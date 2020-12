Liên Quân Mobile lọt vào top game đáng chơi nhất

Siêu phẩm Liên Quân Mobile đã cán đích ở vị trí số 2 trên Bảng xếp hạng trò chơi miễn phí phổ biến nhất 2020 trên Appstore, chỉ xếp sau Brain out. Việc một tựa game đã 4 năm tuổi nhưng vẫn có thể vượt qua nhiều cái tên sừng sỏ khác như Free Fire, PUBG Mobile hay “hiện tượng” Among us để đứng top đầu trên bảng xếp hạng đã cho thấy sức hút khủng khiếp và ảnh hưởng của Liên Quân Mobile tại thị trường Việt Nam.