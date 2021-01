FIFA Online 4: Nhận thẻ 21TOTY miễn phí với sự kiện bình chọn Team of The Year

Vào ngày 12.01 - 14.01, sự kiện được mong chờ nhất năm của FIFA Online 4 là Bình chọn cho đội hình Team of the Year và cầu thủ 21TOTY thứ 12 của riêng server Việt Nam sẽ chính thức được diễn ra. Song song đó sẽ là cơ hội trở thành những HLV sở hữu thẻ 21TOTY sớm nhất server.

Team of the Year là một trong những sự kiện lớn trong năm. Nơi mà 11 cầu thủ có phong độ ấn tượng, những màn trình diễn xuất sắc được vinh danh trong sơ đồ đội hình Team of the Year XI. Không những thế, họ cũng sẽ được tôn vinh cả trong tựa game FIFA Online 4 với mùa thẻ 21TOTY, một mùa thẻ được biết đến với sự chất lượng cả về chỉ số, độ hiếm và giá trị sử dụng.