỉ ấm lên mà không đến mức báo động sau khoảng 20 phút chơi. Các trò chơi thông thường như Among Us đều chạy tốt mà không gặp bất kỳ sự cố nào.