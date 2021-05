DZ Esports đăng quang Đại Chiến Quân Đoàn mùa Xuân 2021

DZ Esports cùng á quân Pepsi VN sẽ được vào thẳng vòng bảng của ĐCQĐ mùa tiếp theo

Trước khi các trận đấu chung kết khởi tranh, giải Cao Thủ One Shot với sự góp mặt của HEV.Bảnh, VGM.TNha, WAG.NPC và BQ.LBG đón nhận rất nhiều sự cổ vũ từ phía cộng đồng. One shot là một thể thức thi đấu được rất nhiều game thủ ưa chuộng nên khi “thần đồng one shot" BQ.LBG (Lê Bình Gaming) đăng quang với phần thưởng 100,000 kim cương, cả khán đài như bùng nổ trong những tiếng hò reo.