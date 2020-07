Dựa trên những hiệu ứng tích cực mà Rainbow Six Siege đã tạo ra, Hyper Scape được Ubisoft đưa vào phát triển với mục đích tiếp tục khai thác cộng đồng game thủ FPS với cấu trúc gameplay đậm chất eSports. Đáng chú ý là sau khi ra mắt lần đầu vào ngày 12.07.2020 , Ubisoft quyết định "tăng tốc" và sẽ phát hành chính thức Hyper Scape trong tháng 8 tới.

Tương tự như Apex Legends, PUBG, COD Warzone,... Hyper Scape được xây dựng trên nền tảng gameplay Battle Royale. Trò chơi có nhịp điệu rất nhanh, với nhiều pha xử lý "ảo tung chảo" đầy bất ngờ, trái ngược với phong tách mô phỏng thực tế của "người anh em" Rainbow Six Siege . Ngoài ra, bối cảnh của Hyper Scape cũng diễn ra tại một thế giới giả tưởng, được nhiều game thủ so sánh với bộ tiểu thuyết và phim nổi tiếng Ready Player One.