Đỉnh cao đồ họa, gameplay ‘nhiều não’ và chiều người chơi ‘hết nấc’

Đúng 10g00 sáng 3.2, bom tấn chiến thuật phong cách Kim Dung - Tân Minh Chủ đã chính thức Open Beta, mở cửa chào đón game thủ Việt tới trải nghiệm. Đến từ NSX game lớn bậc nhất tại Việt Nam - Hiker Games, Tân Minh Chủ được dự đoán sẽ nối tiếp thành công vang dội của 2 “đàn anh” Mộng Võ Lâm và Đại Minh Chủ đình đám một thời. Ở thời điểm hiện tại, Tân Minh Chủ đang là một trong những tựa game hot, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của báo giới và cộng đồng game thủ Việt. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu xem Tân Minh Chủ mang đến những gì cho người chơi trong ngày đầu ra mắt.

Ngay khi vừa đăng nhập vào game, Tân Minh Chủ đã mạnh mẽ thể hiện ưu điểm về đồ họa của mình. Mọi thứ trong Tân Minh Chủ đều được đầu tư thiết kế vô cùng tỉ mỉ, chi tiết tới từng nhành cây ngọn cỏ, từng cử động của nhân vật. NSX còn khéo léo lồng ghép các hiệu ứng nhỏ như cành cây đu đưa trong gió, lửa cháy bập bùng… tạo cho người chơi cảm giác chân thật, không hề “cứng đơ” như những tựa game chiến thuật thông thường. Mỗi nhân vật trong game sẽ sở hữu những kỹ năng riêng biệt, “chuẩn” nguyên tác với các hiệu ứng bắt mắt, vô cùng sống động. Có thể thấy rằng NSX Hiker Games và Tân Minh Chủ rất tự tin vào công nghệ đồ họa Engine Unity 3D tân tiến của mình khi cho phép game thủ zoom xa - gần, nhìn “tận mặt” nhân vật của mình không có chút khó khăn nào.

Gameplay của Tân Minh Chủ cũng rất khác so với những tựa game chiến thuật thông thường. Thay vì chỉ chọn từng ải để tấn công, giành chiến thắng thì tại Tân Minh Chủ, người chơi sẽ được tự do di chuyển trong bản đồ dạng thế giới mở, trò chuyện cùng NPC và tương tác với bản đồ - địa hình - vật phẩm để hoàn thành cốt truyện. Đặc biệt, hệ thống thể lực sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn tạo điều kiện cho game thủ tự do vượt ải, nâng cao thể lực và có cơ hội thử nghiệm các đội hình mới.

Những ải đầu tiên khá dễ dàng để vượt qua với bộ ba: Đoàn Dự - Tiêu Phong - Hư Trúc. Sang đến chương 2 và 3, game thủ sẽ lần lượt nhận được thêm 2 vị tướng: Hồng Thất Công và Trương Vô Kỵ để hoàn thiện đội hình, đủ sức mạnh vượt qua các ải phía sau. Tuy nhiên, độ khó và tính chiến thuật của game sẽ bắt đầu được thể hiện rõ tại chương 4. Để có thể qua ải, người chơi sẽ cần phải thực sự động não, lên chiến thuật cẩn thận về vị trí của từng vị tướng, tính toán làm sao để mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chiêu thức, thế lực và thuộc tính của các vị tướng trong đội hình chứ không đơn thuần “nhét” tướng cho đủ đội hình như trước nữa. Hệ thống phụ trợ thế lực và thuộc tính trong game khiến người viết liên tưởng tới các hệ, tộc trong Đấu Trường Chân Lý với khả năng tăng sức mạnh khi có đủ số lượng thế lực trong đội hình.

Tân Minh Chủ cũng rất hào phóng khi cho người chơi quay tướng x10 lần đầu không giới hạn, có thể quay đi quay lại đến khi tìm được vị tướng ưng ý mới thôi. Đây là một nước đi thông minh của Tân Minh Chủ khi vừa tạo điều kiện cho game thủ có thể tìm được các vị tướng yêu thích, vừa hạn chế việc game thủ tạo hàng loạt các nick clone chỉ để xoay tướng.

Bên cạnh các ải cần vượt qua, việc tìm các rương báu trong game cũng khiến không ít người chơi gặp khó khăn khi thường được giấu ở những nơi vô cùng hiểm hóc, khuất tầm mắt. Điều này yêu cầu người chơi phải tự mình mò mẫm, khám phá từng ngóc ngách của bản đồ mới có thể tìm được hết các báu vật để yên tâm tiếp tục vượt ải.

Qua một vài ấn tượng ban đầu về game, có thể nói Tân Minh Chủ đang làm rất tốt những gì mình đã hứa, từng bước khẳng định chất lượng “chuẩn quốc tế” của mình. Sẽ cần thêm rất nhiều thời gian nữa để có thể khám phá trọn vẹn những cái hay, những tính năng thú vị của Tân Minh Chủ. Bài viết trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan của người viết, bạn đọc hãy tự mình trải nghiệm Tân Minh Chủ để tận hưởng những “món ngon” mà Tân Minh Chủ mang tới và có những nhận xét, đánh giá của riêng mình.

Hiện tại, Tân Minh Chủ đã sẵn sàng chào đón người chơi với 3 phiên bản: Android, iOS và PC. Hãy tải game ngay hôm nay và đừng quên theo dõi fanpage của game để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào về Tân Minh Chủ bạn nhé!

Tặng bạn đọc GIFTCODE xịn xò:

TMCOPEN

TANMINHCHU500K

TANMINHCHU555K

TANMINHCHU300K