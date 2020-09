Arena of Masters: VALORANT Tournament chia bảng đấu tứ kết

BTC đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng để sẵn sàng cho Vòng Tứ kết bắt đầu từ ngày 19/9 tới. Tại đây, 10 teams được chia đều vào hai bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt để để tìm ra hai đội đứng đầu đi tiếp vào Vòng Bán kết (03/10).

“Nhân tố X” thách thức các hạt giống

Đó là trường hợp của Hold W Only, team để lại nhiều ấn tượng nhất trong ngày thi đấu cuối cùng tại vòng loại Arena of Masters: VALORANT Tournament. Phải đến ngày 12/9, fan hâm mộ mới biết đến sự có mặt của “Dev Nguyen” - cựu thành viên của Revolution CS:GO - và “Tik” - người đã từng vô địch League of Legends Việt Nam và đoạt hạng ba PlayerUnknown’s Battlegrounds Đông Nam Á - trong đội hình Hold W Only.

Với lối chơi đơn giản, trực diện dựa vào những pha xử lý kỹ năng cá nhân, Hold W Only đã hủy diệt bảng đấu Phúc Anh Computer ngày 13/9 khi lần lượt đánh bại XSpace Gaming (13-0), Venus Gaming (13-3) và V Gaming (13-3, 13-2).

Trong vai trò hai duelists, Jett của Dev Nguyen và Raze trong tay Tik sẽ có vai trò rất lớn tới thành bại của Hold W Only. Nhất là khi họ sắp phải chạm trán những đối thủ “khó nhai” hơn nhiều, đại diện cho những tổ chức esports nổi tiếng tại Việt Nam.

Ngoài DivisionX Gaming, GEARVN CES (CERBERUS Esports) cũng rất muốn chứng tỏ vị thế hạt giống nhất là khi họ vừa bổ sung “TaiKonn” - player đã cùng team PUBG của tổ chức áp đảo phần còn lại để giành chức vô địch Việt Nam hồi đầu tháng 8.

Xuất hiện “Bảng Tử Thần”

Có tới 3/5 teams tại Bảng B được liệt vào nhóm hạt giống trước khi giải đấu trị giá 170 triệu đồng khởi tranh - gồm QQQHasagi, PCM Revolution và The Savior.

Với nòng cốt là những pro players có “số má” trong cộng đồng Counter-Strike: Global Offensive, họ đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua ba trận đấu vòng loại để tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch.

Đây sẽ là những cuộc đối đầu được chờ đợi khi họ chuyển sang thi đấu ở một bộ môn esports hoàn toàn mới mẻ. Đặc biệt, VALORANT Tournament sẽ chứng kiến lần đầu tiên “crazyguy” chạm trán với những người đồng đội cũ Revolution ở một giải đấu VALORANT chính thức.

Bên cạnh đó, Space Cheaters và Trầm Cảm Team hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ do sở hữu những nhân tố trẻ trung cùng lối chơi đột phá, sáng tạo.

Các trận đấu của Bảng B sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27/9.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đủ điều kiện lọt vào vòng Bán kết. Tại đây, nhất Bảng A gặp nhì Bảng B và ngược lại theo thể thức Best-of-Three (Bo3) vào ngày 03/10. Nghiễm nhiên hai teams thắng cuộc sẽ điền tên vào trận Chung kết, loạt Best-of-Five (Bo5) duy nhất trong suốt giải đấu, vào ngày 04/10.

Ngoại trừ Vòng Loại, các vòng đấu còn lại đều tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên một trong bốn maps gồm Bind, Haven, Spilit và Ascent.

Nhà vô địch của VALORANT Tournament sẽ giành 50 triệu đồng tiền thưởng cùng cúp vàng lưu niệm và hiện vật từ các nhà tài trợ. Ngoài ra, game thủ ghi được nhiều kill nhất trong trận Chung kết sẽ nhận được danh hiệu MVP trị giá 10 triệu đồng.

Arena Of Masters là giải đấu online nằm trong khuôn khổ của Đấu Trường Máy Tính 2020. Sự kiện thường niên do Intel cùng các đối tác công nghệ hàng đầu như AOC, Asus, Corsair, Dell, E-Dra, HP, LG, Philips, Seagate, ViewSonic tổ chức nhằm đem tới cho cộng đồng game thủ và những người yêu thích công nghệ một môi trường thi đấu chuyên nghiệp.