Nike công bố dòng sản phẩm Liên Minh Huyền Thoại mới

Vào năm ngoái Nike cũng đã tài trợ trang phục cho các nhà vô địch thế giới là FunPlus Phoenix, Royal Never Give Up và Invictus Gaming tại giải đấu năm 2019. Tất cả 16 đội tại League of Legends Pro League nội địa của Trung Quốc sau đó đều được cấp những chiếc áo giống nhau để thi đấu trong mùa xuân và mùa hè 2020. Do đó, có khả năng Nike sẽ làm điều tương tự và cung cấp áo đấu mới cho các đội LPL khác trước khi mùa giải 2021 bắt đầu.